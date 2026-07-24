Patreon сократит 20% сотрудников — они получат зарплату «как минимум» за четыре месяца и $1500 на покупку ноутбука взамен корпоративного

Всего уволят 93 человека. Источник: BloombergГендиректор Patreon Джек Конте назвал решение «болезненным, но необходимым», подчеркнув, что основной бизнес компании остаётся стабильным, пишет Variety. По его словам, компании «необходимо адаптироваться к изменениям на рынке».Конте также отметил, что Patreon не сокращает сотрудников ради внедрения ИИ, который «не может заменить творческий подход, способность принимать решения и внимание к деталям». Но добавил, что искусственный интеллект «фундаментально преобразовал» технологическую индустрию и повлиял на работу компании.Уволенные работники получат выплаты «как минимум» за четыре месяца, дополнительную недельную выплату за каждый отработанный год, медицинскую страховку до конца 2026 года и $1500 на покупку ноутбука взамен корпоративного.Нынешние увольнения станут для Patreon крупнейшими с 2022 года — тогда компания сократила 17% штата (около 80 человек) и закрыла офисы в Берлине и Дублине.#новости #patreon