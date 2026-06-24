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Артур Томилко
Карьера

Ferrari сменила главу отдела маркетинга Энрико Галлиеру на фоне критики после презентации первого электромобиля Luce

Официально отставку представили как «личное решение» Галлиеры.

Фото Ferrari
Фото Ferrari
  • Новым директором по маркетингу станет бывший глава итальянского подразделения BMW Массимилиано Ди Сильвестра, пишет Electrek. Он вступит в должность 1 июля 2026 года.
  • Галлиера проработал в Ferrari больше 16 лет, последние несколько лет занимаясь маркетингом и коммерческой стратегией. Его уход в компании назвали «личным решением начать новую главу», не связав его с запуском электромобиля Luce.
  • Акции Ferrari не отреагировали на объявление о перестановках. На премаркете 24 июня 2026 года они растут на 0,34%, цена одной бумаги — $346.
  • Ferrari представила свою первую полностью электрическую модель Luce 26 мая 2026-го. Для разработки автомобиля компания привлекла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Стоимость машины — от €550 тысяч.
  • Однако дизайн автомобиля раскритиковали инвесторы и эксперты. Например, аналитики AIR Capital назвали Luce «смесью Honda Accord и Tesla Model 3». А акции автопроизводителя после презентации падали на 8%.

#новости #ferrari

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