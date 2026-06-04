Сооснователь и технический директор Revolut Влад Яценко покинет свою должность 1 июля 2026 года

Он перейдёт в совет директоров компании. Источник: BloombergЕго место займёт нынешний руководитель технологического направления Revolut Донато Лучия, пишет Bloomberg. При этом название должности изменят на «вице-президент по технологиям».«Я рад, поскольку Revolut вырос из молодого амбициозного стартапа в зрелую, очень влиятельную глобальную компанию».Влад Яценко, сооснователь RevolutЯценко перейдёт в совет директоров Revolut в статусе неисполнительного директора. Он был первым сотрудником Revolut и пришёл в компанию за год до её запуска основателем Николаем Сторонским в 2015 году, отмечает Bloomberg.Лучия занимался созданием ключевой инфраструктуры Revolut — он присоединился к компании в 2018 году в качестве старшего инженера-программиста.В ноябре 2025-го оценка Revolut достигла $75 млрд в ходе сделки по продаже акций сотрудников. Благодаря этому компания закрепила за собой статус «самого дорого стартапа Европы».Таня БоброваДеньги11 марФинтех-сервис Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании после более чем года ожидания У сервиса 13 млн клиентов в стране.#новости #revolut