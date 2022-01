В 2002 году Шульц отошёл от руководства. На посту генерального директора Best Buy его сменил Брэд Андерсон, который работал в компании с первых дней её существования. К этому времени количество магазинов Best Buy в США превысило 600.

Best Buy основал в 1966 году американец из Миннеаполиса Ричард Шульц. Изначально магазин назывался Sound of Music и торговал стереотехникой. Он пользовался популярностью среди местных меломанов, ищущих недорогие компакт-диски, пишет WSJ.