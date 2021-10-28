Ради ускоренных курсов по разработке Lambda School студенты бросали работу и колледж, ведь школа заявляла, что 74% выпускников успешно находят высокооплачиваемые места. Business Insider пишет, что трудоустраивается только 30%, а студенты зарабатывают после обучения даже меньше, чем раньше.

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Fortune

Надеясь покончить с низкооплачиваемой работой в колл-центре, молодой парень из Лас-Вегаса Генри Росалес записался в школу Lambda School. Она предлагает ускоренные курсы по разработке, науке о данных и веб-дизайну и в своём Instagram обещает обучить прибыльным специальностям даже тех, у кого нет опыта.

Плату за обучение при этом она берёт, только когда выпускник найдёт работу с зарплатой не ниже $50 тысяч в год. После этого, по словам Wired, он будет обязан на протяжении двух лет ежемесячно выплачивать школе 17% дохода. Если выпускник не находит работу по специальности через пять лет, школа снимает с него все обязательства.

Росалес регулярно посещал онлайн-занятия, но спустя год понял: того уровня образования, который предоставляла школа, было явно недостаточно, чтобы построить карьеру в сфере UX-дизайна.

Впрочем, разочаровывало студентов не только качество обучения. Судя по внутренним документам компании за 2020-2021 год, школа порой более чем в два раза завышала показатели успешного трудоустройства, чтобы привлечь новых учеников. Доступ к корпоративным данным получило издание Insider.

Школа подделывает показатели трудоустройства

Школу Lambda School основали в 2017 году предприниматели Остин Оллред и Бен Нельсон при поддержке акселератора Y Combinator. Организация предлагала нестандартный способ обучения для всех тех, кто хотел построить карьеру в ИТ.

В 2021 году edtech-индустрия оценивается более чем в $106 млрд, пишет издание.

За время работы Lambda School привлекла $122 млн венчурных инвестиций, принимает тысячи студентов в год и заявляет, что планирует увеличивать показатели. «У школы есть всё, чтобы обучать десятки миллионов человек в год», — считает Оллред.

Но так ли легко попасть на курсы Lambda School — неизвестно. Чтобы зачислиться, нужно успешно сдать вступительный тест, и в 2019 году компания утверждала, что принимает более 80% кандидатов. Однако реальный же показатель был ближе к 50%, отмечает Insider.

Не сходятся также и показатели успешного трудоустройства. По внутренним данным, найти подходящую работу в течение полугода после курсов смогло лишь 30% выпускников 2020 года.

Компания публично заявляла, что выпускники 2019 года смогли трудоустроиться в 74% случаев. Но оказалось, что школа не учла около половины выпускников из всех 516-ти, причём по всевозможным причинам:

Потому что выпустились позже основной группы.

Не сообщили компании о результатах.

Перестали искать работу по специальности.

Кроме того, во внутренних отчётах компания учитывает только тех выпускников, что зарабатывают $50 тысяч в год. Однако в публичных заявлениях считает успешными даже те случаи, когда студенты после курсов получают лишь $10 тысяч в год — меньше, чем многие из них получали до поступления.

Так отличаются реальные показатели трудоустройства за 2020 год от тех, что компания рекламировала в 2019 году: 16% устроились более чем через три месяца после выпуска, 27% — через 180+ дней

По словам Оллреда, всю статистику проверяют независимые эксперты. Однако на деле они лишь подтверждают предоставленные данные и не спрашивают, каким образом их получили, пишет издание. Не выдержав давления журналистов Insider, Оллред допустил, что показатели могут быть ниже, но только потому, что на рынок труда повлияла пандемия.

Бюро статистики труда США согласилось, что ИТ-индустрия пострадала от коронавируса. Однако восстановилась она одной из первых и на осень 2021 года предлагает даже больше рабочих мест, чем в начале пандемии.

Документы многих подобных школ проходят проверку в Совете по вопросам прозрачной отчётности (CIRR). У него есть ряд требований к тому, что нужно учитывать в статистике. Например, руководство школы должно уточнить, искали ли студенты работу по той же специальности до обучения и, если да, то зафиксировать это в отчётах.

Совет не запрещает исключать из расчётов тех, кто заканчивает курсы позже плана, но обязывает пояснять это публично и включать таких студентов в состав выпускников следующего года. Lambda School всего этого не делает и перестала отчитываться перед советом ещё в 2018 году, пишет Insider.

Школа работает в убыток, сокращает программы и увольняет сотрудников

Согласно документам за 2020 год, убыток школы с одного ученика в среднем составлял $7,2 тысяч. Чтобы исправить ситуацию, в первой половине 2021 года школа поставила цель: увеличить показатель успешного трудоустройства до 50-70%, принимая по 500 студентов в месяц. Или выйти на прибыль, набирая по 2 тысячи учеников в месяц при трудоустройстве ниже 50%.

