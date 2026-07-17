Около 4500 сотрудников Google подписали петицию с требованием гарантировать выходные пособия при возможных сокращениях

А также призвали отказаться от оценки эффективности, которая «основана на выполнении квот, а не на заслугах».Фото Bloomberg Петицию подготовил профсоюз работников Alphabet (материнская компания Google), пишет Guardian. Его участники хотят добиться от руководства усиления социальных гарантий на фоне продолжающихся сокращений при одновременном росте инвестиций в ИИ.Не заблуждайтесь: компания переживает огромный, беспрецедентный успех. Увольнения и сокращения — это не сложные решения, а концентрация на прибыли, которая ставится выше сотрудников. Парул Коул, инженер Google и глава профсоюза работников AlphabetКоул добавил, что рыночная капитализация Alphabet за последние шесть лет выросла в четыре раза и достигла $4 трлн. Однако компания при этом продолжает увольнять сотрудников.Петиция, которую подписали больше 4500 специалистов, включает требование гарантировать сотрудникам выходное пособие при сокращениях или предоставить возможность добровольного увольнения с компенсацией.Профсоюз также призывает Google отказаться от оценки эффективности работников, поскольку она «основана на выполнении квот, а не на заслугах».Петицию передали в офис главы Google Сундара Пичаи. Однако руководство компании требования профсоюза пока не комментировало.Последний масштабный раунд увольнений, о котором публично известно, компания провела в начале 2023 года. Тогда Alphabet заявила, что сократит 12 тысяч сотрудников — 6% штата. Решение тогда объяснили изменившейся экономической ситуацией.После этого Alphabet не объявляла о массовых увольнениях. Однако в январе 2024-го Bloomberg рассказало, что компания занялась «оптимизацией штата», в ходе которой под сокращения попали сотни сотрудников. В конце того же года Пичаи рассказал, что Google сократила 10% руководящих должностей, но точное число уволенных менеджеров не привёл.В июне 2026 года Business Insider со ссылкой на источники рассказало о сокращении части сотрудников в подразделении Google Cloud. Но сколько именно специалистов уволили — неизвестно.#новости #google