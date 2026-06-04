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Данила Бычков
Карьера

Сооснователь и технический директор Revolut Влад Яценко покинет свою должность 1 июля 2026 года

Он перейдёт в совет директоров компании.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Его место займёт нынешний руководитель технологического направления Revolut Донато Лучия, пишет Bloomberg. При этом название должности изменят на «вице-президент по технологиям».

«Я рад, поскольку Revolut вырос из молодого амбициозного стартапа в зрелую, очень влиятельную глобальную компанию».

Влад Яценко, сооснователь Revolut
  • Яценко перейдёт в совет директоров Revolut в статусе неисполнительного директора. Он был первым сотрудником Revolut и пришёл в компанию за год до её запуска основателем Николаем Сторонским в 2015 году, отмечает Bloomberg.
  • Лучия занимался созданием ключевой инфраструктуры Revolut — он присоединился к компании в 2018 году в качестве старшего инженера-программиста.
  • В ноябре 2025-го оценка Revolut достигла $75 млрд в ходе сделки по продаже акций сотрудников. Благодаря этому компания закрепила за собой статус «самого дорого стартапа Европы».
Таня Боброва
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Источник: Revolut  

#новости #revolut

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