Профсоюз подразделения электроники Samsung через суд потребовал заблокировать соглашение о бонусах сотрудникам

По его мнению, условия сделки выгодны в первую очередь работникам полупроводникового бизнеса компании. Фото Bloomberg Профсоюз, который представляет интересы сотрудников подразделения бытовой электроники Samsung (SECU), обратился в южнокорейский суд с просьбой заблокировать голосование по соглашению о бонусах работникам компании, пишет Reuters.Предварительную версию сделки согласовали 20 мая 2026 года. По её условиям, Samsung будет выделять 10,5% операционной прибыли на спецбонусы в виде акций. В 2026 году 40% этих средств распределят между сотрудниками всех подразделений, которые занимаются чипами. Остальное уйдёт подразделению по производству чипов памяти.Соглашение позволило предотвратить начало забастовки, которая должна была начаться 21 мая. В ней собирались принять участие 48 тысяч сотрудников или около 40% штата компании в Южной Корее — они требовали выплатить им 15% от прогнозируемой операционной прибыли компании.Однако в SECU считают, что условия соглашения выгодны в первую очередь сотрудникам полупроводникового бизнеса Samsung. Кроме того, профсоюзу не разрешили участвовать в голосовании по соглашению, которое продолжается с 22 мая и должно завершиться 26 мая.О планах обратиться в суд в случае утверждения сделки также сообщила группа акционеров компании, отмечает Reuters. Они считают, что часть положений соглашения не может быть принята без согласия акционеров.