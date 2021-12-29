Использовать все дни отпуска, уходить с работы вовремя, просить прибавку, отказываться от задач и другие принципы последователей движения Antiwork в пересказе материала Quartz.

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Что такое Antiwork

Идеология Antiwork набирает популярность примерно с 2019 года. Люди всё больше склоняются к тому, что работа — это только часть жизни, а не главная цель существования.

Большая часть идеологии Antiwork направлена на то, чтобы жилищная ситуация, питание и общее благополучие человека не зависели от работы.

rockcellist модератор сообщества на Reddit, инженер

Осенью 2020 года у сообщества движения Antiwork на Reddit было 150 тысяч подписчиков, к декабрю 2021-го их количество выросло до 1,4 млн — Quartz связывает рост с последствиями пандемии Covid-19.

Люди впервые потеряли возможность ходить на работу. И осознали, что Земля от этого не перестала вращаться. rockcellist модератор сообщества на Reddit, инженер

В 2021 году о сообществе написали Bloomberg, The New York Times и другие издания. Пользователи сабреддита не только обсуждают идеологию, но и предпринимают совместные действия. Например, они бойкотировали Чёрную пятницу и заспамили сайт производителя сухих завтраков Kellogg's ненастоящими откликами на вакансии — чтобы компания не могла заменить бастующих работников.

Банк Goldman Sachs упомянул сабреддит в своём исследовании, отметив, что распространение движения Antiwork в долгосрочной перспективе может привести к общему сокращению доли работающих людей.

Чаще всего подписчики сообщества обсуждают следующие проблемы:

Недостаточно высокие зарплаты.

Переутомление.

Звонки начальства в нерабочее время.

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Пользователи сабреддита — самые разные люди. Многие из них разочарованы иерархической системой на работе и тем, как с ними обращаются. В постах они рассказывают о своей зарплате и вкладе в жизнь общества, отношении к наёмному труду.

Ключевые принципы сторонников Antiwork

Издание сравнивает Antiwork с Occupy Wall Street — большим разрозненным движением без лидеров и чётких требований, жаждущим общественных изменений.

Разница в том, что Occupy Wall Street завязано на политике, а Antiwork выходит за её рамки. Опрос 1592 пользователей сабреддита показал, что их политические взгляды разнятся.

По мнению участников движения, чем больше разных людей следует идеологии Antiwork, тем выше шансы на изменение культуры труды. В целом каждый из них самостоятельно определяет, что значит быть сторонниками идеи, однако есть несколько принципов, которых придерживаются все.

Не делать лишнего

Один из важных принципов — делать только необходимое.

Мой отец считал, что на работе человек должен делать больше, чем его просят. И он делал — а потом попал под сокращение. rockcellist модератор сообщества на Reddit, инженер

Многие люди осознали, что делают больше, чем должны, пишет издание. Также к ним пришло понимание — если они перестанут перерабатывать, ничего не произойдет.

«Постарайтесь не конкурировать с коллегами. Не работайте быстрее, чем обычно, а лучше работайте немного медленнее и давайте больше времени остальным», — рекомендует пользователь сообщества Antiwork.

Отказаться от графика с 9 до 17

Восьмичасовой рабочий день исторически связан с промышленными революциями — он защитил заводских рабочих от истощения из-за длительных смен. Последователи движения Antiwork считают, что в 21 веке люди не должны находиться в офисе по восемь часов, если могут выполнять свои обязанности быстрее.

Некоторым нечего делать на работе. Иногда они переживают из-за этого: «Я сижу в офисе с девяти утра до пяти часов дня. И, может быть, занимаюсь чем-то часть дня, но ведь мне платят за полные восемь часов». rockcellist модератор сообщества на Reddit, инженер

Позиция Antiwork заключается в том, что сотрудник не крадёт время компании, если справляется с задачами быстрее и уходит домой пораньше.

Если для выполнения задачи, на которую отводится полный рабочий день, нужно на самом деле всего 15 минут, зачем сидеть в офисе по восемь часов? rockcellist модератор сообщества на Reddit, инженер

Пользователь rockcellist приводит свой распорядок как пример баланса работы и личной жизни. Он трудится в NASA, в университете и занимается собственными проектами, но без сомнений делает перерыв на пробежку, а иногда, выполнив всю работу за пару часов, уходит гулять на весь день.

С работой с девяти до пяти невозможно насладиться днём и красотой вокруг. Общество должно быть устроено так: я сделал работу, мне за неё заплатили, и теперь я могу наслаждаться жизнью.

rockcellist модератор сообщества на Reddit, инженер

Antiwork не против работы

Одно из частых возражений к движению сводится к тому, что если все перестанут работать, общество рухнет. Однако Antiwork не отказывается от работы и любых профессий.