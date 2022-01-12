«Лучше два дня вдумчивой работы, чем пять дней в забытьи»: опыт финтеха Bolt, который перешёл на четырёхдневный график Статьи редакции
Стартап из Сан-Франциско — первый «единорог» на техрынке, окончательно сокративший рабочую неделю. О том, что у него получилось, а что пока требует доработок.
Пандемия заставила корпоративную Америку пересмотреть свои взгляды на то, как устроен рынок труда и организована работа. Чтобы привлечь новых и удержать старых сотрудников, компании стали чаще предлагать гибкий график и удалёнку и меньше требовать от кандидатов.
У последних благодаря этому появилось больше шансов найти хорошую работу, пишет Forbes. А деньги постепенно перестали быть единственным стимулом для сотрудников: специалистам хочется уважения и свободного от задач времени, которого хватило бы на личную жизнь.
Один из способов высвободить дни — сократить рабочую неделю с пяти дней до четырёх. Инициативу временно опробовали корпорация Microsoft, краудфандинговая платформа Kickstarter, разработчик Buffer и сервис для оплаты онлайн-заказов в один клик Bolt.
Последний запустил трёхмесячный эксперимент с укороченной неделей осенью 2021 года — чтобы справиться со всеобщим выгоранием. Основная часть сотрудников компании отдыхала по пятницам, а отделы техподдержки и управления рисками получали дополнительный выходной в зависимости от смены.
Всех работников заранее попросили отменить все те совещания, без которых можно обойтись, а также порекомендовали следить за приоритетами по задачам. «Если бы мы этого не сделали, то наверняка не уместились бы в новый график», — рассуждает вице-президент продуктового отдела Bolt Ниша Виктор.
А по окончании эксперимента гендиректор и основатель Bolt Райан Бреслоу провёл среди персонала серию опросов и объявил, что с 1 января 2022 года фирма официально перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю. Стартап стал первым «единорогом» на технологическом рынке и одной из немногих компаний в США, которая решилась на шаг, пишет Fast Company.
Сокращённый график не обязывает сотрудников забыть о компьютерах и работе на выходных, говорит Бреслоу. По его словам, четыре дня нужны прежде всего для того, чтобы решить все вопросы с коллегами. В остальные тоже можно посетить отраслевые конференции или закрыть «хвосты» или сходить в поход, помедитировать и провести время с семьёй.
К каким выводам пришла компания
В декабре 2021 года эксперимент Bolt подошёл к концу. Чтобы оценить успехи и выявить проблемы, с которыми компания могла столкнуться, руководство провело два опроса: в ноябре среди всех сотрудников, а в конце декабря — отдельно среди начальников.
Всего в исследовании поучаствовало 80% штата, или около 440 работников:
- 84% отметили, что смогли наконец найти относительный баланс между работой и личной жизнью.
- 86% заметили, что за четыре дня умудрялись выполнять больше задач, чем за пять, и делали это качественнее, чем раньше.
- Около 10% сообщили, что, выходя по собственному желанию на работу в пятый день, они лучше концентрировались и быстрее справлялись с делами.
- 94% высказались за то, чтобы сохранить укороченный график в 2022 году.
Менеджеры, в свою очередь, должны были внимательно следить не только за тем, как справляются их подопечные, но и за тем, удаётся ли им самим уделять командам достаточно внимания и вовремя закрывать всю отчётность:
71% рассказал, что сотрудники успевают завершить все важные задания за четыре дня.
87% сообщили, что командам удавалось поддерживать продуктивность и качество обслуживания на прежнем и должном уровне.
85% отметили: короткой недели оказалось достаточно, чтобы выполнить все командные и индивидуальные приоритетные цели.
- 91% не испытывал трудностей с тем, чтобы находить и правильно распределять время на личные встречи с сотрудниками.
- 91% высказался за то, чтобы навсегда перейти на новый график.
Менеджерам также удалось сократить во время эксперимента количество звонков и совещаний и добиться большей автономности сотрудников во время удалёнки.
«Несмотря на результаты нам ещё есть куда стремиться», — пишет компания. Около 13% сотрудников сказали, что число встреч можно ещё сильнее сократить, и почти 40% признались: теперь они сильнее переживают в рабочие часы, чем во время пятидневной недели.
