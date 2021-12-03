Хочу поблагодарить Алишера Бурхановича Усманова за уникальную возможность для самореализации и за оказанное мне доверие и всех стратегических и миноритарных акционеров VK – за их поддержку.

Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет. Символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во «ВКонтакте», а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международной игровой индустрии.

У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи.