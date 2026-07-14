Работники Hyundai в Южной Корее объявили трёхдневную частичную забастовку — они требуют увеличения бонусов и сохранения зарплат при сокращении рабочего времени из-за внедрения ИИ и роботов

Акция должна продлиться три дня, а убыток компании может составить $12,5 млн в час. Робот Atlas от Boston Dynamics, которого Hyundai планирует интегрировать в производство. Фото BloombergЗабастовка началась 13 июля 2026 года. Работники Hyundai до 15 июля 2026 года будут уходить со смен на два часа раньше, чем предусматривает расписание, сообщает Bloomberg.Профсоюз объявил о забастовке после того, как не смог договориться с руководством компании об увеличении выплат. Работники требуют премии в размере 30% от консолидированной чистой прибыли Hyundai за 2025 год.Они также хотят добиться увеличения базовой заработной платы на 149,6 тысячи вон (около $100) и регулярных премий — с 750% до 800%. Ещё одно требование — повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет.Кроме того, профсоюз требует от компании гарантировать «стабильность доходов» на фоне внедрения ИИ и роботов. В частности, выплачивать зарплаты в полном объёме, несмотря на сокращение рабочего времени из-за автоматизации.В ходе переговоров руководство Hyundai предложило повышение базовой заработной платы на 89 тысяч вон ($60), единовременную премию в размере 10 млн вон ($6700) плюс 350% от зарплаты и по 15 акций на сотрудника. Профсоюз отклонил это предложение, заявив, что оно не соответствует ожиданиям.По данным агентства, убыток компании от забастовки может достигать 18,7 миллиардов вон в час ($12,5 млн). Во время забастовки в 2025 году, которая продолжалась 16 часов, Hyundai недопроизвела примерно 7000 автомобилей и потеряла более чем 300 миллиардов вон ($200 млн) потенциальной прибыли.В начале января 2026 года Boston Dynamics, которая принадлежит Hyundai, объявила о планах интегрировать в своих человекоподобных роботов Atlas модель Gemini Robotics от DeepMind. После этого профсоюз призвал компанию отказаться от реализации инициативы без согласия сотрудников.Данила БычковКарьера27 маяЧлены крупнейшего профсоюза Samsung поддержали соглашение о компенсациях — средний бонус для сотрудников составит около $340 тысяч Примерно 74% членов профсоюза проголосовали за. #новости #hyundai