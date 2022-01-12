Стартап из Сан-Франциско — первый «единорог» на техрынке, окончательно сокративший рабочую неделю. О том, что у него получилось, а что пока требует доработок.

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Часть сотрудников компании Bolt Bolt

Пандемия заставила корпоративную Америку пересмотреть свои взгляды на то, как устроен рынок труда и организована работа. Чтобы привлечь новых и удержать старых сотрудников, компании стали чаще предлагать гибкий график и удалёнку и меньше требовать от кандидатов.

У последних благодаря этому появилось больше шансов найти хорошую работу, пишет Forbes. А деньги постепенно перестали быть единственным стимулом для сотрудников: специалистам хочется уважения и свободного от задач времени, которого хватило бы на личную жизнь.

Один из способов высвободить дни — сократить рабочую неделю с пяти дней до четырёх. Инициативу временно опробовали корпорация Microsoft, краудфандинговая платформа Kickstarter, разработчик Buffer и сервис для оплаты онлайн-заказов в один клик Bolt.

Последний запустил трёхмесячный эксперимент с укороченной неделей осенью 2021 года — чтобы справиться со всеобщим выгоранием. Основная часть сотрудников компании отдыхала по пятницам, а отделы техподдержки и управления рисками получали дополнительный выходной в зависимости от смены.

Чтобы равномерно распределить нагрузку на отделы, в сентябре руководство наняло сразу 280 сотрудников, расширив штат до 550 человек.

Всех работников заранее попросили отменить все те совещания, без которых можно обойтись, а также порекомендовали следить за приоритетами по задачам. «Если бы мы этого не сделали, то наверняка не уместились бы в новый график», — рассуждает вице-президент продуктового отдела Bolt Ниша Виктор.

А по окончании эксперимента гендиректор и основатель Bolt Райан Бреслоу провёл среди персонала серию опросов и объявил, что с 1 января 2022 года фирма официально перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю. Стартап стал первым «единорогом» на технологическом рынке и одной из немногих компаний в США, которая решилась на шаг, пишет Fast Company.

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Сокращённый график не обязывает сотрудников забыть о компьютерах и работе на выходных, говорит Бреслоу. По его словам, четыре дня нужны прежде всего для того, чтобы решить все вопросы с коллегами. В остальные тоже можно посетить отраслевые конференции или закрыть «хвосты» или сходить в поход, помедитировать и провести время с семьёй.

Я, например, заметил, что лучше работаю в сжатые сроки. Четыре дня усиленно тружусь, а потом долго отдыхаю, чтобы восстановиться и посвятить больше времени хобби. Благодаря этому мне хватает сил и на размышления, и на творчество, и на планирование.

Райан Бреслоу основатель Bolt

К каким выводам пришла компания

В декабре 2021 года эксперимент Bolt подошёл к концу. Чтобы оценить успехи и выявить проблемы, с которыми компания могла столкнуться, руководство провело два опроса: в ноябре среди всех сотрудников, а в конце декабря — отдельно среди начальников.

Всего в исследовании поучаствовало 80% штата, или около 440 работников:

84% отметили, что смогли наконец найти относительный баланс между работой и личной жизнью.

86% заметили, что за четыре дня умудрялись выполнять больше задач, чем за пять, и делали это качественнее, чем раньше.

Около 10% сообщили, что, выходя по собственному желанию на работу в пятый день, они лучше концентрировались и быстрее справлялись с делами.

94% высказались за то, чтобы сохранить укороченный график в 2022 году.

Коллектив финтеха Bolt

Менеджеры, в свою очередь, должны были внимательно следить не только за тем, как справляются их подопечные, но и за тем, удаётся ли им самим уделять командам достаточно внимания и вовремя закрывать всю отчётность:

71% рассказал, что сотрудники успевают завершить все важные задания за четыре дня.



87% сообщили, что командам удавалось поддерживать продуктивность и качество обслуживания на прежнем и должном уровне.



85% отметили: короткой недели оказалось достаточно, чтобы выполнить все командные и индивидуальные приоритетные цели.

91% не испытывал трудностей с тем, чтобы находить и правильно распределять время на личные встречи с сотрудниками.



91% высказался за то, чтобы навсегда перейти на новый график.

Менеджерам также удалось сократить во время эксперимента количество звонков и совещаний и добиться большей автономности сотрудников во время удалёнки.

Основатель Bolt Райан Бреслоу People

«Несмотря на результаты нам ещё есть куда стремиться», — пишет компания. Около 13% сотрудников сказали, что число встреч можно ещё сильнее сократить, и почти 40% признались: теперь они сильнее переживают в рабочие часы, чем во время пятидневной недели.

Начальники, в свою очередь, поделились с руководством мыслями и идеями на будущее:

Если государственные праздники выпадали на понедельник, вторник, среду или четверг, Bolt объявляла пятницу рабочей. 20% менеджеров предложили сделать пятый день выходным по умолчанию — независимо от обстоятельств, а пропадающие рабочие дни перераспределять в индивидуальном порядке.

17% попросили проводить дополнительные тренинги для команд, чтобы помочь им повысить собственную эффективность. Рассказывать им об инструментах для совместной работы вроде Asana и обучать тайм-менеджменту.

12% подчеркнули: умение находить баланс между работой и личной жизнью должны демонстрировать прежде всего сами руководители, подавая подчинённым пример.

Общую удовлетворённость работой в новом режиме Bolt измерила с помощью eNPS-метода, задав работникам простой вопрос: какова вероятность, что они порекомендуют фирму другим. Обычно итоговый eNPS-индекс помогает понять, насколько лоялен и вовлечён персонал. В арьироваться показатель может от -100 до +100. Bolt получила +67 — «отличную», по её словам, оценку .

«Перед экспериментом мы выдвинули несколько ключевых гипотез: в условиях четырёхдневной недели у работников появится больше времени на себя, команды будут эффективнее работать с понедельника по четверг и что все станут счастливее. Получается, опрос во многом подтвердил наши предположения», — пишут руководители Bolt.