Также он возглавлял ИТ-подразделения «Сбера».

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Громова назначили председателем правления банка 13 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

По данным издания, Громов начал карьеру в банковской отрасли в «Альфа-банке». В 2010 году перешёл в «Сбер» и работал над проектом «Фабрика разработки». С 2014 по 2018 год Громов руководил подразделением «Сбербанк-Технологии» и отвечал за развитие ИТ-системы банка.

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С 2018 года он был ИТ-директором международного блока Sberbank International. С февраля 2019 года Громов работал в банке «Дом.рф» на должности вице-президента, затем стал заместителем председателя правления банка.

В «Яндексе» подтвердили vc.ru информацию о назначении. В компании отметили, что опыт Громова в ИТ и на рынке банковских услуг «будет ценным для развития финтех-направления «Яндекса», построения операционной модели банка и запуска новых продуктов».

«Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».

«Акрополь» учреждён в 1994 году и работает в Московском регионе. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.

Михаил Громов «Яндекс»