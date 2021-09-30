Сотрудники Blue Origin Джеффа Безоса назвали компанию «токсичным» местом для работы Статьи редакции
В письме сотрудники обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.
Заявление «Безос хочет создать лучшее будущее в космосе. Его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом» опубликовали на сайте Lioness 21 нынешний и бывший сотрудник компании. Письмо подписано бывшей главой Blue Origin по взаимодействию с сотрудниками Александрой Абрамс, остальные не раскрыли свои имена.
В тексте они утверждают, что Blue Origin заставляет подписывать строгие соглашения о неразглашении, не разрешает сотрудникам высказывать критику, игнорирует проблемы безопасности и создаёт сексистскую среду для женщин.
Один из руководителей из ближайшего окружения гендиректора Боба Смита неоднократно подвергал сотрудниц сексуальным домогательствам в отделе кадров. Несмотря на это, Смит лично сделал его членом комитета по найму на роль руководителя в кадровой службе в 2019 году, говорится в эссе.
Другой бывший руководитель, у которого были «близкие отношения с Безосом», часто относился к женщинам снисходительно, говорится в письме. Он называл «малышкой», «куколкой» или «милой» и расспрашивал об их жизни.
В письме говорится о случаях, когда от женщин требовали «попросить мнения мужчин», относились к ним «предвзято», и «унижали» их за рассказы о проблемах New Shepard.
Авторы письма говорят о разном отношении к уходу из компании женщин и мужчин. Первым устраивали прощальные вечеринки, а когда увольнялась женщина-руководительница, от неё потребовали уйти «немедленно», а охрана дежурила, пока она не вышла из здания.
Культура работы в компании «нанесла урон психическому здоровью многих людей», говорится в письме. В нём же приводится цитата старшего руководителя программы по аэрокосмической и оборонной промышленности, что «работа в Blue Origin была худшим опытом в её жизни».
По мнению инженера, подписавшего заявление, «Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло». Авторы признались, что «не стали бы летать на корабле Blue Origin», а некоторым инженерам, отвечающим за безопасность ракет, не оплачивали вовремя работу. По их словам, в компании часто во главу угла ставили скорость выполнения и снижение затрат, а не обеспечение качества.
Вице-президент Blue Origin по связям с общественностью Линда Миллс ответила CNBC, что компания «не терпит дискриминации или преследований любого рода».
«Мы предоставляем сотрудникам множество возможностей, включая круглосуточную анонимную горячую линию, и будем оперативно расследовать любые новые жалобы о ненадлежащем поведении», — сообщила Миллс. На другие вопросы она не ответила.
Потому что складывается ощущение что обиженные сотрудники просто хотят насолить компании, раньше ведь они работали на эту компанию и из данные проблемы не смущали? или все же они работая на компанию понимаю к чему это может привезти все равно молчали, тогда это ещё хуже чем то что натворила компания!
Сначала мир должен осознать самую большую несправедливость, т.е. все то, что вы перечислили, научиться бороться с ней, но этот процесс неизбежно будет угнетать по пути других, потом все стабилизируется, я так думаю. В общем говоря да, борясь с одной проблемой, иногда перегибают палку и ещё цепляют других. Увы. ред.
Тут недавно петиция была, чтобы Безос навсегда остался в космосе.
https://www.mirf.ru/news/bilet-v-odin-konec-75-tysyach-chelovek-hotyat-zapretit-dzheffu-bezosu-vozvraschatsya-na-zemlyu/
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