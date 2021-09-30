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Карьера
Nazigul Jusupova

Сотрудники Blue Origin Джеффа Безоса назвали компанию «токсичным» местом для работы Статьи редакции

В письме сотрудники обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.

38 38 комментариев
1798 просмотров

Заявление «Безос хочет создать лучшее будущее в космосе. Его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом» опубликовали на сайте Lioness 21 нынешний и бывший сотрудник компании. Письмо подписано бывшей главой Blue Origin по взаимодействию с сотрудниками Александрой Абрамс, остальные не раскрыли свои имена.

Когда в июле этого года Джефф Безос полетел в космос, мы не разделяли его восторга. Вместо этого многие из нас наблюдали за происходящим с невероятным чувством беспокойства. Некоторые вообще не могли вынести этого зрелища.

из письма сотрудников Blue Origin

В тексте они утверждают, что Blue Origin заставляет подписывать строгие соглашения о неразглашении, не разрешает сотрудникам высказывать критику, игнорирует проблемы безопасности и создаёт сексистскую среду для женщин.

Гендерный разрыв — обычное явление в космической отрасли, но в Blue Origin он проявляется в определенной разновидности сексизма.

из письма сотрудников Blue Origin

Один из руководителей из ближайшего окружения гендиректора Боба Смита неоднократно подвергал сотрудниц сексуальным домогательствам в отделе кадров. Несмотря на это, Смит лично сделал его членом комитета по найму на роль руководителя в кадровой службе в 2019 году, говорится в эссе.

Другой бывший руководитель, у которого были «близкие отношения с Безосом», часто относился к женщинам снисходительно, говорится в письме. Он называл «малышкой», «куколкой» или «милой» и расспрашивал об их жизни.

О его поведении все знали, и некоторые женщины в компании предупреждали новых сотрудниц, что от него нужно держаться подальше. Многим из нас казалось, что его защищало знакомство с Безосом — ему потребовалось физически пристать к подчиненной, чтобы его наконец уволили.

В письме говорится о случаях, когда от женщин требовали «попросить мнения мужчин», относились к ним «предвзято», и «унижали» их за рассказы о проблемах New Shepard.

Авторы письма говорят о разном отношении к уходу из компании женщин и мужчин. Первым устраивали прощальные вечеринки, а когда увольнялась женщина-руководительница, от неё потребовали уйти «немедленно», а охрана дежурила, пока она не вышла из здания.

Культура работы в компании «нанесла урон психическому здоровью многих людей», говорится в письме. В нём же приводится цитата старшего руководителя программы по аэрокосмической и оборонной промышленности, что «работа в Blue Origin была худшим опытом в её жизни».

По мнению инженера, подписавшего заявление, «Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло». Авторы признались, что «не стали бы летать на корабле Blue Origin», а некоторым инженерам, отвечающим за безопасность ракет, не оплачивали вовремя работу. По их словам, в компании часто во главу угла ставили скорость выполнения и снижение затрат, а не обеспечение качества.

Вице-президент Blue Origin по связям с общественностью Линда Миллс ответила CNBC, что компания «не терпит дискриминации или преследований любого рода».

«Мы предоставляем сотрудникам множество возможностей, включая круглосуточную анонимную горячую линию, и будем оперативно расследовать любые новые жалобы о ненадлежащем поведении», — сообщила Миллс. На другие вопросы она не ответила.

#новости #blueorigin

38 38 комментариев
10
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0
38 комментариев
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Pavel Ivanov

Сексизм и пренебрежение безопасностью в ракетах...

Надеюсь мой комментарий будет не очень сексистским, если я скажу, что только женщина могла упаковать эти две темы в одно письмо (=

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5
Aydar Sultanov

А как вишенку на торте, злые сексисты сделали ракету в виде полового хуя, олицетворяя тем свое доминирование над планетой.

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8
Jack Hammer

Амазон постоянно называют токсичной помойкой, которая кладёт на сотрудников. Ничего нового. ред.

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7
Максим Полуэктов

Обиженные

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–12
Hambala Fully

Ну да, тебе срывают график выплат - не смей ничего говорить.

Тебя не устраивает отношение работодателя к себе - не смей ничего говорить.

А то бедный Безос будет вынужден терпеть нападки со СМИ, укрывшись одеялом денег.

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12
Максим Полуэктов

Речь в статье о том как плохо относятся к Женщинам в компании, а потом херась да и вообще компания говно, и корабли у них гавно, и переживаем как они вообще летают хоть мы их и строили именно эти люди которые когда-то работали на эту компанию, в этом смысле обиженные… ред.

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–4
Ваня Самков

Из названия статьи понятно, что проблем много, а сексизм только их часть. Не понятно, почему по вашему мнению нельзя перейти с одних проблем, на другие? ред.

