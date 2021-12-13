Бывший глава «Ростелекома» Владимир Кириенко стал гендиректором VK Статьи редакции
Совет директоров компании единогласно проголосовал за назначение.
Владимир Кириенко приступит к обязанностям с 13 декабря, объявила компания.
Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».
До прихода в «Ростелеком» Кириенко три года работал председателем совета директоров «Нижегородпромстройбанка».
- Борис Добродеев объявил об уходе с поста главы VK 3 декабря. Он руководил компанией с 2016 года.
- Добродеев решил уйти после изменений в совете директоров. В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в контролирующей VK «МФ технологии», 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» ещё 45% компании.
- «Газпромбанк» объявил, что передаст свою долю в VK «Газпром-медиа».
Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел.
Административных или уголовных?
Ребятки, а за лайк этому комменту меня не посадят?
Ваше дело уже передано
Конечно)))
это же копия буквально
VKиндер-сюрпризе (шутки для буммеров за 300)
только если на бутылку Dom Pérignon
нынче бутылки не входу, только черенки от швабры.
Нет, за это пока не посадят, а вот за сарказм уже скоро…
Персональных пакетов административных и уголовных дел ✌️
Коротко о социальных лифтах в России
Да, батя у тебя крутой перец покупает тебе возможности и образование.
Так во всем мире это работает.
Нет.
Да.
Нет.
Комментарий удален
Пожалуй, интернета вам на сегодня достаточно.
Еще 5 минуточек....
Нет.
теперь да
Есть достаточно статистических данных. Главный секрет успеха большинства успешных в западном мире - обеспеченная семья. Обеспеченная, это не 3-5к евро в месяц, а как минимум раз в 10 больше.
Ну неправда. «Батя» может при желании дать тебе должность в своей компании, но не в левой топовой компании.
Хорошее обрадование даст хорошую стартовую позицию, но не настолько и близко.
Найдите мне пример такого назначения CEO в Google, Apple, Microsoft, Yahoo и пр. 🤷♂️
https://tass.ru/encyclopedia/person/kirienko-vladimir-sergeevich
В 2005 г. окончил ГУ-ВШЭ (с 2010 г. - Научно-исследовательский университет "ВШЭ") по специальности "финансы и кредит" в Москве.
С 2005 г. до начала 2010-х гг. возглавлял совет директоров нижегородской телекомпании "Волга". Также являлся ее совладельцем (согласно "СПАРК-Интерфакс", доля составляла 52,5%)
В 2006-2011 гг. был совладельцем (50,61%) и председателем совета директоров "Саровбизнесбанка"
С сентября 2016 г. по декабрь 2017 г. - старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО "Ростелеком".
С декабря 2017 г. - первый вице-президент ПАО "Ростелеком".
Да, ВК в хороших руках. 🤔
В России нет нормальных топов. Все кто что-то может, валит из России быстрее новых баллистических ракет Путина. СЕО становятся вчерашние ПМ, и приводят любой сервис в упадок.
Как это и произошло с ВК. Когда на ВС прихоти топ менеджер, чтобы доказать что ВК не умирает — это дно, хуже некуда.
Очевидно что ВК, это очень важная для России социальная сеть, и управлять такой штукой кого попала не назначишь. Этот типок, подходит на эту должность. У него есть необходимый опыт, и связи где нужно. Мы же прекрасно понимаем, что "договариваться" с кем нужно, для ВК важнее, чем бизнес модель. Я думаю этот кандидат идеален на эту должность. Он при большом желании может и ФСБ нахуй послать, и в целом под защитой отца. Вдруг что получиться. Проблема же не в нем. Поэтому всё что остается, это пожелать ему удачи.
В России нет нормальных топов. Все кто что-то может, валит из России быстрее новых баллистических ракет Путина.
Это неправда. В РФ есть проблема утечки мозгов, но, сорри, Яндекс, X5, Сбер и другие вполне назодят и выращивают себе топов.
MRG крупная известная ИТ-компания. Они вполне могли найти себе хорошего топа.
