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Карьера
TJ

Главу компании Better.com отправили в отпуск после увольнения 900 человек по видеосвязи и жалоб на его агрессию Статьи редакции

Компания также наняла сторонних специалистов «для оценки рабочей культуры».

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Совет директоров Better.com разослал сотрудникам электронные письма о том, что глава компании Вишал Гарг «берёт перерыв в работе после прискорбных событий на прошлой неделе», пишет TechCrunch.

В электронном письме отмечено, что на время отсутствия Гарга обязанности гендиректора возьмёт на себя финансовый директор Кевин Райан. Совет также признался, что привлёк специалистов для независимой оценки, результаты которой будут «приняты во внимание для создания долгосрочной устойчивой и позитивной культуры в Better».

Издание также пообщалось с некоторыми сотрудниками компании, которые рассказали, что хотели уволиться ещё раньше из-за поведения главы компании.

Во время пандемии и удалённой работы сотрудники, работающие с клиентами, могли делать перерывы ровно на 15 и 30 минут. Если опаздывали хотя бы на одну минуту, менеджеры говорили с нами свысока.

сотрудник Better.com

Better рекламировал себя как мощный финтех-стартап, где сотрудников ждал рост. Это неправда. Практически не было возможностей для повышения, сотрудничества отделов и другого. Менеджеры были машинами для продаж, независимо от результатов не могли достичь успеха. В Better нас, по сути, учили подталкивать клиентов к блокировке ипотечных ставок, независимо от их намерений.

сотрудница Better.com

Другой сотрудник отметил, что компания просто перенаняла людей и не справилась со своими обязанностями перед ними. Он также добавил, что извинения, которые Гарг принёс после увольнения главы отдела маркетинга и главы по связям с общественность, были неискренними.

  • 1 декабря 2021 года основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. В конце речи Гарг поблагодарил уволенных работников, пожелал им удачи и отключил трансляцию.
  • 8 декабря вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении.
Сервисы
Таня Боброва
Из компании, где уволили 900 человек одним видеозвонком, ушли три руководителя, а основатель извинился Статьи редакции

Вишал Гарг сказал, что поступил слишком резко, но сокращать людей надо было раньше.

Выступление Вишала Гарга

#новость #better

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volkov

прекрасное название компании для такого поступка

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Типун Понос

Во мужик до власти дорвался. Хоть бы сперва пар спустил на проститутку прежде чем звонить:/

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Andrew Simon

Т.е. ему стоило наорать на зеркало?

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1
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Ivan Kulmyaev

А зачем на зеркало?

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Andrew Simon

Самый быстрый способ для него выпустить пар на проститутку.

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2
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Юрий Белоножкин

Глава better.com:

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2
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Джон Картошкин

901

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0
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павел

902

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Ivan Kulmyaev

До этого один товарищ, из за данных биг даты уволил.
Это у них флешмоб что-ли?

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Сергей S.L.

Дурачки до технологий дорвались

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ЯжПрограммист

Идиоты у власти это стрёмно.

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Бабка в засаде

А, ну вон оно в чем дело было ))) А то я прошлые статьи читал и не понимал а собсно чо такова? Совет директоров тупо нашёл козла отпущения, «этот злодей уволил 900 человек а ещё он был ГРУБ!»
Ну чо за детский сад. Странно что не приплели харрасмент баб и оскорбления чернокожих, щас же это топовые причины для кансела неугодных.
Короче видать поимели чувака просто, он грязную работу сделал, но сам тоже замарался и теперь его выкинут на помойку.
Ежу понятно что решение увольнять почти тысячу сотрудников было согласовано с советом, так собсно в чем его вина теперь и за что увольнять? Но нет, надо ж отмыться теперь за его счёт

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