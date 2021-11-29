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Карьера
Маша Цепелева

«Магнит», «Тинькофф», VK, «Яндекс» и ещё семь компаний возглавили рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes Статьи редакции

Издание разделило работодателей на четыре группы — «платиновый» статус получили три банка, два ритейлера, две ИТ-корпорации и четыре российских представительства иностранных компаний.

  • Жюри Forbes определяло лучших анонимным голосованием. В рейтинге нет мест, работодатели разделены по статусу «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Компании в рейтинге располагаются в алфавитном порядке.
  • Forbes учитывал не только соцпакет, средние зарплаты и условия труда, но и экологический след компаний и их влияние на общество. Метрики для оценки компаний разделили на три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).
  • Самый высокий «платиновый» статус получили ВТБ, «Магнит», «Сбер», «Тинькофф Банк», «Яндекс», IKEA, Mars, Procter&Gambel, Unilever, VK и X5 Group.
Лучшие работодатели в России в рейтинге Forbes
  • «Золотой» статус получили 53 компании, среди которых «Аэрофлот», «Вымпелком», «Мегафон», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», Lamoda, ABBYY и Ozon.
  • «Серебряный» статус у 36 компаний — банка «Открытие», ivi, S7 Group, Aitarget и других. «Бронза» у ГК «Самолет», «Национальной медиа группы», «Росгосстраха» и Ульяновского станкостроительного завода.
  • В рейтинге — семь ИТ-компаний, 15 компаний в сфере финансов, шесть компаний в сфере торговли, четыре транспортные компании, две медиакомпании и одна в сфере образования. Остальные работодатели занимаются производством или природными ресурсами.
  • В 2020 году рейтинг работодателей по версии Forbes возглавил «Яндекс».

#новость #работа

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12 комментариев
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Gen Tech
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3
Dennis Gooddeni

Весь средний класс с такими зп у нас по России, вы что забыли?))

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1
Gen Tech

Получать сверхприбыль в ловушке средних доходов это прекрасно

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0
Alexey Melikhov

Так учитываются же цены на местном рынке труда. В РФ в приинципе с доходами не ахти, просто видимо магнит в этом плане чуть лучше :/

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0
Бизнес советы

А где рейтинг наихудших компании?

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1
Dennis Gooddeni

Он такой же))

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1
Тимур Петров

https://www.youtube.com/c/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8/videos?view=0&sort=p&flow=grid

Все Работы Хороши
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www.youtube.com
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1
Бизнес советы

Спасибо)

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0
Сергей Иванов

вы чё угораете?

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1
Vlad Arkhipov

😪прискорбно

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1
Всеволод Меньшиков

Магнит)

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1
Andrew Bargan

Платина уже более 10 лет по цене ниже золота. Сейчас вообще чуть ли не в 2 раза. А в различных рейтингах все так же, по старинке, "платиновый" статус все так же выше считается чем "золотой" )

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0
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