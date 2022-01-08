Лучшие тексты за год на vc.ru с советами, примерами из жизни и ошибками других.

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О найме

Собеседования втроём, когда на интервью кандидат приходит с мамой, — не редкость. По словам ИТ-рекрутера Александра, такие случаи бывают каждые два-три месяца, а сами мамы часто приходят, когда их ребёнку уже отказали в двух-трёх местах. В беседе с dev.by он поделился опытом таких собеседований и собрал истории коллег.

Разработчик Тэйлор Кун заметил в профессиональных кругах тенденцию: ИТ-компании готовы нанимать программистов, но не могут их найти. Фирмы полагают, что проблема в дефиците хороших кадров.

Разработчик считает — дело в другом: компании автоматически фильтруют резюме, поверхностно оценивают соискателей и мало платят.

Агентство контекстной рекламы MAKO много лет растило кадры внутри компании, но в последнее время заметило: найти стажёров, которые оставались бы, всё сложнее.

Проблема в «тотальном непонимании изменившегося менталитета потенциальных молодых сотрудников», считает Даша Литзау, которая больше 10 лет занимается созданием контента в ИТ. В колонке на vc.ru она делится личным опытом: что компании делают не так и как исправить ситуацию.

О мотивации и удержании сотрудников

«У тех, которые делают много холодных продаж есть один страх: “Я сейчас позвоню, а меня пошлют”».

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Этот страх решил побороть директор по развитию агентства Brand Brothers Денис Евстигнеев. Восемь лет назад предложил в одной неназванной компании единоразовую премию в $1000 тому, кого пошлёт клиент. Чем закончилось — в материале.

Чтобы справиться с выгоранием во время пандемии, многие компании принудительно отправляли сотрудников в отпуск и устраивали внеплановые выходные. Но это не всегда помогал: такой отпуск часто воспринимали как неполноценный, сотрудники выгорали ещё сильнее, когда при возвращении видели вдвое больше задач.

Чтобы побороть выгорание, компании должны в целом пересмотреть условия труда, считает The New York Times.

Дополнительной недели будет недостаточно до тех пор, пока агентства не перестанут брать низкооплачиваемые заказы и сокращать из-за этого зарплаты квалифицированным работникам. Нэнси Рейес директор рекламного агентства TBWA\Chiat\Day

Основатели Basecamp решили отказаться от всего лишнего и сфокусироваться только на работе. Для этого они запретили обсуждения политики в рабочих чатах, заменили льготы прямыми выплатами и изменили подходы к управлению проектами и оценке сотрудников. Не всем понравилось, а многие уволились.

Офис или удалёнка

Менеджеры среднего звена, которые жалуются на отсутствие «спонтанности и творчества» из-за работы вне офиса, не хотят признаваться, что требуют не результатов, а физического присутствия людей, считает глава PR-компании EZPR Эд Зитрон.

В материале он рассуждает, что на удалёнке неэффективность бросается в глаза. При этом сама работа из дома уничтожает миф, что руководителем может стать каждый, и лишает плохих начальников радости всё контролировать.

Дизайнеры архитектурного бюро Clive Wilkinson Architects, которые спроектировали офисы для Google и Microsoft, ставят крест на опенспейсах. Переосмыслить устройство офиса заставила пандемия: теперь сотрудникам будут важны зоны тишины, коридоры с зонами отдыха и барной стойкой для общения и кухни-столовые.

Блок «Библиотека» — зона тишины Clive Wilkinson Architects

GitLab уже несколько лет платит сотрудникам в зависимости от их местоположения, для этого у неё есть зарплатный калькулятор. Он учитывает индекс арендной платы в регионе сооискателя и ещё четыре-пять показателей.

Если на одной должности все будут получать одинаковую зарплату, компания не сможет нанимать столько сотрудников, объясняют в GitLab. А те, кого нанимают, не будут так широко распределены.

Как не выгореть самому и пара решений сложных ситуаций из личного опыта

Некоторые предприниматели думают, что обязаны придерживаться образа успешного счастливого бизнесмена, которые сложился вокруг них. Это состояние можно назвать FONO (fear of a negative outlook) — страх перед негативным мироощущением.

Но «позитивные» созвоны в Zoom и весёлые «истории» в Instagram на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. Что с этим делать, разбирается Bloomberg.

Управляющий «Магазином комиксов в Южно-Сахалинске» Леонид обнаружил пропажу книги после визита в магазин трёх школьниц. По камерам наблюдения он выяснил, что её украли именно они. Но вместо скандала он решил спокойно поговорить с девочками и их родителями. В Twitter-треде он рассказал, как уладил конфликт.

Книги из «Магазина комиксов в Южно-Сахалинске»

В 2008 году Apple заинтересовалась сервисом iLike, который позволял находить и бесплатно скачивать музыку. Стив Джобс и сооснователь стартапа Али Партови уже готовы были заключить сделку. Но в последний момент Партови заявил, что стартап оценивается втрое больше предложенной суммы и «знает, что прав».

Сделка сорвалась, а сооснователь вынес урок: не пытайся блефовать, если нет козырей.