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Карьера
Таня Боброва

Future Today: «Яндекс», Google и Apple снова возглавили рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов Статьи редакции

Во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей и предпочитают гибкий график.

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Первая пятёрка общего рейтинга лучших работодателей не изменилась: «Яндекс» назвали 29,5% участников опроса, Google — 26,7%, Apple — 20%, «Газпром» — 14,5%, «Сбер» — 10,2%. Для ежегодного исследования компания по найму молодых специалистов FutureToday опросила 21,5 тысячи студентов старших курсов лучших вузов России, пишет РБК.

На шестое место поднялся «Тинькофф» с 8,9%. Эксперты FutureToday считают, что в 2023 году компания может войти в пятёрку. В десятку также вошли: BMW (7,7%), VK (ранее Mail.ru Group; 7,2%), «Газпром нефть» (6,9%) и Microsoft (6,5%).

По сравнению с рейтингом 2021 года выросла популярность Ozon: компания поднялась с 60-го на 13-е место (5,8% опрошенных). «Аэрофлот», который обычно входил в топ-15 лучших работодателей по версии студентов, опустился на 30-е место (3,1%).

FutureToday также составил целевой рейтинг (лучшие работодатели на профильных для них факультетах):

  • «Росатом» (42,2%).
  • «Газпром нефть» (28,7%).
  • «Сибур» (18,8%).
  • VK (17,6%).
  • KMPG (17,4%).

В рейтинге «самых востребованных» (среди студентов самых востребованных факультетов):

  • «Яндекс» (40,7%).
  • Google (28,3%).
  • Apple (17,8%).
  • «Сбер» (16,9%).
  • McKinsey (14,6%).

Чего ждут от работодателей

Выросла средняя ожидаемая зарплата: во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей (на 8% больше, чем годом ранее), после окончания учёбы — 67,2 тысячи рублей (+10%). Быстрее всего зарплатные ожидания растут в регионах.

Для студентов важен гибкий график работы — главным фактором при выборе работодателя его назвали 49% опрошенных (44% годом ранее). Гибкий график в их понимании — это возможность работать из любого места (23%), возможность выбирать рабочие дни на неделе (22%), гибкие начало и конец рабочего дня (20,7%) и другое.

#новость

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Алексей Какачан

российский военкомат скоро возглавит
рейтинг.

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Семен Переделкин

Он вне конкурса.

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Якушев Руслан

Мне кажется, что он по мнению студентов один из главных, кто препятствует устройству на работу )

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2
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Rafa Ramazanov

А работают в пятёрочке, маке или КФС

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Якушев Руслан

Сразу видно о работах в каких компаниях грезит новоиспеченные специалисты, но ничего страшного, в макдаке и доставке еды всегда найдется место заблудшей душе дипломированного специалиста)

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2
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Maxim Sergeevich

во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей, после окончания учёбы — 67,2 тысячи рублей
Губозакатывающая реальность все расставит по местам, но пусть помечтают хоть пока. А "исследование" напоминает визуализацию желаний, чем что-то прикладное

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Alex Konin

Вообще очень адекватные ожидания, при нанимании джунов пару лет назад обычно запросы были "100к", при этом 0 опыта.

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Артём Замятин

Можете посоветовать, что-то более авторитетное?

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Иван Шеметов

Так средняя зп же, у нас на заводе после колледжа такие зп

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Evil Pechenka

Они просто других не знают. 😊

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Andrey

А где прокуратура и налоговая?

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