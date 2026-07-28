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Данила Бычков
Карьера

Visa сократит 7% штата для «повышения эффективности» бизнеса — Bloomberg

Всего уволят около 2600 сотрудников.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Об этом в служебной записке сообщил гендиректор компании Райан Макинерни, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Основная волна сокращений затронет технологические и продуктовые команды. Всего уволят примерно 2600 человек — 7% штата Visa.
  • Макинерни объяснил решение стремлением повысить эффективность компании и направить ресурсы на «наиболее перспективные» направления. Он также добавил, что Visa внедряет ИИ для сокращения «повторяющейся работы» и ускорения разработки продуктов.
  • Сэкономленные за счёт сокращений деньги компания намерена реинвестировать в коммерческие решения и дополнительные сервисы. Среди приоритетных направлений — стейблкоины и трансграничные платежи.
  • Сокращения в Visa станут частью более широкого тренда в финтех-индустрии, отмечает Bloomberg. Block сооснователя Twitter Джека Дорси в феврале 2026 года объявила о сокращении свыше 40% штата на фоне развития ИИ. В мае 2026-го WSJ писало о планах PayPal уволить до 20% сотрудников.
Данила Бычков
Крипто
Visa запустила платформу для платежей и переводов в стейблкоинах между компаниями — первым поддерживаемым активом стал Open USD

Пока сервис доступен для ограниченной группы клиентов.

Источник: Bloomberg

#новости #visa

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