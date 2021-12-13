VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей. У компании мощная платформа для дальнейшего роста.

Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании. Я уже успел познакомиться с частью команды — и очень впечатлен. Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел.