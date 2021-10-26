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Карьера
Евгения Евсеева

«Яндекс» ввёл должность директора по устойчивому развитию — им стал бывший глава «Яндекс.Дзена» Статьи редакции

Он будет отвечать за социальные и экологические инициативы компании.

Первым директором по устойчивому развитию «Яндекса» стал Дмитрий Иванов, один из создателей проекта по поддержке благотворительных фондов «Помощь рядом», рассказали vc.ru в компании. Также с 2015-го до 2021 год он также был главой «Яндекс.Дзена».

Иванов будет координировать социальные и экологические инициативы разных подразделений компании. Например, развивать существующие проекты — в первую очередь «Помощь рядом» и образовательные программы, а также искать новые ниши, где можно «задействовать потенциал компании в интересах общества и окружающей среды».

Мы составили ESG-повестку, чтобы лучше понимать, в какие сферы жизни мы уже вносим существенный вклад, а где можем быть полезны в перспективе. Директор по устойчивому развитию будет помогать командам в разных частях Яндекса соотносить повестку с конкретными продуктовыми планами.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»
  • «Помощь рядом» появился в марте 2020 года — «Яндекс» организовывал поездки на такси для медиков и соцработников, нагрузка на которых сильно возросла из-за пандемии. Сейчас это проект по поддержке благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Он финансируется из средств компании — 9 млн рублей в месяц — и за счёт пожертвований пользователей.
  • В мае 2021 года «Яндекс» представил приоритетные направления для устойчивого развития. Среди них, например, образование, удобство и доступность сервисов и сокращение углеродного следа.
  • В сентябре «Яндекс» запустил фонд имени Ильи Сегаловича, направленный на развитие образования в сфере математики и ИТ. Общая сумма грантов в 2022 году — 250 млн рублей.

#яндекс

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8 комментариев
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Maxim Medvedev

Я далек от менеджмента.. поясните плиз в двух словах - в чем отличие "развития" от "устойчивого развития" в контексте бизнеса?? Нафига комуто неустойчивое развитие, зачем добавлять приставку "устойчивого"??

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0
Dmitry Tverdokhlebov

Это про экологию, (простите) сюстейнабилити, карбон нейтрал и прочие компенсации экоследа

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0
Maxim Petrov

Сложно адекватно перевести с английского sustainable development. Речь о развитии без ущерба для будущих поколений.

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0
Marat Ahiar

Это просто проблемы руского нейминга, также как и бережливое производство. Инициатива норм а название видимо придумали люди переводившие фильмы в 90х.

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0
Roman Kushnarev

Устойчивое развитие , бережное для экологии и окружающего мира, для мирового сообщества это сигнал для более плотного взаимодействия с такими же ребятами , больше лояльности в развитых странах как от гос так и от соц окружения , просто развитие - насрать на все и качать нефть и разливать ее время от времени в океанах и сидеть в санкциях.

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–1
Sergey Ryabov

Круто, молодцы

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0
Radna

Молодцы, без ESG сейчас ни куда.

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0
Jay Green

никогда не понимал когда повышают тех кто провалил целое подразделение...

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