Уволенный сотрудник Xsolla пошёл на мировую в суде с компанией: его вернут на работу, но зарплату не компенсируют Статьи редакции
Он просил от Александра Агапитова 1 млн рублей компенсации морального вреда, этот иск пока рассматривается.
В Перми прошло предварительное заседание суда по иску уволенного сотрудника Xsolla Ивана Романова, сообщает «РБК Пермь».
Он хотел взыскать 1 млн рублей с Александра Агапитова по иску о защите чести и достоинства, а от компании требовал восстановления на работе и получения зарплаты за всё время с момента увольнения с 16 августа.
В суде адвокаты сообщили, что готовы к мировому соглашению на определённых условиях. Представители компании заявили, что Романова не увольняли, он сам принял решение и может снова работать в Xsolla без возвращения зарплаты с августа.
Стороны решили, что заключат мировое соглашение: бывший сотрудник вернётся на работу, компания признает, что уволила его по ошибке, и что он «продуктивен и вовлечен». Соглашение могут заключить в ближайшие дни, сообщает издание. Редакция vc.ru отправила вопросы о переговорах адвокату Романова.
Основателя Xsolla Александра Агапитова не было в зале суда, его представляли адвокаты. Иск к нему о защите чести и достоинства и выплате 1 млн рублей суд выделил в отдельное производство.
- В августе Агапитов отправил почти 150 сотрудникам письма об увольнении после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила их как «невовлечённых и малопродуктивных».
Тем, кто получил письмо, компания предложила отпускные и помощь в поиске работы, рассказал Агапитов в интервью «Медузе». Тех, кто откажется увольняться, «менеджеры будут увольнять в соответствии с законодательством», сказал он.
ну тут прецедент довольно унылый: человек подписал заявление по собственному (что было, конечно, фатальной ошибкой), и в итоге получит шиш с маслом: "Представители компании заявили, что Романова не увольняли, он сам принял решение и может снова работать в Xsolla без возвращения зарплаты с августа"
Очень странное решение сотрудника. При том, что суды в России в 99% случаев увольнения не по инициативе сотрудника стоят на стороне сотрудника. И далее по схеме: восстановление, выплата всех компенсаций, плюс ещё сверху немного и увольнение уже по соглашению сторон.
Оставаться в компании далее уже совсем глупо.
Судебная практика во многих регионах показывает в качестве оснований у судов для отказа в иске по восстановлению работников на работе после отстранения как раз именно наличие у работодателя отказа работника от вакцинации. Причем в любой форме. Почему я резко высказался месяца полтора назад по поводу всех этих отказов. С июля говорю - пишите возражения, только не отказы! Боком выйдет.. вот и выходит. Поэтому, всеми методами избегайте подписания отказов. В любой форме. Пусть составляют акт об отказе в подписании вами отказа от вакцинации. Все что касается таких актов - ими они будут фиксировать отсутствие у вас отказа, а это будет приводить к восстановлению на работе. Никаких отказов друзья! Никаких! Юрист с Хабаровска👍🏻
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