Слайд из презентации руководства: какие показатели трудоустройства и поступления помогут выйти на прибыль Lambda School

Оллред заявил, что последнее невозможно и что цифры на «слитых» слайдах были неточными. По его словам, чем больше будет студентов, тем выше станут переменные затраты. Однако подробнее говорить о расходах и объяснять, почему сотрудникам дали неправильные ориентиры, Оллред не стал.

В августе 2020 года школа привлекла более $70 млн инвестиций, но затем радикально урезала расходы:

Сократила учебную программу на три месяца.

Уволила ассистентов преподавателей, которые помогали проводить занятия, а также оценивать и проверять код.

Бывшие преподаватели Lambda School признаются, что подобные меры негативно сказались на качестве без того не самого лучшего образования. По словам одного из них, учителя целыми днями вели занятия, и времени на то, чтобы довести программу до ума, не оставалось.

Оллред обещал нанять больше учителей, но в апреле 2021 года уволил 30% штата. По словам одного студента, на 150 учеников приходится один преподаватель, а по оценкам одного из сотрудников, соотношение составляет 100:1.

Сооснователь, впрочем, заверил издание, что фактически на одного инструктора приходится всего 13 студентов, поскольку с последними работает не только он, но также ассистенты и координаторы. Напоследок Оллред также добавил, что измерять объём поддержки, которую получает каждый студент, подобными соотношениями нельзя.

Школа ничему не учит и противится критике

По словам студента Томаса Филлипса, из-за сокращения учебных программ ученики не могут усвоить те самые навыки, которые компания рекламирует в брошюрах. «Зато её руководство любит разводить демагогию и говорит, что так у студента появится шанс найти работу ещё раньше», — сетует он.

В 2020 году Lambda School также объявила, что закроет курсы UX-дизайна, поскольку направление перестало быть для неё приоритетным. Она предложила студентам записаться на другие занятия или расторгнуть соглашение. Сами ученики считают, что во всем виновато качество программы.

Студент Генри Росалес к тому времени уже завершил курс и действительно не обрёл обещанных навыков, чтобы найти работу в сфере, пишет издание. Разочаровался в курсах и другой студент — Пабло Ваганян. Он надеялся получить практическую помощь на занятиях от ассистентов, а их в итоге поувольняли.

Ваганян перестал ходить на занятия и раскритиковал школу на YouTube, а когда попытался расторгнуть соглашение, школа потребовала удалить видео и выплатить $15 тысяч. Студент отказался: «Нет ничего плохого в том, чтобы оставить отзыв на продукт. Тем более на продукт ненадлежащего качества».

Среди выпускников есть те, кому удалось найти высокооплачиваемую работу. Правда, один из них признался изданию, что полученных знаний в школе ему не хватило. Занять должность у него получилось лишь потому, что после окончания курсов он продолжил учиться. У него были свободные деньги, но у многих студентов их нет. Согласно отчёту за 2020 год, более 25% учащихся жили в стеснённых условиях и были вынуждены поддерживать родных финансово.

Если бы я знал, что в этой школе едва ли можно чему-то научиться, то ни за что бы в жизни не поступал. студент Lambda School

На школу подают в суд

Общее недовольство студентов привлекло внимание НКО по защите прав студентов. В мае 2021 года она подала серию исков против школы, заявив, что Lambda School представляет неверные показатели трудоустройства и завлекает на курсы обманом.

Джонатан Стикрод, один из участников судебного процесса, даже бросил ради курсов колледж, а в итоге ушёл с них из-за плохой учебной программы и штатных сокращений. Подать коллективный иск студенты не могут из-за соглашений, которые подписали со школой, но НКО надеется, что единичные случаи приведут в итоге к громкому разбирательству.

Один из первых инвесторов школы Джон Даннер знает о жалобах, но относится к ним со скептицизмом. Он сам столкнулся с критикой, когда запустил подобную школу — Rocketship Education. В ней дети часть дня обучались самостоятельно за ноутбуками.

Родители считали, что мы проводим на детях опыты, но нельзя ругать текущее положение дел и при этом выступать против экспериментов: когда Маск взорвал первые пять ракет, чтобы потом успешно запуститься, никто не жаловался. Джон Даннер инвестор и предприниматель

В течение десяти лет индустрия экспериментальных школ развивалась благодаря венчурным инвесторам. Они были готовы вложить миллионы долларов, лишь бы компании разрушили традиционные подходы к образованию. Вот только такие испытания хороши в космической индустрии, а в сфере образования обходятся участникам процесса слишком дорого, пишет издание.

В октябре 2021 года Генри Росалес по-прежнему ищет работу и на самом деле боится её находить — ведь тогда ему придётся выплачивать долг. Недавно школа потребовала от него предоставлять банковские выписки, чтобы следить за операциями на счету. В противном случае угрожала взыскать с него полную стоимость обучения — независимо от того, получит ли он работу.