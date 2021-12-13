Владимир Кириенко стал гендиректором VK Статьи редакции
Совет директоров компании единогласно проголосовал за назначение.
Владимир Кириенко приступит к обязанностям с 13 декабря, объявила компания.
Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».
До прихода в «Ростелеком» Кириенко три года работал председателем совета директоров «Нижегородпромстройбанка».
- Борис Добродеев объявил об уходе с поста главы VK 3 декабря. Он руководил компанией с 2016 года.
- Добродеев решил уйти после изменений в совете директоров. В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в контролирующей VK «МФ технологии», 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» ещё 45% компании.
- «Газпромбанк» объявил, что передаст свою долю в VK «Газпром-медиа».
Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел.
Административных или уголовных?
Ребятки, а за лайк этому комменту меня не посадят?
Ваше дело уже передано
Конечно)))
только если на бутылку Dom Pérignon
Персональных пакетов административных и уголовных дел ✌️
Надеюсь, он уничтожит ВК-какашечку до конца.
Вот такие у нас бизнес порталы в стране
Время натянуть шортики?
Похоже на шортики.
Коротко о социальных лифтах в России
Да, батя у тебя крутой перец покупает тебе возможности и образование.
Так во всем мире это работает.
Нет.
Да.
Кириенко, верни стену !(с)
Берлинская - уже в бэклоге.
В 2005 г. окончил ГУ-ВШЭ (с 2010 г. - Научно-исследовательский университет "ВШЭ") по специальности "финансы и кредит" в Москве
С 2005 г. до начала 2010-х гг. возглавлял совет директоров нижегородской телекомпании "Волга". Также являлся ее совладельцем (согласно "СПАРК-Интерфакс", доля составляла 52,5%).
С июня по декабрь 2005 г. был членом совета директоров банка "Гарантия", созданного его отцом в 1993 г. В декабре 2005 г. было проведено слияние этого банка с открытым акционерным обществом (ныне – публичное акционерное общество) "АКБ "Саровбизнесбанк".
В 2006-2011 гг. был совладельцем (50,61%) и председателем совета директоров "Саровбизнесбанка".
У всех же так, да? После универа сразу в совет директоров.
Я это не к тому, что ай ай, папа ему помог (сделал все за него). Есть ли у него действительно навыки и способности руководить организацией самостоятельно, особенно таким калом как ВК?
Руководить калом особых талантов не надо. Любой результат такой деятельности будет ожидаемым. Хехе.
Вы не упомянули предыдущие годы. Я хорошо знаю историю этой семьи.
Сергей и Боря после окончания школы в Сочи уехали в Нижний, где папа Сергея преподавал. После окончания универа Сергей и Боря работали в банке, который организовал папа Сергея. Боря полез в политику и при Чубайсе переехал в Москву, захватив с собой Сергея. Боря был вице-премьером, а Сергей замом министра энергетики. Кстати, поэтому ему потом доверили Росатом. Сергей носит фамилию мамы, так как в те времена соломонов не очень пестовали. Как-то так.
Просто некоторые люди талантливы от рождения. Некоторые гениальны, а другие просто незаменимы.
Вы упустили пару моментов. Типа МБА и школа управления Сколково.
В целом это стандартное образование чтобы стать топом занюханного банка.
ждем ботов?
Удалил вк, спасибо
Ишь ты какой. Ты ещё Госуслуги удали!
Амбициозная задача вытащить ВК из жопы.
Пожелаем удачи и гос.бюджетов.
Еб@ный стыд!
Я уж сперва подумал, что речь идёт про другого Кириенко, который "Киндер-сюрприз".
Впрочем, поставь туда хоть Безоса - всё равно не поможет. Проклятое место (с)
есть в этом лице что-то психопатическое. неудачный кадр
Психопатическому современному рунету - психопатических руководителей!
Потрачено
При Добродееве такого не было.
@Vladislav Tsyplukhin вам уже отправили оффер?
Он вернёт стену ?
молодец, всего сам добился!
До этого ритейлер вёл Telegram-канал «Потребньюс» — его переименовали.
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