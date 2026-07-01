Business Insider: Microsoft сократит около 2,5% штата — об увольнениях объявят «в ближайшие дни»

Решение затронет направления продаж и консалтинга, а также подразделение Xbox.Фото Reuters О планах компании рассказали источники Business Insider. По их словам, «в ближайшие дни» Microsoft объявит о сокращении «тысяч» сотрудников по всему миру. Уволить планируют не меньше 2,5% штата при его общей численности в 220 тысяч человек (около 5,5 тысячи человек).Большая часть увольнений придётся на отделы продаж и консалтинга, а также подразделение Xbox, говорят собеседники издания. При этом некоторым специалистам могут предложить другие должности, отмечают они.В 2025 году Microsoft провела две волны сокращений: в мае уволили около 7000 человек, в июле — ещё 9000. Тогда компания объясняла решение желанием сократить количество «уровней управления» между рядовыми сотрудниками и топ-менеджерами.Нынешний раунд увольнений может быть связан оптимизацией затрат на фоне роста расходов на ИИ, полагает Business Insider. Однако в компании информацию пока не комментировали.#новости #microsoft