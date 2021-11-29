«Магнит», «Тинькофф», VK, «Яндекс» и ещё семь компаний возглавили рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes Статьи редакции
Издание разделило работодателей на четыре группы — «платиновый» статус получили три банка, два ритейлера, две ИТ-корпорации и четыре российских представительства иностранных компаний.
- Жюри Forbes определяло лучших анонимным голосованием. В рейтинге нет мест, работодатели разделены по статусу «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Компании в рейтинге располагаются в алфавитном порядке.
- Forbes учитывал не только соцпакет, средние зарплаты и условия труда, но и экологический след компаний и их влияние на общество. Метрики для оценки компаний разделили на три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).
- Самый высокий «платиновый» статус получили ВТБ, «Магнит», «Сбер», «Тинькофф Банк», «Яндекс», IKEA, Mars, Procter&Gambel, Unilever, VK и X5 Group.
- «Золотой» статус получили 53 компании, среди которых «Аэрофлот», «Вымпелком», «Мегафон», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», Lamoda, ABBYY и Ozon.
- «Серебряный» статус у 36 компаний — банка «Открытие», ivi, S7 Group, Aitarget и других. «Бронза» у ГК «Самолет», «Национальной медиа группы», «Росгосстраха» и Ульяновского станкостроительного завода.
- В рейтинге — семь ИТ-компаний, 15 компаний в сфере финансов, шесть компаний в сфере торговли, четыре транспортные компании, две медиакомпании и одна в сфере образования. Остальные работодатели занимаются производством или природными ресурсами.
- В 2020 году рейтинг работодателей по версии Forbes возглавил «Яндекс».
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