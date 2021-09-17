«Рост маскирует проблемы и не длится вечно»: что нужно знать при формировании стратегии из опыта Twitch и других

«Цифровые кочевники» — деловые туристы нового времени

Человека из сферы диджитал, который свободно работает в любой точке мира, где ему комфортно и есть интернет, называют «цифровой кочевник» или «диджитал номад». Более 20 стран поддерживают такой формат работы и путешествий, рассчитывая на профит для внутренней экономики. Плюсы очевидны — страны пополняют налоговый бюджет и восстанавливают…