Борис Добродеев покинет пост гендиректора VK — новым главой компании может стать сын Сергея Кириенко Статьи редакции
Он продолжит исполнять обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового главу компании.
Борис Добродеев сам решил уйти с поста гендиректора, объявила компания.
«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд», — прокомментировал решение Добродеев.
Добродеев останется исполняющим обязанности гендиректора VK до назначения нового руководства.
Новым главой компании назначат Владимира Кириенко, сына первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Сейчас он занимает пост вице-президента «Ростелекома», сообщает РБК со ссылкой на знакомые с решением источники. Информацию подтверждают источники The Bell.
- С 2014 года Борис Добродеев занимал пост гендиректора «Вконтакте» после ухода Павла Дурова. В 2016 году он стал гендиректором Mail.ru Group (сейчас — VK). В октябре 2018 года Алишер Усманов передал ему в управление свою долю в медиахолдинге.
- В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в «МФ технологиях» за 12,8 млрд руб. 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» 45% в «МФ технологиях», она контролировала 57,3% голосов VK.
- 3 декабря «Газпромбанк» объявил, что передаст свою долю в компании «Газпром-медиа».
Ага, конечно он "сам" решил.
Ниже новость это подтверждает:
https://vc.ru/social/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell
@ВКонтакте Так и быть, готов на себя взять управление компанией.
@Газпромбанк Передайте там своим, в руководстве, предложение уникальное.
Комментарий удален
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
Можно бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета — в зависимости от тарифа.
В карточке указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.
Когда любимая игра виснет, изображение фризит, а герой умирает на ровном месте — это адски бесит. Особенно если ждал релиза долгие месяцы (а то и годы!) В тексте собрали истории геймеров, в жизнь которых ворвались баги и проблемы с сетью.
В настоящий момент современное общество отводит большую роль в своей жизни общению в Интернете, где публикуется огромное количество различной информации, такой как обычные фотографии или отзывы на покупки, новые фильмы, качество полученных услуг и многое-многое другое. Вследствие этого часто появляются вопросы, связанные с получением оценки…
Голоса можно использовать для озвучивания книг, видеоигр, ассистентов, ботов, служб поддержки и другого.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка выпустил новогодний рекламный ролик, в котором главный герой из-за водоворота задач пропадает из собственной же жизни. Авторы хотели показать, как часто предпринимателям приходится отказываться от того, что они любят, чтобы их бизнес не стоял на месте.
Он продолжит исполнять обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового главу компании.
Обсуждается использование банкоматов, как дополнительного места для объявлений, сообщают близкие к запуску источники.
«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».
На прошедшем Go meetup спикеры из Evrone, «Ситимобил» и «Авито» учили правильной организации кода микросервиса, рассказывали, как вырастить MVP в полноценную масштабируемую архитектуру, и разобраться с мусором и алгоритмами управления памятью. Все доклады записаны в студии и доступны для просмотра.