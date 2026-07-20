Сотрудники Hyundai в Южной Корее начали второй раунд частичной забастовки из-за внедрения роботов — требуют повысить зарплаты и гарантировать рабочие места

Работники Hyundai в Южной Корее объявили трёхдневную частичную забастовку — они требуют увеличения бонусов и сохранения зарплат при сокращении рабочего времени из-за внедрения ИИ и роботов

Акция должна продлиться три дня, а убыток компании может составить $12,5 млн в час.