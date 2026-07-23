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Данила Бычков
Карьера

Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки, чтобы «упростить операционную деятельность и продолжить внедрение ИИ»

Точное количество уволенных работников в компании не раскрыли.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Затронутое подразделение назвается называется Community Operations — это глобальная сеть клиентской поддержки Uber, обслуживающая разные направления и работающая на разных языках, пишет Engadget.
  • Сокращение 10% сотрудников в службе поддержки в Uber объяснили стремлением «упростить операционную деятельность, усилить очное взаимодействие между сотрудниками и активнее внедрять ИИ». Вице-президент подразделения Мегха Йетхадка во внутренней записке отметила, что структура стала «слишком сложной».
  • Кроме того, сотрудников департамента, которые работали удалённо, попросили переехать ближе к одному из основных офисов Uber в рамках политики возвращения к очной работе, пишет Bloomberg.
  • Точное количество попавших под сокращение сотрудников в Uber не раскрыли. В июне 2026-го компания уволила более 20% работников кадрового подразделения. Всего в Uber около 34 тысяч сотрудников.

#новости #uber

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