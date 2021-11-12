В США наступила «великая отставка»: миллионы американцев увольняются, а фирмы пытаются удержать их зарплатой, снимают в собственной рекламе и отправляют в отпуск в минивэнах. Но и это не помогает — и чтобы быстрее нанять новых сотрудников, компаниям приходится снижать требования.

{"id":318141,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy","title":"\u00ab\u041c\u044b \u043a\u0430\u043a Nascar \u2014 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0438\u0442\u00bb: \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy&title=\u00ab\u041c\u044b \u043a\u0430\u043a Nascar \u2014 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0438\u0442\u00bb: \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy&text=\u00ab\u041c\u044b \u043a\u0430\u043a Nascar \u2014 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0438\u0442\u00bb: \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy&text=\u00ab\u041c\u044b \u043a\u0430\u043a Nascar \u2014 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0438\u0442\u00bb: \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u041c\u044b \u043a\u0430\u043a Nascar \u2014 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0438\u0442\u00bb: \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0435\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/hr\/318141-my-kak-nascar-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-tormozit-v-ssha-firmy-vse-rezhe-prosyat-diplom-i-nanimayut-bez-sobesedovaniy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 232 просмотров

Pew Research Center

В 2020-х представители самых разных отраслей труда в США ищут новые и всё более оригинальные способы привлечь и удержать работников, пишет WSJ:

Торговые сети Target и Walmart, а также корпорация Amazon частично и полностью спонсируют обучение сотрудников и оплачивают учебники.



Разработчик ПО project44 бесплатно сдаёт персоналу дорожные трейлеры со спальным местом, туалетом, душем и Wi-Fi. Подать заявку можно как для того, чтобы съездить в отпуск, так и чтобы позволить себе спонтанную поездку без отрыва от работы.

Производитель одежды Levi's предлагает бесплатные курсы программирования.



Производитель говядины и свинины JBS инвестирует миллионы долларов в постройку доступного жилья для сотрудников.



Свадебный магазин Daid's Bridal снимает в рекламе платьев и смокингов собственных работников, выдавая им за это денежные бонусы и размещая рекламу в соцсетях, офисах и магазинах. Те рады интересу руководства и сообщают, что иногда их даже узнают на улицах.

Все эти меры компании предлагают потому, что рынок труда в США переживает кризис, который журналисты — по аналогии с экономической «депрессией» 1930-х годов — прозвали «великой отставкой». С апреля по сентябрь 2021 года более 19 млн американцев ушли с рабочих мест.

Компании вынуждены снизить требования к кандидатам

После финансового кризиса 2008 года кандидатов было больше, чем вакансий, поэтому многие компании стали повышать квалификационные требования, пишет WSJ: бакалаврскую степень теперь просили у прорабов и специалистов техподдержки, хотя до этого аттестата было достаточно.

Но в 2021 году фирмы остро нуждаются в сотрудниках, поэтому вынужденно сокращают число требований к кандидатам: многие больше не просят дипломов о высшем образовании, нанимают соискателя за десять минут и не волнуются о средних баллах у выпускников.

Помимо этого, в одном только октябре 2021 года фирмы открыли более 530 тысяч новых вакансий, а общий уровень безработицы в стране снизился с 4,8% до 4,6%. По словам Министерства труда США, компании стали закрывать позиции быстрее, чем раньше.

В январе 2019 года 42% объявлений на должность продавца страховых полисов содержали требование о бакалаврской степени, но в сентябре 2021-го показатель упал до 26%. Если тенденция сохранится, то к 2026-му люди без высшего образования, но с подходящими навыками получат 1,4 млн рабочих мест, пишут аналитики EMSI Burning Glass и Conference Board.

Изменения в системе найма предоставят новые возможности миллионам людей, квалификация которых раньше не отвечала требованиям, полагает WSJ. Обучать их нужно дольше, они могут разочароваться в работе, но из-за и без того высокой текучки, компаниям приходится идти на риск, пишет издание.

Продавец косметических товаров The Body Shop ещё в 2019 году запустил в одном из штатов пилотную программу найма специалистов на вакансии начального уровня — не из-за кризиса или пандемии, а чтобы дать шанс тем, кого кадровые отделы даже не рассматривали. В рамках инициативы фирма:

Не тестировала кандидата на наличие наркотических веществ в крови и не проверяла предоставленные им данные об образовании и опыте.

Вместо этого спрашивала, есть ли у него право на работу, готов ли трудиться по восемь часов в день, почему хочет в команду, а также может ли поднимать тяжести весом более 10 кг, если идёт на склад.

Руководство боялось, что многих новых сотрудников придётся уволить из-за того, что они плохо справляются с обязанностями, но число увольнений по причине низкой эффективности осталось на том же уровне, что и при строгом отборе кандидатов.

К середине сентября 2021 года The Body Shop наняла более 700 работников на временные позиции и с 80 заключила долгосрочные контракты Beyond London

Организации также беспокоятся, что, занижая требования, разочаруют клиентов и более квалифицированных сотрудников: те могут решить, что такие действия подрывают корпоративную культуру, а сама компания не думает о безопасности. Однако никаких инцидентов вроде краж или драк не было.

«Это всё из-за укоренившихся предубеждений о людях без высшего образования или с неоднозначной биографией», — говорят в The Body Shop. Сама компания в 2020 году, например, наняла 33-летнего Джошуа Тейброна, которого суд чуть было не обвинил в убийстве, хоть позже и оправдал.

Сперва Тейброн — без опыта и аттестата — пренебрегал графиком работы, за что его уволили, но позже фирма позвала его назад, предложив повторно податься на вакансию. На этот раз американец обещал исправиться и надеется получить не временную, а постоянную должность к 2022 году.

Власти некоторых американских штатов уже несколько лет борются за то, чтобы судимость не обсуждалась при найме. Её наличие, по их словам, не должно, влиять на оценку реальных навыков кандидата.

Впрочем, пересмотреть подход к поиску кандидатов готовы не все. Клининговая компания 00 Clean хочет увеличить действующий штат из 21 человека, чтобы поспевать за спросом и привлечь новых клиентов, но рассматривает только тех кандидатов, что отработали на схожей позиции более года. Снижать требования она не собирается, даже если из-за этого искать сотрудников придётся больше года.

«Мы пытались нанимать людей просто потому, что они понравились нам по общению во время собеседования. Но потом они выходили на работу и не справлялись с задачами, что до этого казались им довольно простыми», — говорят в 00 Clean. Так что вместо этого компания согласна повысить почасовую ставку, давать премии и компенсировать отпуск.

Время — деньги, а навыки важнее диплома

Некоторые компании также поняли, что умения порой важнее диплома и послужного списка — например, фармацевтическая корпорация CVS. В 2021-м она не запрашивает аттестат, если речь идёт о начальных позициях, и не требует от выпускников предоставлять средний балл: по её словам, производительность сотрудника едва ли зависит от оценок за экзамены.

В последние годы CVS решила также сконцентрироваться на практических тестах для кандидатов, чтобы последние понимали, как будет устроена их работа, а менеджеры могли оценить их способности. Именно в ходе таких собеседований компания и поняла, что образование далеко не всегда имеет значение.

Разве недостаточно того, что кандидат справился с практическим заданием? По-моему, вполне. Так что мы как Nascar, которая отказывается от всего, что тормозит гоночные автомобили. Джефф Лэки один из руководителей CVS

Другие фирмы также отмечают, что кандидаты нередко отказываются пробоваться на должность или не дожидаются окончания отбора, потому что он отнимает слишком много времени. Поэтому:

Ресторанный оператор Darden Restaurants создал систему, которая позволяет соискателям оформить заявку на позицию за пять минут.

Фирма по переработке отходов Waste Management сократила форму заявления — раньше его заполняли час, а теперь три минуты. «Чем больше сложностей, тем меньше кандидаты хотят тратить на них время», — считает руководство.

Авиакомпания Southwest Airlines тратит на рассмотрение вспомогательного персонала менее получаса, хотя раньше процесс мог длиться неделями. Некоторых помощников для отгрузок и перевозок она нанимает даже без собеседования — достаточно ответить на несколько вопросов в интернете.

Начальникам нужны сотрудники, но они не понимают, почему те уходят

Кризис на рынке труда, по прогнозам консалтинговой фирмы McKinsey & Company, продолжит ухудшаться. Аналитики провели опрос среди сотрудников и работодателей разных сфер в США, Австралии, Канаде, Сингапуре и Великобритании и выяснили:

40% работников подумывают уволиться в ближайшие полгода и 18% более чем уверены, что действительно на это решатся.

36% «штатников» уволились с прошлого места, не имея при этом никакого запасного варианта.

53% руководителей сообщают о высокой добровольной текучке кадров и 64% из них уверены, что ситуация не улучшится или вовсе усугубится.

65% тех, кто даже не думает увольняться, говорят, что не ищут другое место, поскольку не хотят переезжать. Однако почти 90% респондентов, которые нашли за последние полгода новую работу, никуда не переезжали, так как компании теперь всё чаще нанимают сотрудников удалённо.

Руководства фирм пытаются исправить ситуацию, но, похоже, плохо понимают, почему именно персонал уходит, пишет McKinsey & Company. И вместо того чтобы разобраться в истинных причинах, они чаще всего просто повышают зарплаты и предлагают бонусы.

Финансовая компенсация для сотрудников безусловно важна, но не так сильно, как полагают начальники, выяснили аналитики. Больше всего респонденты хотят:

Чувствовать себя частью общего дела . 51% считают себя лишними на работе.

. 51% считают себя лишними на работе. Чтобы организация их ценила. 54% работникам кажется, что это не так.

54% работникам кажется, что это не так. Чтобы руководство признавало их вклад. 52% этого не ощущают.