Да условного Завадского можно было бы назад в Ит из Фиксиков переманить. Строил экосистему в Сбере - пусть теперь MRG отстроит.
Несложно найти топа профессиональнее рандомного чувака «сына». 🤷♂️
Когда на ВС прихоти топ менеджер, чтобы доказать что ВК не умирает — это дно, хуже некуда.
Вы путаете ВК. Кириенко назначили управлять бывшей Mail.Ru Group, а не ВКонтакте. Хотя и последней было бы ну такое.
Очевидно что ВК, это очень важная для России социальная сеть, и управлять такой штукой кого попала не назначишь.
Удивительно ли тогда, что ВК умирает? И почему Яндексу это не мешает иметь профессиональный менеджмент, а не условного сына Володина? А Сберу не дочь Путина?
Этот типок, подходит на эту должность. У него есть необходимый опыт, и связи где нужно.
У него нет необходимого опыта. Да и связи только если в правительстве. Социальная сеть - не тот бизнес, который можно построить на госзаказе.
Мы же прекрасно понимаем, что "договариваться" с кем нужно, для ВК важнее, чем бизнес модель.
Не согласен. Как раз для таких клиентских бизнесов как ВК «договариваться» важно, но не главное.
Вк терял аудиторию не из-за неумения договориться. Как раз это они всегда были готовы делать.
И вы опять путаете соц сеть и MRG.
Яндекс, X5, Сбер
После того как умер Сегалович, Яндексом управляют жадные барыги, превратив сервисы в сплошной кошмар набитый рекламой. Х5 - отжали магнит у Галицкого, вряд ли там белые и пушстые ребят без связей где надо. Сбер пока еще ничего толкового не сделал.
Вы путаете ВК.
Это просто о том что там пипец какой бардак.
Яндексу это не мешает
Мешает, там в каждом кабинете по ГБшнику. И увольняют сотрудников несогласных режиму. Яндекс прогнулся под государство как на чемпионате по Лимбо. Там скорее всего будет такая же ситуация как с ВК.
У него нет необходимого опыта.
Ни у кого нет. Зато у него есть другие скиллы, которых нет у других.
Не согласен. Как раз для таких клиентских бизнесов как ВК «договариваться» важно, но не главное.
Это очень странно, если государственный вк вдруг начнёт быковать на государство как Паша Дуров. А ситуация сложилась таким образом, что ты либо оппозиционный, либо нахуй ты не нужон в интернете этом нашем.
У ВК в арсенале супер удобные сервисы для объединения людей и развития социальных связей. Но очевидно, как только они начнут продвигать что-то посерьёзнее чем какой нибудь паблик с мемами, туда ворвется росгвардия.
Соц.сеть в жопе из-за ситуации в стране, кого туда не назначь будет жопа. Продать ее никто не даст. Сделать ее нормальной, никто не даст. Поэтому отдать какому то полугосударственному типу, пусть попробует что-то придумать, на мой взгляд отличная идея.
После того как умер Сегалович, Яндексом управляют жадные барыги, превратив сервисы в сплошной кошмар набитый рекламой.
Это бизнес. И Яндекс как его успешно монетизирует рекламой, так и развивает успешно новые направления (Лавка, Такси), выходит на зарубежный рынок.
И это без сына Чубайса у руля.
Х5 - отжали магнит у Галицкого, вряд ли там белые и пушстые ребят без связей где надо.
Эм. Что? Вы X5 с ВТБ спутали? (про «отжали» молчу)
И вопрос не в наличии связей (они есть, конечно, это же крупный бизнес), а в том, что там профессиональные управленцы, которые смогли обойти Магнит еще до его продажи Галицким.
Сбер пока еще ничего толкового не сделал.
Всего-то запустил экосистему и активно наращивает долю на смежных с основным рынках. 🤷♂️
Мешает, там в каждом кабинете по ГБшнику. И увольняют сотрудников несогласных режиму. Яндекс прогнулся под государство как на чемпионате по Лимбо.
Это неправда. Яндекс, говоря вашими словами, «договаривается», но это все еще активная продуктовая компания, которая успешно выводит новые продукты. И на зарубежный рынок тоже.
