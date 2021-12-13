«Собеседование в Google не экзамен, однозначно правильных ответов нет. Главное — обосновать свою точку зрения» Статьи редакции
Чтобы успешно пройти интервью на должность разработчика, нужно знать основы программирования, не стесняться мыслить вслух и отвечать на поставленные вопросы, а не проговаривать заученный ответ. Пересказ материала Insider.
Программист Google Картер Де Лео с 2017 года проводит собеседования на должность разработчика в компании — через него прошли сотни кандидатов. Он выделил критерии, по которым определяет, подходит кандидат или нет, и поделился советами, которые могут помочь получить должность.
К вопросам-головоломкам готовиться не нужно
После прочтения статей о найме в Google люди думают, что в компании задают каверзные вопросы, говорит разработчик. Раньше действительно спрашивали что-то в духе «Сколько мячиков для пинг-понга поместится в “Боинге-747”?». Но только для того, чтобы кандидат начинал рассуждать и компания могла оценить как он мыслит, утверждает Де Лео.
Однако от подобных вопросов на засыпку в Google отказались, поскольку люди терялись и на ответ уходило слишком много времени, которое можно было потратить на презентацию профессиональных качеств.
Обоснованный ответ — лучший ответ
Мнения о кандидате могут расходиться в зависимости от того, отвечал он односложно или рассматривал проблему с разных сторон. Хороший вопрос должен быть многоуровневым, чтобы кандидат мог ответить развёрнуто, говорит Де Лео. Например: «Представьте, вы разрабатываете сервис для сокращения URL-адресов. Какие типы компонентов необходимы для этой системы?»
Кандидату нужно понимать, какие компоненты требуются и как они должны взаимодействовать. Необходима ли база данных? Как она должна выглядеть? Компании нужны сервера. Понимает ли кандидат, что для крупномасштабного обслуживания их необходимо несколько? Как они должны функционировать, не сбивая работу друг друга? Ответы на эти вопросы необходимо проговорить.
Кроме того, ответ на один из них должен быть детальнее остальных. Де Лео советует кандидатам выбрать аспект, в котором они разбираются лучше всего, и детально объяснить, какой подход они бы использовали для решения задачи и почему.
Не стоит бояться творческого подхода
Собеседование в Google — не экзамен, за который ставят оценки, однозначно правильных ответов нет. Главное — обосновать свою точку зрения, говорит Де Лео. В компании ценят креативные идеи. Иногда кандидаты предлагают необычные решения задач, и такие ответы всегда интересно послушать, даже если они не самые оптимальные.
Зачастую нанимают тех, кто мыслит нестандартно. Как правило, у таких людей много новаторских идей и им всегда есть что предложить: маловероятно, что на одном интервью на них снизошло озарение, а на другом их ответы были заурядными.
Кроме того, для собеседований в Google часто придумывают новые задачи. Для интервью в небольших компаниях по разработке ПО достаточно базовых знаний, говорит Де Лео. Без них не обойтись и в Google, однако важнее придумать решение новой задачи, с которой ещё никто не сталкивался.
Знать базу
Чтобы выделиться среди остальных, кандидату нужно знать основы как свои пять пальцев и отвечать на базовые теоретические вопросы не задумываясь, говорит Де Лео. По его словам, когда он сам готовился к интервью, то пользовался «простым пособием» о структурах и алгоритмах, и этого оказалось достаточно.
На собеседовании кандидаты часто рассказывают о конкретных технологиях, которыми пользуются для решения задач. Однако это не то, что хотят услышать в компании. Хотя Де Лео не видит ничего плохого в том, чтобы показать знания конкретной программы или технологии, в Google прежде всего ищут специалистов с обширным общим бэкграундом в ИТ-сфере.
Не стесняться мыслить вслух
Хороший способ подготовиться к собеседованию — заранее отрепетировать его. Для этого необязательно иметь знакомых в компании. Будет полезно просто объяснить кому-то этапы решения задачи у доски, говорит Де Лео.
Он считает, что проговаривать процесс важно, и и называет тратой времени случаи, когда кандидат несколько минут молчал, обдумывая вопрос в своей голове.
Готовиться к поведенческим вопросам
С 2020 года компания просит кандидатов рассказать о конфликтах, если они были, с коллегами или начальником, и как ситуация разрешалась, говорит Де Лео. Убедительность доводов кандидата помогала понять, подходит он компании и сможет ли вписаться в коллектив.
Для Де Лео личностные качества сотрудника важны. По его словам, нередки случаи, когда характеры кандидата и интервьюера расходятся. Именно поэтому потенциальному сотруднику необходимо уметь правильно оценивать обстановку и выстраивать доброжелательные отношения с любым человеком.
Нет правильного ответа, как блеснуть на собеседовании, чтобы устроиться в компанию. Цель интервьюера — не запутать потенциального сотрудника, а предоставить ему возможность показать свои способности.
Если человек может обосновать решение, а не просто озвучить заученный ответ, скорее всего, его интервью пройдёт успешно.
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