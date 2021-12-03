Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9253,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0434\u0430\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=9253&url=https:\/\/vc.ru\/mos.ecology\/322605-chto-darit-klientam-sotrudnikam-i-partneram-chtoby-ne-navredit-okruzhayushchey-srede&placeBit=1&hash=f7f2e59c93d6bf99b4de7eb426299419c5e5dc01833ead4a2d9b746713d07b81","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Маша Цепелева

Борис Добродеев покинет пост гендиректора VK — новым главой компании может стать сын Сергея Кириенко Статьи редакции

Он продолжит исполнять обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового главу компании.

27 27 комментариев
2744 просмотров

Борис Добродеев сам решил уйти с поста гендиректора, объявила компания.

Борис Добродеев

«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд», — прокомментировал решение Добродеев.

Хочу поблагодарить Алишера Бурхановича Усманова за уникальную возможность для самореализации и за оказанное мне доверие и всех стратегических и миноритарных акционеров VK – за их поддержку.

Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет. Символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во «ВКонтакте», а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международной игровой индустрии.

У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи.

Борис Добродеев

Добродеев останется исполняющим обязанности гендиректора VK до назначения нового руководства.

Новым главой компании назначат Владимира Кириенко, сына первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Сейчас он занимает пост вице-президента «Ростелекома», сообщает РБК со ссылкой на знакомые с решением источники. Информацию подтверждают источники The Bell.

  • С 2014 года Борис Добродеев занимал пост гендиректора «Вконтакте» после ухода Павла Дурова. В 2016 году он стал гендиректором Mail.ru Group (сейчас — VK). В октябре 2018 года Алишер Усманов передал ему в управление свою долю в медиахолдинге.
  • В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в «МФ технологиях» за 12,8 млрд руб. 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» 45% в «МФ технологиях», она контролировала 57,3% голосов VK.
  • 3 декабря «Газпромбанк» объявил, что передаст свою долю в компании «Газпром-медиа».
Аналитик Усманова и экс-глава «ВКонтакте»: чем…
Краткая биография генерального директора Mail.Ru Group.
vc.ru

#новость #vk

27 27 комментариев
1
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Администратор Аккаунта

"Знаете, а ведь я давно и сам собирался"

Ответить
35
Koan

Ага, конечно он "сам" решил.
Ниже новость это подтверждает:
https://vc.ru/social/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell

Новые владельцы VK сменят руководство компании…
В компании отказались комментировать сообщение.
vc.ru
Ответить
0
Nikita Emelianov

Вчера ещё не решил, а сегодня решил 👌🏻

Ответить
13
Koan

Не с той ноги встал ред.

Ответить
1
Чит Чат

Добродеев вообще никакой. Ни знаний, ни управленец, ни генератор идей... куда, что, как он вообще оказался на верху, не ясно. Еще его подружку Анну Артамонову в зашей гнать... срочно!

Ответить
6
Администратор Аккаунта

Ну так он же "самого того самого Добродеева сын", что вы...
Артамонова - типичный коммуникатор, таких много. Из-за таких из майлру таланты и расползлись потихоньку.

Ответить
5
Чит Чат

Сын Добродеева Олега, гендира ВГТРК?
А-аа, семейный бизнес.. не знал, но можно были и догадаться. Парень вообще никакой...

Ответить
5
Konstantin Kortava

Как неожиданно и приятно. Очень приятно.

Ответить
6
Илья Попов

🤣 из комментариев можно заключить, что он не Добродеев, а Злодеев.

Ответить
1
Олег Калинин

Надо было делать как глава ЯндексЛавки: "Я покидаю пост главы, но остаюсь в компании. Конкретных планов у меня нет, буду заниматься вещами, на которые у меня хранически не хватало времени".

Ответить
3
Чит Чат

спать

Ответить
10
Террористический месяц

лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха

проорал с лидера в сегментах образования и фудтеха

Ответить
3
Ренат Лотфуллин

себя не похвалишь, никто не похвалит

Ответить
1
Pavel Ivanov
Ответить
0
Stanislav Vitinskiy

Ну, раз решил…)

Ответить
1
Stas Kokin

Зато сам)

Ответить
3
Василий Буров

Самое время бежать пока ещё ВК не упал на самое дно

Ответить
0
Орден Чистых Штанов

Как раз вот эта новость веет оптимизмом, правда смотря кого назначат на замену

Ответить
1
Василий Буров

Будем посмотреть но думаю новому диру кем бы он ни был трудно будет переломить эту тенденцию

Ответить
0
Runciter

Дурова???

