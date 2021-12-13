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Карьера
Маша Цепелева

Владимир Кириенко стал гендиректором VK Статьи редакции

Совет директоров компании единогласно проголосовал за назначение.

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Владимир Кириенко приступит к обязанностям с 13 декабря, объявила компания.

Владимир Кириенко ТАСС

VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей. У компании мощная платформа для дальнейшего роста.

Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании. Я уже успел познакомиться с частью команды — и очень впечатлен. Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел.

Владимир Кириенко
гендиректор VK

Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».

До прихода в «Ростелеком» Кириенко три года работал председателем совета директоров «Нижегородпромстройбанка».

  • Борис Добродеев объявил об уходе с поста главы VK 3 декабря. Он руководил компанией с 2016 года.
  • Добродеев решил уйти после изменений в совете директоров. В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в контролирующей VK «МФ технологии», 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» ещё 45% компании.
  • «Газпромбанк» объявил, что передаст свою долю в VK «Газпром-медиа».

#новость

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39 комментариев
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Администратор Аккаунта

Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел.
 Административных или уголовных?

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36
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Роман Аванесов

Ребятки, а за лайк этому комменту меня не посадят?

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6
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Alex Firssoff

Ваше дело уже передано

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3
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Администратор Аккаунта

Конечно)))

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0
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Василий Степанофф

только если на бутылку Dom Pérignon

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0
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jianku13

Персональных пакетов административных и уголовных дел ✌️

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1
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Илья Волочков

Надеюсь, он уничтожит ВК-какашечку до конца.

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13
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Иван Шеметов

Вот такие у нас бизнес порталы в стране

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–1
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Провинциальный кавалер

Ну всё, захожу на всю котлету! (Конечно же нет)

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13
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Роман Аванесов

Время натянуть шортики?

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0
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Sergei Timofeyev

Похоже на шортики.

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0
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Pavel Vakhrushev

Коротко о социальных лифтах в России

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8
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Станислав Назаров

Да, батя у тебя крутой перец покупает тебе возможности и образование.
Так во всем мире это работает.

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–1
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Алексей Никитенко

Нет.

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7
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Станислав Назаров

Да.

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0
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Провинциальный кавалер

Ну неправда. «Батя» может при желании дать тебе должность в своей компании, но не в левой топовой компании.

Хорошее обрадование даст хорошую стартовую позицию, но не настолько и близко.

Найдите мне пример такого назначения CEO в Google, Apple, Microsoft, Yahoo и пр. 🤷‍♂️

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2
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Василий Степанофф

Кириенко, верни стену !(с)

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8
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Администратор Аккаунта

Берлинская - уже в бэклоге.

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3
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Максим Першин

В 2005 г. окончил ГУ-ВШЭ (с 2010 г. - Научно-исследовательский университет "ВШЭ") по специальности "финансы и кредит" в Москве
С 2005 г. до начала 2010-х гг. возглавлял совет директоров нижегородской телекомпании "Волга". Также являлся ее совладельцем (согласно "СПАРК-Интерфакс", доля составляла 52,5%).
 С июня по декабрь 2005 г. был членом совета директоров банка "Гарантия", созданного его отцом в 1993 г. В декабре 2005 г. было проведено слияние этого банка с открытым акционерным обществом (ныне – публичное акционерное общество) "АКБ "Саровбизнесбанк".
В 2006-2011 гг. был совладельцем (50,61%) и председателем совета директоров "Саровбизнесбанка".

У всех же так, да? После универа сразу в совет директоров.
Я это не к тому, что ай ай, папа ему помог (сделал все за него). Есть ли у него действительно навыки и способности руководить организацией самостоятельно, особенно таким калом как ВК?

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8
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Семен Переделкин

Руководить калом особых талантов не надо. Любой результат такой деятельности будет ожидаемым. Хехе.

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0
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Postnikov Edward

Вы не упомянули предыдущие годы. Я хорошо знаю историю этой семьи.
Сергей и Боря после окончания школы в Сочи уехали в Нижний, где папа Сергея преподавал. После окончания универа Сергей и Боря работали в банке, который организовал папа Сергея. Боря полез в политику и при Чубайсе переехал в Москву, захватив с собой Сергея. Боря был вице-премьером, а Сергей замом министра энергетики. Кстати, поэтому ему потом доверили Росатом. Сергей носит фамилию мамы, так как в те времена соломонов не очень пестовали. Как-то так.

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0
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Василий Степанофф

Просто некоторые люди талантливы от рождения. Некоторые гениальны, а другие просто незаменимы.

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0
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Станислав Назаров

Вы упустили пару моментов. Типа МБА и школа управления Сколково.
В целом это стандартное образование чтобы стать топом занюханного банка.

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Андрей Самойлов

ждем ботов?

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5
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Аркадий Чумаков

Удалил вк, спасибо

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2
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Семен Переделкин

Ишь ты какой. Ты ещё Госуслуги удали!

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4
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jianku13
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2
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Станислав Назаров

Амбициозная задача вытащить ВК из жопы.
Пожелаем удачи и гос.бюджетов.

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0
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Провинциальный кавалер

С назначениями на основе непотизма, скорее, ВК глубже в нее уйдет.

Ни Яндекс, ни Apple, ни другие крупные ИТ-компаниями родственниками не вытягивались — только фаундерами-визионерами или топовыми профессионалами.

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1
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Евгений Дроздов

Еб@ный стыд!

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1
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Семен Переделкин

Я уж сперва подумал, что речь идёт про другого Кириенко, который "Киндер-сюрприз".

Впрочем, поставь туда хоть Безоса - всё равно не поможет. Проклятое место (с)

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–1
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Провинциальный кавалер

Из-за таких назначений все более проклятым и становится.

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common sense preacher

есть в этом лице что-то психопатическое. неудачный кадр

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Администратор Аккаунта

Психопатическому современному рунету - психопатических руководителей!

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Nikita Emelianov

Потрачено

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Artemy

При Добродееве такого не было.

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Василий Степанофф

@Vladislav Tsyplukhin вам уже отправили оффер?

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Последний Шанс

Он вернёт стену ?

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Рома Ткачев

молодец, всего сам добился!

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