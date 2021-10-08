Uber, Google, Stripe и другие крупные компании начали выдавать сотрудникам опционы на несколько лет раньше Статьи редакции
Так компании тестируют новые способы мотивации.
- Крупные технологические компании уменьшают срок получения опциона в компании для сотрудников, пишет Insider. Это помогает сделать компанию более привлекательной и мотивировать сотрудников другими наградами.
- В Кремниевой долине, чтобы удержать таланты, компании предлагают сотрудникам опционы, которые можно получать в течение определённого времени. Например, в крупных компаниях вроде Apple, Uber и Microsoft акции можно получить в течение четырёх лет — примерно по 25% от пакета в год.
- Теперь компании сокращают срок вестинга — механизма отложенного получения доли в компании. Например, в мае Google представила для новых сотрудников модель, по которой можно получить две трети опциона в течение двух лет. Похожую модель в последние месяцы начал тестировать и Uber, говорят источники Insider.
- В апреле условия изменили Stripe и Lyft, писало The Information. По ним сотрудники могут получить акции в первый же год, а не ждать в течение четырёх лет. В этом случае сумма опциона меньше, но компании предлагают сотрудникам дополнительные акции в зависимости от производительности.
- По мнению опрошенных изданием экспертов, компании меняют модель поощрения из-за борьбы за талантливых сотрудников. При этом некоторые специалисты настроены скептически — они считают, что погнавшись за быстрым получением акций в первый год, сотрудник рискует упустить более крупные выплаты в будущем.
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