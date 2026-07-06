Microsoft сократила 1600 сотрудников и запланировала уволить ещё 4800 в течение года

Основные сокращения проводят в Xbox и отделе продаж.Гендиректор игрового подразделения Xbox. Источник: BloombergГлава Xbox Аша Шарма объявила, что 6 июля 2026 года в подразделении сократят 1600 сотрудников и ещё столько же в течение 2027 финансового года — около 20% команды. Шарма пояснила, что рентабельность Xbox в 3-10 раз ниже, чем у конкурентов, и игровому подразделению нужна «перезагрузка».Параллельно в Microsoft проводят сокращения 3200 рабочих мест, в основном в отделах продаж. Директор по персоналу Эми Коулман заявила, что это следствие «изменения подхода к созданию продуктов». Всего уволят около 6400 работников по всей компании — это менее 3% от общего штата в 228 тысяч человек.Bloomberg объясняет, что Microsoft среди прочего пытается сэкономить на убыточных направлениях из-за высоких затрат на дата-центры для работы ИИ-моделей.В рамках «самой масштабной реструктуризации» Xbox продаст игровые студии Ninja Theory и Undead Labs неназванным покупателям. Они продолжат работу над текущими проектами Senua и State of Decay 3 совместно с Xbox.Ещё две студии Double Fine и Compulsion Games снова перейдут под управление своих основателей. Они получат финансирование на переходный период и права на интеллектуальную собственность. С пятой студией — Arkane — начнут переговоры о возможной продаже.В начале июля 2026 года Business Insider со ссылкой на источник сообщало, что Microsoft планирует сократить около 2,5% штата.В 2025 году Microsoft провела две волны сокращений: в мае уволили около 7000 человек, в июле — ещё 9000. Тогда компания объясняла решение желанием сократить количество «уровней управления» между рядовыми сотрудниками и топ-менеджерами.Таня БоброваДеньги13 июняMicrosoft рассматривает выделение Xbox в отдельную компанию — The Information Компания работает над перезагрузкой бизнеса.#новости