Рост зарплат в российском ИТ-секторе в первой половине 2026 года замедлился в среднем до 3-4,5% и оказался ниже инфляции

Эксперты связывают это с «охлаждением» экономики, высокими ставками и увеличением налоговой нагрузки на бизнес.Медианная зарплата ИТ-специалистов в январе-июне 2026-го выросла на 4,5% год к году и составила 191 тысячу рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование «Хабр Карьеры». Выводы основаны на анонимном опросе о реальном размере окладов больше 45 тысяч айтишников. В первой половине 2025-го зарплаты в отрасли росли на 20%.Разрыв в зарплатах между Москвой и другими регионами усилился, отмечают исследователи: если в первой половине 2025-го в регионах платили на 14% меньше, чем в среднем по рынку, то в 2026-м — на 16%. Медианная зарплата в столице сейчас составляет 235 тысяч рублей (+2%), в Санкт-Петербурге — 200 тысяч рублей (без изменений), в остальных регионах — 160 тысяч рублей (+1%). Годовая инфляция в России на 13 июля 2026 года составляла 5,62%.Сильнее всего выросли зарплаты специалистов техподдержки (+10%), маркетологов (+9%) и продавцов (+8%). Зарплаты разработчиков почти не изменились (+1%), а в некоторых сферах упали: у ERP-программистов — на 22%, у разработчиков баз данных — на 13%, у разработчиков игр — на 8%. Доходы фрилансеров сократились на 13%. При этом индивидуальные предприниматели в ИТ, напротив, стали зарабатывать на 32% больше.В HeadHunter рост предлагаемых зарплат в отрасли оценили в 3% год к году, до 98,9 тысячи рублей. С начала 2026 года на платформе разместили 44 тысячи ИТ-вакансий и 260 тысяч резюме. По данным компании, больше всего зарплаты выросли у технических писателей (+31%), руководителей отделов разработки (+20%), сетевых инженеров и гейм-дизайнеров (+19%), а также специалистов по информационной безопасности (+16%). У разработчиков ПО зарплаты не изменились, а у дата-исследователей и DevOps-инженеров снизились на 16% и 12% соответственно.Опрошенные РБК эксперты объясняют замедление роста зарплат в ИТ сочетанием нескольких факторов. Среди них — общее «охлаждение» экономики, высокая ставка ЦБ и снижение рентабельности бизнеса из-за увеличения налоговой нагрузки.В 2025 году совокупная чистая прибыль российских ИТ-компаний упала на 34%, а её доля в обороте уменьшилась с 16,7% до 9,9%, подсчитали в ассоциации «Руссофт» (объединяет 350 крупнейших компаний). В этих условиях повышение зарплат требует увеличения цен на продукты, что «невозможно в условиях “охлаждения” экономики», отмечает глава организации Валентин Макаров.По его мнению, свою роль играет и внедрение ИИ, который заменяет разработчиков начального уровня: «Потребность в них снижается, при этом больше внимания уделяется поиску квалифицированных специалистов, оклад которых нельзя повышать из-за рисков полной утраты рентабельности».Ещё одну причину видит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. По его словам, «импульс политики импортозамещения во многом был исчерпан», ИТ-бюджеты заказчиков стали сокращаться с середины 2025 года.#новости