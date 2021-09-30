В письме сотрудники обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.

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Заявление «Безос хочет создать лучшее будущее в космосе. Его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом» опубликовали на сайте Lioness 21 нынешний и бывший сотрудник компании. Письмо подписано бывшей главой Blue Origin по взаимодействию с сотрудниками Александрой Абрамс, остальные не раскрыли свои имена.

Когда в июле этого года Джефф Безос полетел в космос, мы не разделяли его восторга. Вместо этого многие из нас наблюдали за происходящим с невероятным чувством беспокойства. Некоторые вообще не могли вынести этого зрелища. из письма сотрудников Blue Origin

В тексте они утверждают, что Blue Origin заставляет подписывать строгие соглашения о неразглашении, не разрешает сотрудникам высказывать критику, игнорирует проблемы безопасности и создаёт сексистскую среду для женщин.

Гендерный разрыв — обычное явление в космической отрасли, но в Blue Origin он проявляется в определенной разновидности сексизма. из письма сотрудников Blue Origin

Один из руководителей из ближайшего окружения гендиректора Боба Смита неоднократно подвергал сотрудниц сексуальным домогательствам в отделе кадров. Несмотря на это, Смит лично сделал его членом комитета по найму на роль руководителя в кадровой службе в 2019 году, говорится в эссе.

Другой бывший руководитель, у которого были «близкие отношения с Безосом», часто относился к женщинам снисходительно, говорится в письме. Он называл «малышкой», «куколкой» или «милой» и расспрашивал об их жизни.

О его поведении все знали, и некоторые женщины в компании предупреждали новых сотрудниц, что от него нужно держаться подальше. Многим из нас казалось, что его защищало знакомство с Безосом — ему потребовалось физически пристать к подчиненной, чтобы его наконец уволили.

В письме говорится о случаях, когда от женщин требовали «попросить мнения мужчин», относились к ним «предвзято», и «унижали» их за рассказы о проблемах New Shepard.

Авторы письма говорят о разном отношении к уходу из компании женщин и мужчин. Первым устраивали прощальные вечеринки, а когда увольнялась женщина-руководительница, от неё потребовали уйти «немедленно», а охрана дежурила, пока она не вышла из здания.

Культура работы в компании «нанесла урон психическому здоровью многих людей», говорится в письме. В нём же приводится цитата старшего руководителя программы по аэрокосмической и оборонной промышленности, что «работа в Blue Origin была худшим опытом в её жизни».

По мнению инженера, подписавшего заявление, «Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло». Авторы признались, что «не стали бы летать на корабле Blue Origin», а некоторым инженерам, отвечающим за безопасность ракет, не оплачивали вовремя работу. По их словам, в компании часто во главу угла ставили скорость выполнения и снижение затрат, а не обеспечение качества.

Вице-президент Blue Origin по связям с общественностью Линда Миллс ответила CNBC, что компания «не терпит дискриминации или преследований любого рода».