Он просил от Александра Агапитова 1 млн рублей компенсации морального вреда, этот иск пока рассматривается.

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В Перми прошло предварительное заседание суда по иску уволенного сотрудника Xsolla Ивана Романова, сообщает «РБК Пермь».

Он хотел взыскать 1 млн рублей с Александра Агапитова по иску о защите чести и достоинства, а от компании требовал восстановления на работе и получения зарплаты за всё время с момента увольнения с 16 августа.

Я воспринял всё как угрозу и вынужден был подписать документы. Но в приказе указал, что с ним не согласен. Кадровики обещали, что добьются моего увольнения. Сказали, что напишут в «чаты кадровиков» и порекомендуют не брать меня на работу в другие компании. Для себя нашёл единственный способ погасить обиду – обратиться в суд Иван Романов уволенный сотрудник Xsolla

В суде адвокаты сообщили, что готовы к мировому соглашению на определённых условиях. Представители компании заявили, что Романова не увольняли, он сам принял решение и может снова работать в Xsolla без возвращения зарплаты с августа.

Стороны решили, что заключат мировое соглашение: бывший сотрудник вернётся на работу, компания признает, что уволила его по ошибке, и что он «продуктивен и вовлечен». Соглашение могут заключить в ближайшие дни, сообщает издание. Редакция vc.ru отправила вопросы о переговорах адвокату Романова.

Основателя Xsolla Александра Агапитова не было в зале суда, его представляли адвокаты. Иск к нему о защите чести и достоинства и выплате 1 млн рублей суд выделил в отдельное производство.