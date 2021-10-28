ИТ-школа Lambda School берёт плату только после трудоустройства учеников — но они жалуются, что там ничему не учат Статьи редакции
Ради ускоренных курсов по разработке Lambda School студенты бросали работу и колледж, ведь школа заявляла, что 74% выпускников успешно находят высокооплачиваемые места. Business Insider пишет, что трудоустраивается только 30%, а студенты зарабатывают после обучения даже меньше, чем раньше.
Надеясь покончить с низкооплачиваемой работой в колл-центре, молодой парень из Лас-Вегаса Генри Росалес записался в школу Lambda School. Она предлагает ускоренные курсы по разработке, науке о данных и веб-дизайну и в своём Instagram обещает обучить прибыльным специальностям даже тех, у кого нет опыта.
Плату за обучение при этом она берёт, только когда выпускник найдёт работу с зарплатой не ниже $50 тысяч в год. После этого, по словам Wired, он будет обязан на протяжении двух лет ежемесячно выплачивать школе 17% дохода. Если выпускник не находит работу по специальности через пять лет, школа снимает с него все обязательства.
Росалес регулярно посещал онлайн-занятия, но спустя год понял: того уровня образования, который предоставляла школа, было явно недостаточно, чтобы построить карьеру в сфере UX-дизайна.
Впрочем, разочаровывало студентов не только качество обучения. Судя по внутренним документам компании за 2020-2021 год, школа порой более чем в два раза завышала показатели успешного трудоустройства, чтобы привлечь новых учеников. Доступ к корпоративным данным получило издание Insider.
Школа подделывает показатели трудоустройства
Школу Lambda School основали в 2017 году предприниматели Остин Оллред и Бен Нельсон при поддержке акселератора Y Combinator. Организация предлагала нестандартный способ обучения для всех тех, кто хотел построить карьеру в ИТ.
За время работы Lambda School привлекла $122 млн венчурных инвестиций, принимает тысячи студентов в год и заявляет, что планирует увеличивать показатели. «У школы есть всё, чтобы обучать десятки миллионов человек в год», — считает Оллред.
Но так ли легко попасть на курсы Lambda School — неизвестно. Чтобы зачислиться, нужно успешно сдать вступительный тест, и в 2019 году компания утверждала, что принимает более 80% кандидатов. Однако реальный же показатель был ближе к 50%, отмечает Insider.
Не сходятся также и показатели успешного трудоустройства. По внутренним данным, найти подходящую работу в течение полугода после курсов смогло лишь 30% выпускников 2020 года.
Компания публично заявляла, что выпускники 2019 года смогли трудоустроиться в 74% случаев. Но оказалось, что школа не учла около половины выпускников из всех 516-ти, причём по всевозможным причинам:
- Потому что выпустились позже основной группы.
- Не сообщили компании о результатах.
- Перестали искать работу по специальности.
Кроме того, во внутренних отчётах компания учитывает только тех выпускников, что зарабатывают $50 тысяч в год. Однако в публичных заявлениях считает успешными даже те случаи, когда студенты после курсов получают лишь $10 тысяч в год — меньше, чем многие из них получали до поступления.
По словам Оллреда, всю статистику проверяют независимые эксперты. Однако на деле они лишь подтверждают предоставленные данные и не спрашивают, каким образом их получили, пишет издание. Не выдержав давления журналистов Insider, Оллред допустил, что показатели могут быть ниже, но только потому, что на рынок труда повлияла пандемия.
Бюро статистики труда США согласилось, что ИТ-индустрия пострадала от коронавируса. Однако восстановилась она одной из первых и на осень 2021 года предлагает даже больше рабочих мест, чем в начале пандемии.
Документы многих подобных школ проходят проверку в Совете по вопросам прозрачной отчётности (CIRR). У него есть ряд требований к тому, что нужно учитывать в статистике. Например, руководство школы должно уточнить, искали ли студенты работу по той же специальности до обучения и, если да, то зафиксировать это в отчётах.
Совет не запрещает исключать из расчётов тех, кто заканчивает курсы позже плана, но обязывает пояснять это публично и включать таких студентов в состав выпускников следующего года. Lambda School всего этого не делает и перестала отчитываться перед советом ещё в 2018 году, пишет Insider.