И все без сына Медведева во главе.
Ни у кого нет. Зато у него есть другие скиллы, которых нет у других.
Да ладно? С чего бы ни у кого? Яндекс, Сбер, X5 — только примеры сильных успешных продуктовых компаний, откуда можно брать топов.
А «договариваться» тоже много кто умеет. А кто не умеет — нанимают дорогих GR-ов. 🤷♂️ Только GR за тебя продукты не выстроит.
Не Это очень странно, если государственный вк вдруг начнёт быковать на государство как Паша Дуров.
Яндекс, Сбер и далее по списку не быкуют. Хотя там профессиональный менеджмент.
Соц.сеть в жопе из-за ситуации на рынке, кого туда не назначь будет жопа.
Это неправда. Другие соц. сети растут. Facebook(Instagram), TikTok, Telegram.
Продать ее никто не даст. Сделать ее нормальной, никто не даст. Поэтому отдать какому то полугосударственному типу, пусть попробует что-то придумать, на мой взгляд отличная идея.
И тоже неправда. Ее можно было продать другому лояльному частнику (тот же Усманов был вполне лоялен) или даже отдать целиком тому же Сберу в его экосистему.
Надеюсь, он уничтожит ВК-какашечку до конца.
Вот такие у нас бизнес порталы в стране
Приведите пример крупной ИТ-корпрации в "другой" стране, которую сначала "выкупили" жестко, а затем назначали одного за другим "папинькиных сынков" из топ-чиновников.
Кириенко сначала работал в "папиных" банках, а потом в Ростелекоме. Ага, эджайл, биг дата.
Дуров кстати сын профессора вуза в котором Путин учился))
Я внук человека, который видел Ленина. Не передергивайте))
Крутая ачивка!
Да, быть внуком человека - это достойно
Ну, это-то как раз не ачивка, поскольку есть абсолютно у всех людей
Семен Семеныч!.. )
Слишком сложно для цирка ©
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Я не особо шарю за другие страны, поэтому не могу сказать. Смысл моего комментария, вообще не про это. Удачи вам и вк какашечке
Доведет ВКашечку до ВКакашечки?
Что мертво умереть не может
Порешает вопросики, не мороси
В 2005 г. окончил ГУ-ВШЭ (с 2010 г. - Научно-исследовательский университет "ВШЭ") по специальности "финансы и кредит" в Москве
С 2005 г. до начала 2010-х гг. возглавлял совет директоров нижегородской телекомпании "Волга". Также являлся ее совладельцем (согласно "СПАРК-Интерфакс", доля составляла 52,5%).
С июня по декабрь 2005 г. был членом совета директоров банка "Гарантия", созданного его отцом в 1993 г. В декабре 2005 г. было проведено слияние этого банка с открытым акционерным обществом (ныне – публичное акционерное общество) "АКБ "Саровбизнесбанк".
В 2006-2011 гг. был совладельцем (50,61%) и председателем совета директоров "Саровбизнесбанка".
У всех же так, да? После универа сразу в совет директоров.
Я это не к тому, что ай ай, папа ему помог (сделал все за него). Есть ли у него действительно навыки и способности руководить организацией самостоятельно, особенно таким калом как ВК?
Руководить калом особых талантов не надо. Любой результат такой деятельности будет ожидаемым. Хехе.
Просто некоторые люди талантливы от рождения. Некоторые гениальны, а другие просто незаменимы.
У всех же так, да? После универа сразу в совет директоров.
Да, простой русский парень.
Вчера студент любящий контер-страйк, сегодня совет директоров.
Вы не упомянули предыдущие годы. Я хорошо знаю историю этой семьи.
Сергей и Боря после окончания школы в Сочи уехали в Нижний, где папа Сергея преподавал. После окончания универа Сергей и Боря работали в банке, который организовал папа Сергея. Боря полез в политику и при Чубайсе переехал в Москву, захватив с собой Сергея. Боря был вице-премьером, а Сергей замом министра энергетики. Кстати, поэтому ему потом доверили Росатом. Сергей носит фамилию мамы, так как в те времена соломонов не очень пестовали. Как-то так.
