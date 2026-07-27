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Данила Бычков
Карьера

Топ-менеджера российской компании уволили за разглашение коммерческой тайны — она загрузила некоторые внутренние документы в DeepSeek

Сотрудница пыталась оспорить решение через суд, но проиграла.

  • Топ-менеджера московской инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны, в том числе через DeepSeek, пишет «РИА Новости». Уволенная сотрудница работала директором по продажам с окладом более 800 тысяч рублей в месяц.
  • Женщина обратилась в суд — она была согласна расторгнуть трудовой договор с формулировкой «по соглашению сторон» и выплатой «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей.
  • В компании заявили, что сотрудница «не раз» допускала разглашение коммерческой тайны — пересылала служебные документы на личную почту. Также она загрузила некоторые из них в DeepSeek, чем создала «угрозу перехвата» документов.
  • Суд постановил, что у сотрудницы «не было производственной необходимости» отправлять защищённые документы на внешний адрес и загружать их в сторонний сервис — её действия признали «грубым нарушением трудовых обязанностей».
  • В ходе разбирательств компания предлагала женщине заключить мировое соглашение — изменить формулировку увольнения и выплатить более 400 тысяч рублей, но она отказалась. Компанию и другие подробности дела издание не называет.

#новости #deepseek

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