Начальники, в свою очередь, поделились с руководством мыслями и идеями на будущее:
- Если государственные праздники выпадали на понедельник, вторник, среду или четверг, Bolt объявляла пятницу рабочей. 20% менеджеров предложили сделать пятый день выходным по умолчанию — независимо от обстоятельств, а пропадающие рабочие дни перераспределять в индивидуальном порядке.
- 17% попросили проводить дополнительные тренинги для команд, чтобы помочь им повысить собственную эффективность. Рассказывать им об инструментах для совместной работы вроде Asana и обучать тайм-менеджменту.
- 12% подчеркнули: умение находить баланс между работой и личной жизнью должны демонстрировать прежде всего сами руководители, подавая подчинённым пример.
Общую удовлетворённость работой в новом режиме Bolt измерила с помощью eNPS-метода, задав работникам простой вопрос: какова вероятность, что они порекомендуют фирму другим. Обычно итоговый eNPS-индекс помогает понять, насколько лоялен и вовлечён персонал. Варьироваться показатель может от -100 до +100. Bolt получила +67 — «отличную», по её словам, оценку.
«Перед экспериментом мы выдвинули несколько ключевых гипотез: в условиях четырёхдневной недели у работников появится больше времени на себя, команды будут эффективнее работать с понедельника по четверг и что все станут счастливее. Получается, опрос во многом подтвердил наши предположения», — пишут руководители Bolt.
Молодцы, чё. Интереснее было бы, если результат работы можно было оценить как-то объективно (по бизнес показателям), а не "да, мне так норм, хочу оставить 4 дня"
соглашусь :) гендир, конечно, честно пишет, что пока компания опиралась на общие настроения сотрудников и мнение начальников (работают они с OKR-методом, если интересно), но вопросы к ним уже есть. в твиттере, например, интересуются: сотрудники раньше реально РАБОТАЛИ по 40 часов в неделю и теперь умудряются эффективно выполнять те же задачи, а то и больше, за 32 часа, или же эти восемь часов на самом деле уходили на совещания и прочие прелести, а не на работу. последим за ними в будущем — может чем интересным поделятся
" В остальные тоже можно посетить отраслевые конференции или закрыть «хвосты» или сходить в поход, помедитировать и провести время с семьёй"
при этом не забывая о рабочем компьютере...
5 дневный стресс умещается в 4 дневный, чуть более концентрированный.
спасибо, что прочитали! :) мне думается, главное тут — уметь или учиться грамотно распоряжаться своим временем и в некоторых (ну или во всех) случаях прямо заставлять себя концентрироваться. мне в прошлом доводилось работать с коллегами, которые каждый час ходили гонять чаи на офисной кухне, а по возвращении едва ли могли включиться в работу. это не значит, что они плохие специалисты (есть и такие, но не о них), просто восстановить силы за два выходных дня, в которые ты нередко что-то по работе проверяешь, не всегда получается. гендир bolt как раз и надеется, что люди будут больше отдыхать и благодаря этому шустрее включаться в процессы и решать задачи, которые привыкли растягивать.
Чтобы равномерно распределить нагрузку на отделы, в сентябре руководство наняло сразу 280 сотрудников.
Ну, то есть, если ты богатенький стартап-единорог, то просто поливаешь все деньгами инвесторов, вот и секрет успеха. Тут нет "грамотно распоряжаться своим временем".
Если задача физически при командной оценке требует 40 часов. Как ее уместить в 32? Никак) Программисты и тестировщики же быстрее по клавишам стучать не станут)
Видимо, они решили, нужно просто больше штат сотрудников, чтобы выполнять ту же работу но теперь за меньший срок.
привет! вы, конечно, во многом правы, да и компания этого не скрывает: говорят, что расширили техподдержку на 18%, а управление рисками на, кажется, 50%, потому что клиентов и партнёров из-за желания отдохнуть никто пока оставить не может. про остальные команды, если я не ошибаюсь, ничего пока не рассказали — возможно, поделятся подробностями позже, а мы последим :)
Bolt: "Лучше два дня вдумчивой работы, чем пять дней вдумчивой работы"
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