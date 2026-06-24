Ferrari сменила главу отдела маркетинга Энрико Галлиеру на фоне критики после презентации первого электромобиля Luce

Официально отставку представили как «личное решение» Галлиеры.Фото FerrariНовым директором по маркетингу станет бывший глава итальянского подразделения BMW Массимилиано Ди Сильвестра, пишет Electrek. Он вступит в должность 1 июля 2026 года.Галлиера проработал в Ferrari больше 16 лет, последние несколько лет занимаясь маркетингом и коммерческой стратегией. Его уход в компании назвали «личным решением начать новую главу», не связав его с запуском электромобиля Luce.Акции Ferrari не отреагировали на объявление о перестановках. На премаркете 24 июня 2026 года они растут на 0,34%, цена одной бумаги — $346.Ferrari представила свою первую полностью электрическую модель Luce 26 мая 2026-го. Для разработки автомобиля компания привлекла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Стоимость машины — от €550 тысяч.Однако дизайн автомобиля раскритиковали инвесторы и эксперты. Например, аналитики AIR Capital назвали Luce «смесью Honda Accord и Tesla Model 3». А акции автопроизводителя после презентации падали на 8%.#новости #ferrari