Члены крупнейшего профсоюза Samsung поддержали соглашение о компенсациях — средний бонус для сотрудников составит около $340 тысяч

Примерно 74% членов профсоюза проголосовали за. Источник: SamsungСотрудники Samsung приняли предложение, предварительно согласованное 20 мая 2026 года, пишет Bloomberg. Это произошло за 90 минут до начала запланированной забастовки. Акции Samsung к 10:25 мск 27 мая 2026 года выросли на 2,6%.Samsung будет выделять 10,5% операционной прибыли на спецбонусы в виде акций. В 2026 году 40% этих спецбонусов распределят между сотрудниками всех подразделений, которые занимаются чипами. Остальное уйдёт подразделению по производству чипов памяти. Выплачивать бонусы будут в течение как минимум десяти лет при условии достижения целей по операционной прибыли.Соглашение позволило избежать потенциально «разрушительной» забастовки как для Samsung, так и для всей технологической индустрии Южной Кореи, отмечает издание. Сбои в работе крупнейшего в мире поставщика чипов памяти могли ещё больше усугубить их дефицит на рынке.За сделку проголосовали около 74% членов профсоюза. Размер бонусов будет отличаться — в среднем он составит около $340 тысяч на сотрудника, подсчитало Bloomberg. При этом в полупроводниковых подразделениях выплаты могут достичь примерно $400 тысяч на человека, а в не связанных с чипами отделах — около $4000.Подобный разрыв в размере бонусов вызывает «серьёзное» недовольство внутри компании. Например, среди членов ещё одного профсоюза Samsung, который представляет сотрудников подразделений, не связанных с чипами, за сделку проголосовал только 21%.26 мая 2026 года профсоюз сотрудников подразделения бытовой электроники Samsung (SECU) обратился в суд с просьбой заблокировать голосование по соглашению о бонусах. В SECU считают, что условия соглашения выгодны в первую очередь сотрудникам полупроводникового бизнеса Samsung.