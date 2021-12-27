Три элементарных правила от издания «Кинжал», чтобы люди не начали вас ненавидеть. Или не вас.

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Эта статья должна выйти в последний понедельник перед новым годом. Здесь — три правила, которые помогут сделать последнюю рабочую неделю не такой адовой: если не вам, то вашим контрагентам точно.

Не следовать этим правилам можно только тем, кто хочет нажить себе перед новым годом новых врагов.

Специально написали коротко.

1. Новые дела перенести на январь

Последние рабочие дни — это время, когда все доделывают недоделанное. У кого-то это подписать акты, у кого-то — отчитаться, у других — сделать план и т. д. Все заняты.

Поэтому в эти дни — никаких новых предложений о сотрудничестве. Никаких встреч по поводу будущих проектов. Никаких новых инициатив, идей и даже планов.

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Слово «новый» должно применяться только во фразе «Обсудим это в новом году». Сейчас всем не до ваших новых идей.

2. Регулярные встречи временно отменить

Если у вас в течение года идут какие-то регулярные встречи — отменяйте их. Один раз нестрашно.

Все встречи сейчас должны быть только о результатах года и завершении недоделанного. Если у вас не согласован бюджет на будущий год, и его обязательно согласовать до 31 декабря — встречайтесь. Если у вас просто еженедельный стендап типа «что мы делаем на этой неделе» — не проводите. Всем и так понятно, что мы делаем.

3. Максимальное содействие в любой логистике

Самая большая боль в конце года — курьеры. Поэтому всё, что связано с курьерами, должно быть максимально удобным:

Спрашивайте у получателя, как ему удобнее получить от вас пакет или конверт: сейчас или в новом году, по адресу или на пункте выдачи.

Если что-то можно отправить в январе — отправьте в январе. Сейчас самая большая проблема с курьерами, они перегружены. Не нагружайте их лишним.

Если вам нужно, чтобы кто-то вам что-то отправил (например, документы), сразу давайте адрес и телефон получателя так, чтобы можно было скопипастить их при оформлении заказа.

Не отправляйте курьеров людям лично без острой необходимости. Чтобы отправить корпоративные подарки, используйте адрес приёмной, а не конкретного сотрудника. Человек может быть не на месте или занят, а ему будут звонить тридцать курьеров.

Общая мысль

Представьте, что все люди, с которыми вы будете контактировать до 31 декабря, забыли купить подарки. И не выполнили KPI. И у них кончается лимит на кредитке и нужно дотянуть до премии. В общем, всё самое неудобное у них происходит именно сейчас.

Худшее, что можно сейчас сделать для них, — это нагрузить сверху своих новых идей, проблем, проектов и курьеров.

Лучшее, что можно сделать — отстать от них до января. В январе они, одуревшие от каникул, вернутся на работу и будут рады вашим новым идеям, запоздалым подаркам и регулярным встречам.

Расслабьтесь сами, расслабьте своих коллег и посмотрите, как валит снежок.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.