Школа работает в убыток, сокращает программы и увольняет сотрудников
Согласно документам за 2020 год, убыток школы с одного ученика в среднем составлял $7,2 тысяч. Чтобы исправить ситуацию, в первой половине 2021 года школа поставила цель: увеличить показатель успешного трудоустройства до 50-70%, принимая по 500 студентов в месяц. Или выйти на прибыль, набирая по 2 тысячи учеников в месяц при трудоустройстве ниже 50%.
Оллред заявил, что последнее невозможно и что цифры на «слитых» слайдах были неточными. По его словам, чем больше будет студентов, тем выше станут переменные затраты. Однако подробнее говорить о расходах и объяснять, почему сотрудникам дали неправильные ориентиры, Оллред не стал.
В августе 2020 года школа привлекла более $70 млн инвестиций, но затем радикально урезала расходы:
- Сократила учебную программу на три месяца.
- Уволила ассистентов преподавателей, которые помогали проводить занятия, а также оценивать и проверять код.
Бывшие преподаватели Lambda School признаются, что подобные меры негативно сказались на качестве без того не самого лучшего образования. По словам одного из них, учителя целыми днями вели занятия, и времени на то, чтобы довести программу до ума, не оставалось.
Оллред обещал нанять больше учителей, но в апреле 2021 года уволил 30% штата. По словам одного студента, на 150 учеников приходится один преподаватель, а по оценкам одного из сотрудников, соотношение составляет 100:1.
Сооснователь, впрочем, заверил издание, что фактически на одного инструктора приходится всего 13 студентов, поскольку с последними работает не только он, но также ассистенты и координаторы. Напоследок Оллред также добавил, что измерять объём поддержки, которую получает каждый студент, подобными соотношениями нельзя.
Школа ничему не учит и противится критике
По словам студента Томаса Филлипса, из-за сокращения учебных программ ученики не могут усвоить те самые навыки, которые компания рекламирует в брошюрах. «Зато её руководство любит разводить демагогию и говорит, что так у студента появится шанс найти работу ещё раньше», — сетует он.
В 2020 году Lambda School также объявила, что закроет курсы UX-дизайна, поскольку направление перестало быть для неё приоритетным. Она предложила студентам записаться на другие занятия или расторгнуть соглашение. Сами ученики считают, что во всем виновато качество программы.
Студент Генри Росалес к тому времени уже завершил курс и действительно не обрёл обещанных навыков, чтобы найти работу в сфере, пишет издание. Разочаровался в курсах и другой студент — Пабло Ваганян. Он надеялся получить практическую помощь на занятиях от ассистентов, а их в итоге поувольняли.
Ваганян перестал ходить на занятия и раскритиковал школу на YouTube, а когда попытался расторгнуть соглашение, школа потребовала удалить видео и выплатить $15 тысяч. Студент отказался: «Нет ничего плохого в том, чтобы оставить отзыв на продукт. Тем более на продукт ненадлежащего качества».
Среди выпускников есть те, кому удалось найти высокооплачиваемую работу. Правда, один из них признался изданию, что полученных знаний в школе ему не хватило. Занять должность у него получилось лишь потому, что после окончания курсов он продолжил учиться. У него были свободные деньги, но у многих студентов их нет. Согласно отчёту за 2020 год, более 25% учащихся жили в стеснённых условиях и были вынуждены поддерживать родных финансово.
На школу подают в суд
Общее недовольство студентов привлекло внимание НКО по защите прав студентов. В мае 2021 года она подала серию исков против школы, заявив, что Lambda School представляет неверные показатели трудоустройства и завлекает на курсы обманом.
Джонатан Стикрод, один из участников судебного процесса, даже бросил ради курсов колледж, а в итоге ушёл с них из-за плохой учебной программы и штатных сокращений. Подать коллективный иск студенты не могут из-за соглашений, которые подписали со школой, но НКО надеется, что единичные случаи приведут в итоге к громкому разбирательству.