Вы упустили пару моментов. Типа МБА и школа управления Сколково. В целом это стандартное образование чтобы стать топом занюханного банка.
Мба и Сколково были значительно позже.
Да и образование никаких гарантий не даёт, судя по всему)
А когда образование что-то давало? Это типа 30% успеха.
У Цукерберга вообще нет образование, и у Джопса. Бил Гейтс тоже у мамки на работе поднялся.
Время натянуть шортики?
Похоже на шортики.
Кириенко, верни стену !(с)
Так Берлинская - уже в бэклоге.
Китайскую внесите теперь, которая Great Firewall..
Удалил вк, спасибо
Ишь ты какой. Ты ещё Госуслуги удали!
финальным шагом станет привязка к госуслугам всего, чтобы ты был как под лупой - куда ходишь, чего пишешь, куда платишь сколько тратишь
Финальным шагом будет привязка qr- кода швабры к ГосУслугам.
Я бы еще порекомендовал запросить архив комментов перед удалением и их все тоже почистить. Как я и сделал кстати.
в 13 году сносил уже, а вернуться пришлось потому так оставались ещё клиенты единичные, а сейчас никого там не осталось, кроме кириенко и тща майора
Только сейчас??
Амбициозная задача вытащить ВК из жопы.
Пожелаем удачи и гос.бюджетов.
Стоп, а ему разве такую задачу ставили?
ждем ботов?
молодец, всего сам добился!
Еб@ный стыд!
Я уж сперва подумал, что речь идёт про другого Кириенко, который "Киндер-сюрприз".
Впрочем, поставь туда хоть Безоса - всё равно не поможет. Проклятое место (с)
я тоже так подумала🤔
Самое прикольное если у него самого нет и не будет странички ВК(а это скорее всего так)
Зачем ему страничка в вк, ему (семье) достаточно странички в форбс
Вк - Владимир Кириенко. Вот, мне бы такие подарки дарили родители на др
🤣
Удалил аккаунт еще на прошлой неделе. Еще и от почты mail.ru удалить бы, но сразу не получится. 100% антипиар. Посоветуйте пожалуйста, какой прогой можно скачать всю музыку из аккаунта или хотя бы миграцию произвести на платный сервис.
Ну, вы же понимаете, что физически с дисков их серверов вы свои аккаунты не удалили) Вы сами себе отключили возможность в них зайти
У меня была пара аккаунтов. Один как бы для общения, второй просто для музыки, вот один удалил. Второй никак не удалял из-за собранной подборки, но вот видно время пришло. Да и знакомые там работают, сказали, что удаленные аккаунты первые кандидаты на оптимизацию и удаление. Вполне возможно и даже вероятно, что там все бэкапится и сэйвится годами, но просто лишний раз уже не зайдешь и не напишешь, а регестрироваться может быть просто лень.
одноклассники не дают удалиться который год
я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании
помню, как его папа 17 августа 1998 г заявил о введении комплекса мер, "направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики"
Насколько я помню, его и поставили на эту должность, понимая, что скоро крах. Чтобы свалить вину на него
да, "технический премьер"
Классно, когда в речи нового генерального ноль слов про клиентов. Как это «по-нашему» главное чтоб наверху были довольны. А на клиентов пох.
есть в этом лице что-то психопатическое. неудачный кадр
Психопатическому современному рунету - психопатических руководителей!
Аватары бунтарей вместе со следкомом будет в метавселенных банить и арестовывать.
семейный бизнес))
Self made man
Он себя теперь почти Цукербергом чуствует. Сеть vk не интересна западу и даже снг, поэтому ее ждет dead. В ней уже 5 лет как уменьшается колл. активных пользователей по реальным данным.
Ну и демографический кризис конечно влияет, когда детей рождается на 30% меньше и идет депопуляция населения русскоязычного населения, что бы они не делали, в перспективе их ждет медленное, но верное угасание, пусть не через три года, но через 5 уже последсвия будут ощущаться.
Не спал не ел, работам днями и ночами, заслужил! Поздравляю с назначением!
