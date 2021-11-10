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Карьера
Nazigul Jusupova

Гендиректор Johnson & Johnson Алекс Горски вошёл в совет директоров Apple Статьи редакции

Алекс Горски планирует уйти из Johnson & Johnson в январе 2022 года.

  • Он переходит в Apple на фоне интереса компании к запуску функций, ориентированных на здоровье, пишет TechCrunch. Глава Apple Тим Кук назвал Алекса Горски «провидцем» в области здравоохранения и поприветствовал в совете директоров.
  • Johnson & Johnson выпускает медицинское оборудование, лекарственные препараты и другие товары в области здравоохранения. В августе стало известно, что с 3 января 2022 года компанию вместо Горски возглавит Хоакин Дуато.
  • Горски начал работать в Johnson & Johnson в 1988 году. В 2012 году он стал гендиректором компании.
  • В 2020 году Apple представила Watch Series 6 с измерением кислорода в крови. Также компания анонсировала приложение «ЭКГ» в «умных» часах Apple Watch Series 4 и более новых моделях в России.
Алекс Горски Google

#новости #johnson #apple

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greg chudnoff

Горский, пожалуй, наиболее известен своим активным участием в продаже антипсихотического препарата Риспердал , за который Johnson & Johnson позже понесли многомиллионные штрафы в нескольких случаях. Штаты США. Министерство юстиции отметило, что Горски «активно участвовал» в мошенничестве с Риспердалом, которое включало незаконный маркетинг лекарства детям и пожилым людям, несмотря на предупреждения FDA. Горский также был автором незаконной схемы «откатов» с участием Risperdal и Omnicare, крупнейшего поставщика фармацевтических препаратов для домов престарелых.Википедия site:star-wiki.ru

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3
Владислав Мокроусов

Ради интереса посмотрел net worth Алекса Горски. Ожидал, что будет больше 110 млн. USD. Скажите, с учетом чистой прибыли в 15 млрд разве это нормально?

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0
Антон Штадлер

Думаешь, на этом сайте есть люди, которым предлагали стать СЕО компании из Fortune 500?)

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5
Вася Пражкин

А Тим Кук где идеи черпает, по-Вашему?

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9
Владислав Мокроусов

Да хз, думал просто порассуждать с умными и пытливыми собеседниками, сидя на удобном диване)

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1
Black Jack

Удачи, мистер Горски.

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2
Сергей Сергеев

Наверняка звучали слова:
Ты хочешь продавать мыльную воду всю оставшуюся жизнь или пойти со мной и изменить мир?

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1
Феттучини с Креветкой

Вот тоже об этом подумал. Прошлый раз это был не очень хороший знак!

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0
Владислав Мокроусов

<Удолил>

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0

Комментарий удален

Джон Картошкин

Их объединяет средство для подмывания попки.

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0
nomed
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0
Маджид Гаджиев

Болеешь? Не грусти
Apple-таблетку прими

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0
Artemy

Заголовок звучит как начало анекдота. Что было дальше?

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0
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