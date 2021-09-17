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Карьера
Denis Efremov

«Рост маскирует проблемы и не длится вечно»: что нужно знать при формировании стратегии из опыта Twitch и других

Перевод Twitter-треда сооснователя Twitch Джастина Кана от принципала Fort Ross Ventures, венчурного партнёра Seedstars и автора Telegram-канала proVenture Дениса Ефремова.

Вызывающий всеобщую бурную реакцию Джастин Кан, сооснователь Twitch, собрал опыт своего сооснователя Эммета Шира, Джейми Куинта из Uncommon Capital и других в этой подборке.

Justin Kan @justinkan
Here's what you need to know (and avoid) when it comes to company growth:

(from a former @ycombinator partner who failed a bunch of companies and sold one for $1 billion)
«Вот что вам нужно знать (и избегать), когда компания только растёт (от бывшего партнёра YCombinator, который потерпел неудачу с кучей компаний и продал одну за $1 млрд)»
  1. Не стоит слишком многого ждать от маркетинга в прессе. Несколько статей на TechCrunch это здорово, но приводить клиентов системно такие действия вряд ли помогут. Гораздо лучше создавать контент самим, но нужен такой, которым захочется поделиться.
  2. Если вы не сформировали стратегию роста, то самое последнее, что вы можете сделать — это нанять маркетолога. Если вы не нашли PMF (product-market fit), не сформировали стратегию роста своего продукта, но уже подняли раунд, то может случиться ситуация, когда на вас это будет давить настолько, что вы наймете маркетолога и начнёте вливать деньги в маркетинг. Сначала стратегия — потом инвестиции в рост.
  3. Рост маскирует проблемы. Это вытекает из предыдущего пункта. Вы растете, но неэффективно, и это сформирует целый ворох проблем — с управлением, с наймом людей, да и моральные проблемы. Когда вы растёте быстро, все проблемы являются замаскированными, но поскольку вы растёте неэффективно, то серьезность проблем только увеличивается.
  4. Рост не длится вечно. И вот тогда проблемы из пункта три начинают проявляться. Поэтому обычно все стараются продлить рост настолько, насколько возможно. Но нельзя: 1. Продлевать рост неэффективными способами. 2. Позволять накапливаться техническому и продуктовому долгу и не обращать на проблемы внимание в периоды быстрого роста, потому что они способны взорвать компанию в периоды медленного роста.
Justin Kan @justinkan
Proactively monitor and tackle pressing issues during high-growth periods, instead of scrambling to put out fires while the ship slowly sinks.
«Проактивно отслеживайте и решайте насущные проблемы в периоды быстрого роста вместо того, чтобы тушить пожары, пока корабль медленно тонет»

#тред #стратегия

205 просмотров
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