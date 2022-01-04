Яндекс маркет, где деньги? История о потерянных нервах

Всем привет, это первого рода такая статья и честно говоря ситуация хоть и грустная, но в целом смешная. Я не знаю на что я рассчитываю в целом, так как вряд ли тут вообще стоит на что-то надеяться, но если вы посмеетесь,а я поплачу от горя еще раз, то уже все не так плохо. В статье куча ошибок,так что не судите строго.Все в тексте происходило в…