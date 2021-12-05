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Карьера
TJ

Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком Статьи редакции

«Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — сказал работникам директор.

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Основатель стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг перед выходом на IPO нанял семь тысяч новых сотрудников, а потом уволил 9% от десяти тысяч работников. Он сделал это за один односторонний видеозвонок, пишут Insider и TechCrunch.

Я пришёл к вам с плохой новостью. Рынок изменился, как вы знаете, и мы должны двигаться за ним вперёд, чтобы выжить, процветать и исполнять нашу миссию. [...] Я делаю это второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В последний раз, я плакал, но на этот раз надеюсь быть сильнее. [...] Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют.

Вишал Гарг

В конце речи Гарг поблагодарил уволенных сотрудников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.

Выступление Вишала Гарга

По словам источников TechCrunch, увольнения в основном были в США и Индии. Среди причин собеседники назвали ожидание сокращения ипотечного рынка: вместо этого стартап планирует начать предлагать дополнительные услуги, в итоге много людей оказалось «не на своих местах». Также компания вкладывается в автоматизацию процессов.

В речи Гарг говорит об увольнении 15% штата, но в Better.com уточнили, что он ошибся: сокращения затронули 9% работников или 900 человек

Это не первый случай, когда компания решает попрощаться с работниками по видеосвязи. В 2020 году американский кикшеринг Bird уволил 406 сотрудников (30% штата) за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.

#сша

Материал дополнен редакцией
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Алекс Арбеджанов

CEO хороший и видеообращения интересные!

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Alex Chalov

Судя по тому, как построен кадр, в конце он должен был достать член и прицельно не вставая обоссать камеру. Без этого и картина незавершенная, и постановка какая-то самодеятельная провинциальная.

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