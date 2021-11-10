Гендиректор Johnson & Johnson Алекс Горски вошёл в совет директоров Apple Статьи редакции
Алекс Горски планирует уйти из Johnson & Johnson в январе 2022 года.
- Он переходит в Apple на фоне интереса компании к запуску функций, ориентированных на здоровье, пишет TechCrunch. Глава Apple Тим Кук назвал Алекса Горски «провидцем» в области здравоохранения и поприветствовал в совете директоров.
- Johnson & Johnson выпускает медицинское оборудование, лекарственные препараты и другие товары в области здравоохранения. В августе стало известно, что с 3 января 2022 года компанию вместо Горски возглавит Хоакин Дуато.
- Горски начал работать в Johnson & Johnson в 1988 году. В 2012 году он стал гендиректором компании.
- В 2020 году Apple представила Watch Series 6 с измерением кислорода в крови. Также компания анонсировала приложение «ЭКГ» в «умных» часах Apple Watch Series 4 и более новых моделях в России.
Горский, пожалуй, наиболее известен своим активным участием в продаже антипсихотического препарата Риспердал , за который Johnson & Johnson позже понесли многомиллионные штрафы в нескольких случаях. Штаты США. Министерство юстиции отметило, что Горски «активно участвовал» в мошенничестве с Риспердалом, которое включало незаконный маркетинг лекарства детям и пожилым людям, несмотря на предупреждения FDA. Горский также был автором незаконной схемы «откатов» с участием Risperdal и Omnicare, крупнейшего поставщика фармацевтических препаратов для домов престарелых.Википедия site:star-wiki.ru
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