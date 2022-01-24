Во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей и предпочитают гибкий график.

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Первая пятёрка общего рейтинга лучших работодателей не изменилась: «Яндекс» назвали 29,5% участников опроса, Google — 26,7%, Apple — 20%, «Газпром» — 14,5%, «Сбер» — 10,2%. Для ежегодного исследования компания по найму молодых специалистов FutureToday опросила 21,5 тысячи студентов старших курсов лучших вузов России, пишет РБК.

На шестое место поднялся «Тинькофф» с 8,9%. Эксперты FutureToday считают, что в 2023 году компания может войти в пятёрку. В десятку также вошли: BMW (7,7%), VK (ранее Mail.ru Group; 7,2%), «Газпром нефть» (6,9%) и Microsoft (6,5%).

По сравнению с рейтингом 2021 года выросла популярность Ozon: компания поднялась с 60-го на 13-е место (5,8% опрошенных). «Аэрофлот», который обычно входил в топ-15 лучших работодателей по версии студентов, опустился на 30-е место (3,1%).

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FutureToday также составил целевой рейтинг (лучшие работодатели на профильных для них факультетах):

«Росатом» (42,2%).

«Газпром нефть» (28,7%).

«Сибур» (18,8%).

VK (17,6%).

KMPG (17,4%).

В рейтинге «самых востребованных» (среди студентов самых востребованных факультетов):

«Яндекс» (40,7%).

Google (28,3%).

Apple (17,8%).

«Сбер» (16,9%).

McKinsey (14,6%).



Чего ждут от работодателей

Выросла средняя ожидаемая зарплата: во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей (на 8% больше, чем годом ранее), после окончания учёбы — 67,2 тысячи рублей (+10%). Быстрее всего зарплатные ожидания растут в регионах.