Сотрудники Meta* рассказали, что инструмент для слежки за использованием компьютеров «резко увеличил» расход домашнего трафика — Reuters

По данным агентства, корпорация также приврала, когда сказала, что мониторинг затронет только работников в США.Марк Цукерберг. Источник фото: Inc MagazineВ апреле 2026 года Reuters со ссылкой на внутренние документы сообщило, что Meta* устанавливает на компьютеры сотрудников в США корпоративный инструмент Model Capability Initiative (MCI).Он активируется при использовании «рабочих» сервисов, может следить за движениями и кликами мышки и нажатием клавиш, а также делать скриншоты. Цель — собрать данные для обучения ИИ, в частности, для тех задач, в которых «нужно воспроизводить взаимодействие человека с компьютером». Например, при работе с выпадающими меню.Тогда в разговоре с агентством представитель Meta* уточнил, что данные не будут использовать для оценки производительности сотрудников, а для «чувствительного контента» предусмотрели «защитные меры».На этот раз Reuters узнало, что в списке приложений и сайтов, которые учитывает MCI, числится более 200 позиций. Сотрудники жалуются: система «потребляет так много данных, что расход домашнего интернет-трафика взлетел». В отдельных случаях месячный лимит «исчерпывался за несколько дней».MCI также «захватывает содержимое любых писем и сообщений», которые получают от коллег сотрудники в США, — даже если эти коллеги живут в других странах.В Meta* сказали агентству, что предупредили сотрудников за пределами США, но вдаваться в подробности о том, сколько данных собирают, не стали. Уточнили только, что соблюдают законодательство и заинтересованы прежде всего в том, как человек «взаимодействует с компьютером», а не в «содержимом экранов».По данным Reuters, один из сотрудников проанализировал лог-файлы MCI с помощью Claude и рассказал в интранете, что MCI подключён к корпоративному ПО для защиты данных и потому «владеет доступом к дополнительным деталям»: какие правки человек вносил в код, какие ссылки открывал, что копировал в буфер обмена, когда компьютер уходит в спящий режим.С таким объёмом данных Meta* может построить «полноценную модель поведения сотрудника и узнать, как именно он выполняет свои задачи», допустил автор публикации. Сама она, по словам других сотрудников, уже «исчезла».Представитель компании назвал заключения работника «в корне неверными», но обсуждать пост и его судьбу отказался.По словам Reuters, компания рискует столкнуться с претензиями со стороны европейских регуляторов.В США мало способов защититься от корпоративной слежки, но в ЕС действует генеральный регламент о защите данных — GDPR. У Meta* должны быть законные основания для обработки личных данных и возможность раскрыть список того, что она собирает.Во внутренней справке компания пишет, что записи MCI хранят в обезличенном виде. Но в соответствии с GDPR у гражданина ЕС должна быть возможность узнать, какие сведения записаны, и попросить исправить их или удалить.Артур ТомилкоКарьера13 мая«Не хотите работать на фабрике по извлечению данных?»: сотрудники Meta* в США и Великобритании начали собирать подписи против системы отслеживания движений мыши на рабочих компьютерах — Reuters В офисах компании распространяют листовки с призывами присоединиться к протесту.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta