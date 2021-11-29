Технический продакт менеджер на примере вакансии Яндекс Go

Я периодически разбираю интересные вакансии, которые, на мой взгляд, сочетают в себе инновационный продукт, серьезную компанию, и при этом не требуют 100500 лет опыта (что редко). Сегодня вместе посмотрим на позицию в платформе для таксопарков в Яндекс Такси.