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7
Максим Полуэктов

Потому что складывается ощущение что обиженные сотрудники просто хотят насолить компании, раньше ведь они работали на эту компанию и из данные проблемы не смущали? или все же они работая на компанию понимаю к чему это может привезти все равно молчали, тогда это ещё хуже чем то что натворила компания!

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0
Ваня Самков

NDA. Плюс по отдельности они не могли противостоять, это думаю понятно. Только после увольнения и всем вместе это стало безопасно, и то, заметьте, только 1 из них раскрыл свою личность пока что. Блин, да все просто и логично, обычные ситуации в компаниях, не понимаю чему вы удивляетесь. ред.

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0
Максим Полуэктов

Я удивляюсь почему другим не очевидно что скорее всего обиженные сотрудники оговаривают компанию (о качестве их кораблей, остальное возможно правда).

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0
Andrew Simon

Видимо людям это не очевидно ввиду наличия жизненного опыта. Именно из-за него многим очевидно противоположное - если есть nda на внутреннюю кухню, то очевидно оно есть неспроста.

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2
Максим Полуэктов

Я инвестор верджина, так что мне негатив к конкурентам вроде как в плюс, просто выразил своё мнение

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0
Ваня Самков

)) Купили акции через брокера на бирже?) ред.

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0
Максим Полуэктов

Ну конечно)))

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0
Юрий Другач

«обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью»… Прям вижу, сидят такие они письмо пишут и: «А давай еще про сексизм добавим? А вот! Еще про безопасность давай?!» Токсики писали про токсичность. 

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3
Ваня Самков

Так а почему всех этих проблем вместе не может быть в большой компании? Либо одни либо другие? Я понимаю к чему вы клоните, на фоне обвинений в киноиндустрии, это кажется ложью, но думаю такие случаи так или иначе часто случаются.

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0
Юрий Другач

У меня просто красная тряпка на эти сексизм, блек вайт ветер и вот это вот всё. Где эти мужики, которые на сексизм жалуются, а белые, а натуралы. А им нельзя жаловаться. Но я тут исключительно свое мнение высказываю конечно же

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0
Юрий Другач

А про зарплату вопросов нет, расстрилять

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0
Ваня Самков

Сначала мир должен осознать самую большую несправедливость, т.е. все то, что вы перечислили, научиться бороться с ней, но этот процесс неизбежно будет угнетать по пути других, потом все стабилизируется, я так думаю. В общем говоря да, борясь с одной проблемой, иногда перегибают палку и ещё цепляют других. Увы. ред.

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0
Mark Borisov

Тут недавно петиция была, чтобы Безос навсегда остался в космосе.

https://www.mirf.ru/news/bilet-v-odin-konec-75-tysyach-chelovek-hotyat-zapretit-dzheffu-bezosu-vozvraschatsya-na-zemlyu/

«Билет в один конец». 75 тысяч человек хотят…
Один из богатейших людей планеты отправится в суборбитальное путешествие уже в июле.
www.mirf.ru
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3
Huldra

Писец акциям, сейчас их в грязь втопчут

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–3
Mark Borisov

Blue Origin не торгуется. Шах и мат.

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6
Данияр Салахутдинов

Шорти!

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0
Huldra

Мне алибабы хватило, ещё мусорных не хватало))

Ответить
0
Nikolay Skidanov

BlueOrigin не публичная, акций на бирже нет. Но не отвлекайте аналитика, он так видит.

Ответить
0
KSA

Не "шорти", а "и краткое"!

Ответить
0
Дэни Трэхо

Милорд, соевые взбунтовались!

Ответить
1
- -

То ли в Роскосмосе. Если бы Рогозин решил полететь на Марс, не нашлось бы никого, кто выразил бы хоть каплю беспокойства. Каждый сотрудник бы искренне радовался за своего начальника. ред.

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0
Денис Лапин

приплетаю рашку. как у вас там НА украине?

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1
Evgeniy Kazannikov

Разумеется. Потому что бы знали, что от туда не вернётся. А ещё бы клапан дополнительно где-нибудь просверлили

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0
Дмитрий Кузнецов

Опять шиза началась?

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0
юрий с

Какой-то пасквиль

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0
Иван Шеметов

Amazon 2.0

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0
Миша Магадан

хороший анекдот есть про сексизм
заканчивается  "... и шапку".

Ответить
0
KSA

Нужно кэнселить снежинок, посмевших кого-то назвать "токсичным".

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0
Дмитрий Классен

Этого зрелища я тоже не смог вынести... Потому что не смотрел

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0
Ware Wow

расспрашивал об их жизни

Больной ублюдок.

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0
SG

Напоминает похороны Theranos)))))

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0
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