Бывший глава онлайн-кинотеатра Premier Иван Гродецкий стал гендиректором more.tv Статьи редакции
Гродецкий уже работал на руководящих постах в Okko и ivi.
- Иван Гродецкий вступит в должность с 4 октября, рассказали vc.ru в «Национальной Медиа Группе», которая развивает more.tv. Он будет отвечать за реализацию стратегии развития сервиса, его дистрибуцию и монетизацию.
- Ранее возглавлявшая more.tv Лала Ахмедова станет заместителем гендиректора «СТС Медиа» по спецпроектам.
- Иван Гродецкий 10 лет работал в видеосервисе Okko и ушёл в 2020 году. После он месяц работал исполнительным директором ivi, а позже около года руководил Premier, входящим в «Газпром-медиа», сообщает «Ъ».
- Решение Гродецкого связано с кризисом управления: за выпуск новых сериалов и фильмов отвечали несколько продакшенов в холдинге, сроки откладывались, а на действующем контенте количество подписчиков приросло меньше ожидаемого, сообщили изданию источники в Premier.
- По данным аналитиков Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года more.tv занимает долю не более 2% на рынке видеосервисов в России. На первом месте ivi с долей в 24%, на втором — «Кинопоиск HD» (14%), на третьем — Okko (12%).
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