Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком Статьи редакции
«Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — сказал работникам директор.
Основатель стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг перед выходом на IPO нанял семь тысяч новых сотрудников, а потом уволил 9% от десяти тысяч работников. Он сделал это за один односторонний видеозвонок, пишут Insider и TechCrunch.
В конце речи Гарг поблагодарил уволенных сотрудников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.
По словам источников TechCrunch, увольнения в основном были в США и Индии. Среди причин собеседники назвали ожидание сокращения ипотечного рынка: вместо этого стартап планирует начать предлагать дополнительные услуги, в итоге много людей оказалось «не на своих местах». Также компания вкладывается в автоматизацию процессов.
Это не первый случай, когда компания решает попрощаться с работниками по видеосвязи. В 2020 году американский кикшеринг Bird уволил 406 сотрудников (30% штата) за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.
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