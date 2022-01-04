Карьера
Таня Боброва

Аудиозапись: питч основательницы Theranos Элизабет Холмс инвесторам в 2013 году Статьи редакции

Об инновациях стартапа и оценке в $7 млрд.

30-минутную презентацию Элизабет Холмс для инвесторов в 2013 году записал вице-президент по финансам Hall Group Брайан Толберт, пишет Bloomberg. По его словам, основательца была «настолько убедительна», что он инвестировал в Theranos ещё $5 млн.

Полную запись можно послушать по ссылке.

В ней Холмс рассказывает об инновационных технологиях стартапа, договорённостях с фармацевтическими компаниями и военными США — например, возможностях использовать технологии Theranos в вертолётах для эвакуации.

Холмс также говорит об оценке компании в $7 млрд, о том, что партнёры инвестировали «сотни миллионов долларов» в создание инфраструктуры стартапа, и важности выбора правильных инвесторов.

  • Аудиозапись представили на судебном заседании против Элизабет Холмс. Она создала компанию в 2003 году и обещала выпускать устройство, позволяющее проводить мгновенный анализ крови. В 2015-м выяснилось, что Theranos переоценена, а основной её продукт — фальшивка.
  • 3 января присяжные признали Холмс виновной по четырём из 11 пунктов — о сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве. Ещё по четырём пунктам, связанным с обманом пациентов, её оправдали. По трём пунктам присяжные не смогли прийти к единому решению.

#theranos #элизабетхолмс

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