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Данила Бычков
Карьера

Сотрудники Hyundai в Южной Корее начали второй раунд частичной забастовки из-за внедрения роботов — требуют повысить зарплаты и гарантировать рабочие места

Она может обойтись компании в $439 млн недополученной выручки, пишет The Korea Herald.

Источник: The Korea Herald
Источник: The Korea Herald
  • Профсоюз сотрудников Hyundai начал второй раунд забастовки — она продлится с 20 по 22 июля 2026 года, пишет The Korea Herald. Работники будут приостанавливать работу на четыре часа в утренней и вечерней смене — вдвое дольше, чем во время первой забастовки.
  • Сотрудники также продолжат отказываться от сверхурочной работы в будни и выходные. Недополученную выручку компании от двух раундов забастовки отраслевые эксперты оценивают в $439 млн, отмечает издание.
  • Hyundai предлагала работникам повысить базовую месячную зарплату на 89 тысячи вон (около $67), выплатить премию в размере до 350% месячного оклада, а также дополнительно выдать каждому сотруднику по 15 акций компании и 10 млн вон (примерно $6700).
  • Профсоюз отклонил это предложение, потребовав увеличить базовую зарплату на 149,6 тысяч вон ($100), повысить бонусные выплаты и предоставить гарантии сохранения рабочих мест в случае внедрения на производстве человекопобных роботов.
  • По данным издания, стороны продолжают неофициальные переговоры — 23 июля 2026-го профсоюз может принять решение о продлении забастовки, если соглашение с компанией не будет достигнуто.
  • В начале января 2026 года Boston Dynamics, которая принадлежит Hyundai, объявила о планах интегрировать в своих человекоподобных роботов Atlas модель Gemini Robotics от DeepMind. После этого профсоюз призвал компанию отказаться от реализации инициативы без согласия сотрудников.
Артур Томилко
Карьера
Работники Hyundai в Южной Корее объявили трёхдневную частичную забастовку — они требуют увеличения бонусов и сохранения зарплат при сокращении рабочего времени из-за внедрения ИИ и роботов

Акция должна продлиться три дня, а убыток компании может составить $12,5 млн в час.

Робот Atlas от Boston Dynamics, которого Hyundai планирует интегрировать в производство. Фото Bloomberg

#новости #hyundai

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