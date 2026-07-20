Сотрудники Hyundai в Южной Корее начали второй раунд частичной забастовки из-за внедрения роботов — требуют повысить зарплаты и гарантировать рабочие места

Она может обойтись компании в $439 млн недополученной выручки, пишет The Korea Herald.Источник: The Korea HeraldПрофсоюз сотрудников Hyundai начал второй раунд забастовки — она продлится с 20 по 22 июля 2026 года, пишет The Korea Herald. Работники будут приостанавливать работу на четыре часа в утренней и вечерней смене — вдвое дольше, чем во время первой забастовки.Сотрудники также продолжат отказываться от сверхурочной работы в будни и выходные. Недополученную выручку компании от двух раундов забастовки отраслевые эксперты оценивают в $439 млн, отмечает издание.Hyundai предлагала работникам повысить базовую месячную зарплату на 89 тысячи вон (около $67), выплатить премию в размере до 350% месячного оклада, а также дополнительно выдать каждому сотруднику по 15 акций компании и 10 млн вон (примерно $6700).Профсоюз отклонил это предложение, потребовав увеличить базовую зарплату на 149,6 тысяч вон ($100), повысить бонусные выплаты и предоставить гарантии сохранения рабочих мест в случае внедрения на производстве человекопобных роботов.По данным издания, стороны продолжают неофициальные переговоры — 23 июля 2026-го профсоюз может принять решение о продлении забастовки, если соглашение с компанией не будет достигнуто.В начале января 2026 года Boston Dynamics, которая принадлежит Hyundai, объявила о планах интегрировать в своих человекоподобных роботов Atlas модель Gemini Robotics от DeepMind. После этого профсоюз призвал компанию отказаться от реализации инициативы без согласия сотрудников.Артур ТомилкоКарьера14 июляРаботники Hyundai в Южной Корее объявили трёхдневную частичную забастовку — они требуют увеличения бонусов и сохранения зарплат при сокращении рабочего времени из-за внедрения ИИ и роботов Акция должна продлиться три дня, а убыток компании может составить $12,5 млн в час. #новости #hyundai