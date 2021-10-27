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Карьера
Маша Цепелева

Уволенный сотрудник Xsolla пошёл на мировую в суде с компанией: его вернут на работу, но зарплату не компенсируют Статьи редакции

Он просил от Александра Агапитова 1 млн рублей компенсации морального вреда, этот иск пока рассматривается.

45 45 комментариев
3610 просмотров

В Перми прошло предварительное заседание суда по иску уволенного сотрудника Xsolla Ивана Романова, сообщает «РБК Пермь».

Он хотел взыскать 1 млн рублей с Александра Агапитова по иску о защите чести и достоинства, а от компании требовал восстановления на работе и получения зарплаты за всё время с момента увольнения с 16 августа.

Я воспринял всё как угрозу и вынужден был подписать документы. Но в приказе указал, что с ним не согласен. Кадровики обещали, что добьются моего увольнения. Сказали, что напишут в «чаты кадровиков» и порекомендуют не брать меня на работу в другие компании. Для себя нашёл единственный способ погасить обиду – обратиться в суд

Иван Романов
уволенный сотрудник Xsolla

В суде адвокаты сообщили, что готовы к мировому соглашению на определённых условиях. Представители компании заявили, что Романова не увольняли, он сам принял решение и может снова работать в Xsolla без возвращения зарплаты с августа.

Стороны решили, что заключат мировое соглашение: бывший сотрудник вернётся на работу, компания признает, что уволила его по ошибке, и что он «продуктивен и вовлечен». Соглашение могут заключить в ближайшие дни, сообщает издание. Редакция vc.ru отправила вопросы о переговорах адвокату Романова.

Основателя Xsolla Александра Агапитова не было в зале суда, его представляли адвокаты. Иск к нему о защите чести и достоинства и выплате 1 млн рублей суд выделил в отдельное производство.

  • В августе Агапитов отправил почти 150 сотрудникам письма об увольнении после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила их как «невовлечённых и малопродуктивных».

  • Тем, кто получил письмо, компания предложила отпускные и помощь в поиске работы, рассказал Агапитов в интервью «Медузе». Тех, кто откажется увольняться, «менеджеры будут увольнять в соответствии с законодательством», сказал он.

«Формально ещё никого не уволили»: основатель…
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vc.ru

#новость #xsolla

45 45 комментариев
6
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45 комментариев
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Alexey Chudenkov

А зачем? Теперь под лупой будешь сидеть и отчитываться за каждую минуту рабочего времени. С таким пиаром можно было куда угодно устроиться и получать хорошие бабки, если тыква действительно с мозгами.

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37
Danil Kuznetsov

Так получить деньги можно только через восстановление. Выплатят все и уволится

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3
Sergei Timofeyev

А толку? ПСЖ

Ответить
0
Иван Виолентов

Что такое псж?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Клуб футбольный "По Собственному Желанию"

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0
Артём Палённый

Что, что, а вот наёмный труд в России защищен хорошо. Такие фокусы могут дорого обойтись для компании.

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10
Daniil Dymshits

ну тут прецедент довольно унылый: человек подписал заявление по собственному (что было, конечно, фатальной ошибкой), и в итоге получит шиш с маслом: "Представители компании заявили, что Романова не увольняли, он сам принял решение и может снова работать в Xsolla без возвращения зарплаты с августа"

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10
Sergei Timofeyev

А сейчас его уволят из-за того, что не смог приступить к работе с августа (читая новость)

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1
Денис Файзулин

заколебутся увольнять

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0
Sergei Timofeyev

На деле странное решение: восстановление без выплаты компенсации. Нечисто.

Ответить
1
BearStrikesBack

ага-ага, россия родина слонов.

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–1
Илья Шишкунов

О, loop hero

Ответить
0
Sergei Timofeyev

На юристов только в данном случае.

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Ой зря он так, получил бы 4-5 зарплат и спокойно ушел бы в другую компанию, все равно ведь уйдет по собственному.

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13
Igor Chimbur

Никому там 4-5 зп не платили, Агапитов больше языком трещал про это, чем платил такое количество окладов. Увольнялись со стандартной денежной компенсацией. Но Вы показали типичный взгляд россиянина на проблему — сидеть тише воды, ниже травы.

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1
Sergei Timofeyev

Работодатель оказался хитрее, а он уже хайп пустил, заднюю включать было невыгодно. Не было бы ПСЖ - другое дело.

