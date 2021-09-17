«Рост маскирует проблемы и не длится вечно»: что нужно знать при формировании стратегии из опыта Twitch и других
Перевод Twitter-треда сооснователя Twitch Джастина Кана от принципала Fort Ross Ventures, венчурного партнёра Seedstars и автора Telegram-канала proVenture Дениса Ефремова.
Вызывающий всеобщую бурную реакцию Джастин Кан, сооснователь Twitch, собрал опыт своего сооснователя Эммета Шира, Джейми Куинта из Uncommon Capital и других в этой подборке.
- Не стоит слишком многого ждать от маркетинга в прессе. Несколько статей на TechCrunch это здорово, но приводить клиентов системно такие действия вряд ли помогут. Гораздо лучше создавать контент самим, но нужен такой, которым захочется поделиться.
- Если вы не сформировали стратегию роста, то самое последнее, что вы можете сделать — это нанять маркетолога. Если вы не нашли PMF (product-market fit), не сформировали стратегию роста своего продукта, но уже подняли раунд, то может случиться ситуация, когда на вас это будет давить настолько, что вы наймете маркетолога и начнёте вливать деньги в маркетинг. Сначала стратегия — потом инвестиции в рост.
- Рост маскирует проблемы. Это вытекает из предыдущего пункта. Вы растете, но неэффективно, и это сформирует целый ворох проблем — с управлением, с наймом людей, да и моральные проблемы. Когда вы растёте быстро, все проблемы являются замаскированными, но поскольку вы растёте неэффективно, то серьезность проблем только увеличивается.
- Рост не длится вечно. И вот тогда проблемы из пункта три начинают проявляться. Поэтому обычно все стараются продлить рост настолько, насколько возможно. Но нельзя: 1. Продлевать рост неэффективными способами. 2. Позволять накапливаться техническому и продуктовому долгу и не обращать на проблемы внимание в периоды быстрого роста, потому что они способны взорвать компанию в периоды медленного роста.
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