Ответить
0
Даниил Рыжков

Остался с прежним работодателем, получается

Ответить
0
Семен Переделкин

Сегодня какие-то новости неинтересные вообще.

Ответить
0
Владислав Рогов

@ВКонтакте Так и быть, готов на себя взять управление компанией.

@Газпромбанк Передайте там своим, в руководстве, предложение уникальное.

Ответить
0
Эдуард Фатхуллов

Мне кажется он комментарии в ВКонтакте прочитал касательно видеоплеера с раздражающей рекламой и их крутого медиа внутри приложения, поэтому принял такое решение

Ответить
0

Комментарий удален

Василий Степанофф

Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет.

Увлекательное путешествие по скатыванию ВК в пропасть

Ответить
0
Антон Штадлер

Круговорот сыновей бояр в природе 😂

Ответить
0
Наиль Хунафин

Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Транспорт
Евгения Евсеева
S7 запустила подписку на услуги и сервисы авиакомпании — стоит от 149 рублей в месяц Статьи редакции

Можно бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета — в зависимости от тарифа.

18 18 комментариев
16
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» добавил в поиск рекламную галерею товаров с карточками разных магазинов Статьи редакции

В карточке указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.

Товарная галерея «Яндекс»
15 15 комментариев
19
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Selectel
Какие баги в играх самые бесячие? Рассказывают геймеры

Когда любимая игра виснет, изображение фризит, а герой умирает на ровном месте — это адски бесит. Особенно если ждал релиза долгие месяцы (а то и годы!) В тексте собрали истории геймеров, в жизнь которых ворвались баги и проблемы с сетью.

0 Обсудить
1
NTA
Как ваше настроение? Обучение модели для тонального анализа

В настоящий момент современное общество отводит большую роль в своей жизни общению в Интернете, где публикуется огромное количество различной информации, такой как обычные фотографии или отзывы на покупки, новые фильмы, качество полученных услуг и многое-многое другое. Вследствие этого часто появляются вопросы, связанные с получением оценки…

1 1 комментарий
1
Сервисы
Маша Цепелева
Разработчик разговорных ИИ-технологий Just AI запустил сервис Aimyvoice для покупки и создания синтезированных голосов Статьи редакции

Голоса можно использовать для озвучивания книг, видеоигр, ассистентов, ботов, служб поддержки и другого.

4 4 комментария
9
Точка
Точка показала новогодний ролик об исчезнувшем предпринимателе

Банк для предпринимателей и предприятий Точка выпустил новогодний рекламный ролик, в котором главный герой из-за водоворота задач пропадает из собственной же жизни. Авторы хотели показать, как часто предпринимателям приходится отказываться от того, что они любят, чтобы их бизнес не стоял на месте.

0 Обсудить
0
Карьера
Маша Цепелева
Борис Добродеев покинет пост гендиректора VK — новым главой компании может стать сын Сергея Кириенко Статьи редакции

Он продолжит исполнять обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового главу компании.

Борис Добродеев
27 27 комментариев
10
Маркетинг
Маша Цепелева
«Сбер» запустит агентство для продажи рекламы на всех площадках экосистемы Статьи редакции

Обсуждается использование банкоматов, как дополнительного места для объявлений, сообщают близкие к запуску источники.

45 45 комментариев
15
Финансы
Маша Цепелева
«Газпром-медиа» заберёт у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK Статьи редакции

«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».

31 31 комментарий
15
Evrone
Наводим порядок и изучаем rocket sience. Доклады Go meetup

На прошедшем Go meetup спикеры из Evrone, «Ситимобил» и «Авито» учили правильной организации кода микросервиса, рассказывали, как вырастить MVP в полноценную масштабируемую архитектуру, и разобраться с мусором и алгоритмами управления памятью. Все доклады записаны в студии и доступны для просмотра.

0 Обсудить
1
Больше статей
null