Ответить
0
Андрей Николаев

Странный сотрудник. Я бы никогда не вернулся в такую компанию. Теперь он будет в ней рыжим. А шурик ежедневно будет выискивать возможность расправы.

Ответить
10
Игнат Смирнов

А в чём выгода? Лучше бы компенсацию запросил и пошел в нормальную компанию, чем на такую галеру возвращаться

Ответить
9
Василий Буров

В самоуважении видимо

Ответить
1
Александр Палкин

То есть он просто вернётся на работу?! … Дать иксоле второй шанс себя уволить, но на этот раз корректно…

Ответить
9
Илья Шишкунов

Ох уж эти чаты кадровиков
Мерзкие ребята

Ответить
3
Рустам Мингазов

Это типа чатов проституток?)

Ответить
9
badResistor

в указанных вами чатах люди честнее.

Ответить
0
new_comment

Мерзкие ребята

Обычно девчата

Ответить
5
Чит Чат

Молодец парень!

Ответить
2
Семен Переделкин

У него один выход: попытаться дожать лям и бежать оттуда. Если в мировом соглашении ничего про лям не будет, тогда он какой-то не очень умный человек.

Ответить
2
Dmit Man

Писали мол лучшие работодатели хантят этих ребят, неужели он третий месяц без работы

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Пока идёт судебный процесс, вы имеете право работать, где угодно.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Их же все подряд на работы приглашали? Зачем ему восстановление? Требовал бы просто компенсации з/п и защиту деловой репутации.

Ответить
1
Валерий Крокус

Вот и я тоже не понял: а где те толпы приглашальщиков на работу уволенных из Xsolla?

Ответить
2
Philipp Novikov

Компания занимается монетизацией Free-to-play shovelware. 'Nuff said.

Ответить
1
Valentin G

Ивану Романову респект!

Ответить
1
Madina Djalilova

Очень странное решение сотрудника. При том, что суды в России в 99% случаев увольнения не по инициативе сотрудника стоят на стороне сотрудника. И далее по схеме: восстановление, выплата всех компенсаций, плюс ещё сверху немного и увольнение уже по соглашению сторон.
Оставаться в компании далее уже совсем глупо.

Ответить
1
Дмитрий Банников

Судебная практика во многих регионах показывает в качестве оснований у судов для отказа в иске по восстановлению работников на работе после отстранения как раз именно наличие у работодателя отказа работника от вакцинации. Причем в любой форме. Почему я резко высказался месяца полтора назад по поводу всех этих отказов. С июля говорю - пишите возражения, только не отказы! Боком выйдет.. вот и выходит. Поэтому, всеми методами избегайте подписания отказов. В любой форме. Пусть составляют акт об отказе в подписании вами отказа от вакцинации. Все что касается таких актов - ими они будут фиксировать отсутствие у вас отказа, а это будет приводить к восстановлению на работе. Никаких отказов друзья! Никаких! Юрист с Хабаровска👍🏻

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–8
Валерий Крокус

А при чём здесь вакцинация?

Ответить
1
Alex Alex Germany

просто шапочка из фольги мешает думать 😂

Ответить
3
Иванка Сегодина

Так тут на VC, в первой же статье появились десятки компаний, которые зазывали к себе на работу обездоленных... почему он решил снова вернуться?
*может, в итоге, все не так уж было и страшно, как он нам описывал?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Знаете, есть принцип. На него он и пошёл, особенно после волны хайпа.

Ответить
1
Alex Flints

Парень будет огребать по полной)

Ответить
0
Stas Sokolov

Фраер? :)

Ответить
0
Командный американец

Похоже на стокгольмский синдром - героя грязно поимели, а он вдруг влюбился в обидчика

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Да нет. Просто восстановили на работе. Это нормальный процесс. За ним обычно следует законное увольнение. Если герой будет не дураком, то потребует - по соглашению сторон с выплатой. ;)

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Тех, кто откажется увольняться, «менеджеры будут увольнять в соответствии с законодательством»

Сокращать же. Это прекрасно!

Ответить
0
Харухи

Теперь нельзя увольнять бездельников?

Ответить
0
Товарищ

"Кадровики обещали, что добьются моего увольнения. Сказали, что напишут в «чаты кадровиков» и порекомендуют не брать меня на работу в другие компании."

Кадровики очередное дно пробивают...

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0
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