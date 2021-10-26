Мы составили ESG-повестку, чтобы лучше понимать, в какие сферы жизни мы уже вносим существенный вклад, а где можем быть полезны в перспективе. Директор по устойчивому развитию будет помогать командам в разных частях Яндекса соотносить повестку с конкретными продуктовыми планами.