Один из первых инвесторов школы Джон Даннер знает о жалобах, но относится к ним со скептицизмом. Он сам столкнулся с критикой, когда запустил подобную школу — Rocketship Education. В ней дети часть дня обучались самостоятельно за ноутбуками.
В течение десяти лет индустрия экспериментальных школ развивалась благодаря венчурным инвесторам. Они были готовы вложить миллионы долларов, лишь бы компании разрушили традиционные подходы к образованию. Вот только такие испытания хороши в космической индустрии, а в сфере образования обходятся участникам процесса слишком дорого, пишет издание.
В октябре 2021 года Генри Росалес по-прежнему ищет работу и на самом деле боится её находить — ведь тогда ему придётся выплачивать долг. Недавно школа потребовала от него предоставлять банковские выписки, чтобы следить за операциями на счету. В противном случае угрожала взыскать с него полную стоимость обучения — независимо от того, получит ли он работу.
Но Росалес пока не сдаётся: «Сомневаюсь, что я обязан платить за образование, которого не получил».
ИМХО, все эти курсы, школы, образовательные программы "ВАЙТИ В АЙТИ" просто надувательство и пустая трата денег и времени. Единственное кому они приносят пользу - это самим организаторам данных мероприятий. Если вы хотите сменить профессию и реально перейти в IT, то вот вам мой (программист с 8 летним стажем, последние 3 года на рук. должности ) совет: Запаситесь терпением и упорством. Не тратьте свое время и деньги на этот шлак. Первое с чего вы должны начать - изучить сферу. Вся необходимая информация есть в интернете в свободном доступе. Главное качество в IT - это умение правильно искать и находить нужную информацию. Без этого вам в IT делать нечего! Потратьте плюс минус месяц, чтобы понять КЕМ именно вы хотите работать в IT, что вам ближе. Организуйте свое время так, чтобы как минимум 3 часа в рабочие дни, если работаете, и часов 8-10 в выходные заниматься обучением. Применяйте свои знания в практике. Чем больше тем лучше. Имейте ввиду, на обучение с нуля может уйти несколько лет. Бессонные ночи, проведенные за компом теперь для вас станут обычным делом. Придумывайте себе задачи и реализуйте их. Посмотрите на ФЛ задачи заказчиков, попробуйте их порешать (для себя). Когда вы уже сможете сами разбираться в них, попробуйте устроиться на стажировку или джуном в подходящую компанию (хоть за еду). Отработав полгода, можете найти другую компанию (для расширения практики). И так около 3-4 раз. И вот, если вы на данном этапе никого не убили, не самовыпилились, и не плюнули на всё это, то я вас поздравляю, вы в IT!
Ну на стажировку без базовых знаний мало кто вообще возьмет. Обычно берут студентов последних курсов и выпускников профильных ВУЗов, чтобы вместо них взяли "непрофильного" нужно чтобы у этого "непрофильного" был как минимум неплохой бэкграунд решенных задач и проектиков. Иначе зачем мне стажер - тупарь, с которым я говорю на разных языках?
«Берёт плату только после трудоустройства учеников — но они жалуются, что там ничему не учат»
Это ж старая схема «помогу устроиться в вуз по блату, если не получится — деньги верну». Дальше ничего не делаешь, 80% проваливаются и возвращаешь им деньги, но с 20% поступивших своим умом получаешь деньги просто так
Беда айти в том, что учить идут те, кто писать программы не умеет. К тому же, я не верю что они и вруны, они просто шизойды, которые реально верят, что их учебные программы созданные на коленке по офф докам лучшие.
И уже давно пора создать общество прошедших круги ада подобных школ, которое будет финансировать рекламу объясняющую, что лучше прочесть офф документацию, чем платить за ее исковерканную интерпретацию. Сегодня документации переведены на все языки и не уступают книгам. Для остального есть профессиональные форумы.
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Ради ускоренных курсов по разработке Lambda School студенты бросали работу и колледж, ведь школа заявляла, что 74% выпускников успешно находят высокооплачиваемые места. Business Insider пишет, что трудоустраивается только 30%, а студенты зарабатывают после обучения даже меньше, чем раньше.
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