Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки, чтобы «упростить операционную деятельность и продолжить внедрение ИИ»

Точное количество уволенных работников в компании не раскрыли.Источник: BloombergЗатронутое подразделение назвается называется Community Operations — это глобальная сеть клиентской поддержки Uber, обслуживающая разные направления и работающая на разных языках, пишет Engadget.Сокращение 10% сотрудников в службе поддержки в Uber объяснили стремлением «упростить операционную деятельность, усилить очное взаимодействие между сотрудниками и активнее внедрять ИИ». Вице-президент подразделения Мегха Йетхадка во внутренней записке отметила, что структура стала «слишком сложной».Кроме того, сотрудников департамента, которые работали удалённо, попросили переехать ближе к одному из основных офисов Uber в рамках политики возвращения к очной работе, пишет Bloomberg.Точное количество попавших под сокращение сотрудников в Uber не раскрыли. В июне 2026-го компания уволила более 20% работников кадрового подразделения. Всего в Uber около 34 тысяч сотрудников.#новости #uber