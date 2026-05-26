Власти Китая начали ограничивать выезд из страны для основателей и ключевых специалистов ИИ-компаний — Bloomberg

Они должны получать специальные разрешения.Источник: NBCПодобные ограничения в КНР существовали и ранее, но касались только некоторых учёных и руководителей государственных предприятий — теперь они также распространяются на сотрудников частных технологических компаний, включая DeepSeek и Alibaba, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Усиление контроля со стороны китайских властей связано с попыткой защитить критически важные технологии на фоне конкуренции с США и не допустить отток работников зарубеж, отмечает издание.Мера коснулась основателей стартапов, исследователей и топ-менеджеров. Для поездок в другие страны им нужно получать соответствующее разрешение. При этом ограничения могут подорвать способность китайских компаний привлекать и удерживать таланты, подчёркивает Bloomberg.В апреле 2026 года власти Китая объявили об «отмене» покупки ИИ-стартапа Manus компанией Meta*. Гендиректору компании Сяо Хуну и главному научному сотруднику Цзи Ичао в марте 2026 года запретили покидать Китай, пока регулирующие органы рассматривали сделку.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #китай