Самое забавное, что из-за ребрендинга, все путают вконтакте и VK (MRG)
Кажется, что переименование MRG в VK было неудачей, раз даже на vc.ru многие теперь путаются.
В каждой новости про VK пора добавлять "Обращаем внимание, что VK - это не социальная сеть ВКонтакте, а холдинг, ранее называвшийся Mail.Ru Group, владеющий в том числе ВКонтакте".
Сына, на лошадку, поиграй
ВК стал директором ВК, каламбур
Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».
Шикарно читать новости из другой страны, получается, вместо настоящего предпринимателя Павла Дурова, СЕО крупнейшей в РФ соцсети стал сын чиновника. Это очень некрасиво и похоже на классическую коррупционную схему. Но понятно, всем на это наплевать.
ну почему же похоже?)))
На какие рынки ВК собрался выходить при потери аудитории длинной уже в 5 лет ?
На продуктовые ?
Потрачено
При Добродееве такого не было.
При Добродееве много чего не было.
@Vladislav Tsyplukhin вам уже отправили оффер?
Он вернёт стену ?
Ну, все VK окончательно наступит КОНЕЦ...
Комментарий удален
Ахах, ну все теперь VK полетит.
Народ, че вы разнылись? Паренька назначили капитаном тонущего корабля. Это для вас он непонятный папинькин сынок, которого назначили управлять, когда-то любимой и хипстерской вкшкой, а для этих людей - это просто возможность лишний раз заработать, причем заработать денег, которых хватило обычному человеку на всю жизнь раз по 10: с миру по нитке - нищему рубаха, какб. Думаете он там будет чем-то руководить? Конечно не будет, он просто будет смотрящим и подписывать бумаги. Там и так полно нормальных ребят, которые могут разрулить по технологиям и идеям. Его задача задавать вопрос: когда когда когда и заручаться поддержкой на гос уровне, если вдруг че.
ВК не спасти - это понимают все, вернее спасти, но при условии блокировки ютуба, инсты, телеги и вацапа. Они прощелкал видеохостинг, инсту, вацап, телегу, видео конференции, музыкальный сервис, тик-ток - всё проебали из-за блядского требования заводить профиль в социальной сети и заморочкой поиска талантов-олимпиадников, которые не собирались там оставаться ближайшие пару лет. Да даже на госуслугах сидеть увлекательнее чем в ВК :)
Поэтому не переживайте за социальные лифты - этот лифт поехал вниз.
Все все понимают бро
Володя, верни стену!
Кириенко не был главой Ростелекома, как написано в заголовке
Прискорбно это все.
Вот что нужно, чтобы стать Лидером России, нужно просто родиться сыном высокого чиновника.
Я посмотрел биографию сына Кириенко, и не увидел там достижений, кроме того, что он сын Кириенко.
Где достижения?? Я вполне могу понять, что он может быть гениальным ребенком хлеще Маска, но почему этого не видно?? Не видно ни по Ростелекому, ни вообще. Вон статья на Форбс. Тут работал, там работал.
И как справедливо сказано выше множеством комментаторов, после ВУЗа в совет директоров.
Поэтому Лидеры России Кириенковские никому и не нужны. Поэтому и роста и развития нет. А зачем ставить на высокие должности компетентных и самостоятельных людей?? Это же риски. Лучше поставить своих
Куда ни глянь, то сват, то брат, то друг, то сын и прочее.
При таком подходе, никогда не будет развиваться страна, бизнес, люди, общественные институты и прочее.
Смотришь, все свои по должностям прыгают. И нигде толка никакого нет. И что самое главное, нет понимания.
Никто не понимает, что личное не может быть выше общественного. Я могу понять, когда гениальный сын Кириенко пошел и сам сделал бизнес. Он же гений?? Но этого ведь нет. Почему?? Чо, он не может самостоятельно реализовать свою гениальность??
Посмотрите на все госкомпании. Просто ужас какой-то. И вся эта ситуация противоречит интересам России.
Кстати, на vc новость про vk одна хуже другой. Такое ощущение, что VK действительно тонет, и нужно позаботиться о своё аккаунте.
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