Рассказывает основательница «Лаборатории карьеры Алёны Владимирской» Алёна Владимирская.

{"id":345485} 709 просмотров

Самое модное сейчас: one day offer (odo). Суть ясна — кандидата проводят по всем этапам собеседований за один рабочий день, чтобы в конце дня либо выставить оффер, либо отказать.

Для кого предназначен

Конечно, не для топов. Но для дефицитных миддлов, за которыми больше всего охотятся на рынке. Эту процедуру и придумали, потому что дефицитные программисты ждать не будут, и поэтому компаниям нужно реагировать мгновенно.

Но работает odo не только для программистов: отлично подходит для digital-маркетологов, для стажеров в крупные лакомые крмпании, для КАМов, проджектов и продактов, аналитиков, я встречала даже экзотику в виде юристов. И явно будет использоваться шире.

Как устроен день odo

Он начинается раньше. В сути для того, чтобы попасть на odo, вам нужно пройти очень быстрое (не говорю что простое) тестовое задание. Всегда в онлайне, всегда в реал-тайме, хронометраж не более 30 минут (никаких напишите стратегию — только проверка текущего вашего уровня знания предметной области).

Довольно часто дают ещё психологический тест на совпаление ценностей. Если прошли всё норм, с вами связывается рекрутер, чтобы уточнить ваши пожелания по позиции (деньги, должность, режим работы и прочее) и если и с этим ок, то вас приглашают на день odo.

Этика

У odo есть своя этика. Она строится так:

Чёткое расписание встреч на день. Не может их стать больше или измениться их время.

Интервалы между встречами не менее 30 минут, чтобы кандидат выходнул.



Начальная полная информация о вакансии и процедуре. Кто будет проводить собеседования, сколько человек заявились на odo.



Обязательный сопровождающий от компании (обычно рекрутер). Он помогает в процедуре (не пришла ссылка на Zoom, не открывается тестовое), он отвечает на вопросы, возникающие у соискателя во время odо — а их возникает много.



Ещё из важных этических моментов — если odо идёт не через Zoom, а в офисе компании, то она создаёт нормальные условия для соискателя: организует переговорку, показывает где взять чай-кофе, где туалет, как выйти покурить. Обычно еда в день odo, если он идёт очно, за счёт компании.



Сама процедура

Обычно odo включает получасовой рассказ рекрутера о компании и вакансии (она всегда идет первой, чтобы человек адаптировался и лучше понимал вопросы на основных встречах), два больших экспертных собеседования и встречу с командой.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Каждая встреча в регламенте полтора часа. Между встречами как минимум 30-минутный перерыв. Встречи могут включать в себя и внутренние тестовые задания, и, конечно, рассказ о задачах.

Если все встречи пройдены хорошо, то реально через 6-7 часов получить оффер (повторюсь, это работает только для миддл-менеджмента, у топов такая процедура малореальна и вредна).

Особенности оффера

Это стандартный оффер, ничем не отличающийся от того, который вы получите при обычной процедуре. Он точно так же может отличаться от ваших пожеланий по цене (в любую сторону , он точно так же не требует от вас ответа в тот же день — в разных компаниях срок ответа на оффер (принимаю или нет) от трёх дней до недели.

Единственная его особенность — вам тут не предложат другую позицию, как иногда бывает при стандартной процедуре собеседования. Типа, ну на продакта он не тянет, давай аналитиком с возможностью роста. Тут вся процедура заточена под конкретную должность, поэтому на вариативность никто не закладывается.

Второе — значительно сложнее выбить себе большую зарплату, чем при обычном оффере. Я знаю случаи, когла получалось, но сама скорость и стандартизированность процедуры говорит о том, что сложно.

Плюсы и минусы

Вот мы и перешли к минусам и плюсам для соискателей odo. Конечно, главный и бесспорный плюс — скорость и большая прозрачность. Главный минус — тоже быстрота решения.

Вам надо понимать, что в этом случае будет больший риск непрохождений испытательного срока (вам надо быть готовым, что ваша адаптация может быть сложнее, потому что будущий босс вас узнал всё-таки хуже и меньше о вас подумал на старте).

Ну и сложнее торговаться о зарплате. Кстати, особенно сложно odo даётся тем, кто проходит собеседование не на знаниях, а на харизме — шансов пройти при такой «техничности» процесса у вас меньше.

Итоги

Odo как процедура станет из диковинки обыденностью. Оно будет хорошо работать на дефицитные миддл-позиции. Компании, которым нужны такие специалисты в больших количествах, будут вынуждены внедрять odo, потому что иного шанса получит их не будет.

Odo как ни странно значительно честнее для кандидатов на таких позициях — техничность процедуры позволяет уменьшить роль лички, но увеличить роль знаний. К odo надо серьёзно готовиться и компании, и кандидату. Это другой пррцесс, и без подготовки его очень сложно провести обеим сторонам.

Кандидаты, если процедура odo проведена правильно, очень положительно относятся к ней. И оффер принимают охотнее.

Я предполагаю (у меня пока нет данных: мы внедрили процедуру odo в одной очень крупной компании и подготовили примерно десяток кандидатов к odo в разных компаниях, но этих данных для выборки очень мало), что количество отсевов на испытательных сроках через odo будет выше (но не критично).

Odo не подходит для топовых и редких позиций. На odo сложнее выбивать себе зарплату выше средней и вообще «продаваться на харизме».

