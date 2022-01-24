Future Today: «Яндекс», Google и Apple снова возглавили рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов Статьи редакции
Во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей и предпочитают гибкий график.
Первая пятёрка общего рейтинга лучших работодателей не изменилась: «Яндекс» назвали 29,5% участников опроса, Google — 26,7%, Apple — 20%, «Газпром» — 14,5%, «Сбер» — 10,2%. Для ежегодного исследования компания по найму молодых специалистов FutureToday опросила 21,5 тысячи студентов старших курсов лучших вузов России, пишет РБК.
На шестое место поднялся «Тинькофф» с 8,9%. Эксперты FutureToday считают, что в 2023 году компания может войти в пятёрку. В десятку также вошли: BMW (7,7%), VK (ранее Mail.ru Group; 7,2%), «Газпром нефть» (6,9%) и Microsoft (6,5%).
По сравнению с рейтингом 2021 года выросла популярность Ozon: компания поднялась с 60-го на 13-е место (5,8% опрошенных). «Аэрофлот», который обычно входил в топ-15 лучших работодателей по версии студентов, опустился на 30-е место (3,1%).
FutureToday также составил целевой рейтинг (лучшие работодатели на профильных для них факультетах):
- «Росатом» (42,2%).
- «Газпром нефть» (28,7%).
- «Сибур» (18,8%).
- VK (17,6%).
- KMPG (17,4%).
В рейтинге «самых востребованных» (среди студентов самых востребованных факультетов):
- «Яндекс» (40,7%).
- Google (28,3%).
- Apple (17,8%).
- «Сбер» (16,9%).
- McKinsey (14,6%).
Чего ждут от работодателей
Выросла средняя ожидаемая зарплата: во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей (на 8% больше, чем годом ранее), после окончания учёбы — 67,2 тысячи рублей (+10%). Быстрее всего зарплатные ожидания растут в регионах.
Для студентов важен гибкий график работы — главным фактором при выборе работодателя его назвали 49% опрошенных (44% годом ранее). Гибкий график в их понимании — это возможность работать из любого места (23%), возможность выбирать рабочие дни на неделе (22%), гибкие начало и конец рабочего дня (20,7%) и другое.
российский военкомат скоро возглавит
рейтинг.
Он вне конкурса.
Мне кажется, что он по мнению студентов один из главных, кто препятствует устройству на работу )
А работают в пятёрочке, маке или КФС
Сразу видно о работах в каких компаниях грезит новоиспеченные специалисты, но ничего страшного, в макдаке и доставке еды всегда найдется место заблудшей душе дипломированного специалиста)
во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей, после окончания учёбы — 67,2 тысячи рублей
Губозакатывающая реальность все расставит по местам, но пусть помечтают хоть пока. А "исследование" напоминает визуализацию желаний, чем что-то прикладное
Вообще очень адекватные ожидания, при нанимании джунов пару лет назад обычно запросы были "100к", при этом 0 опыта.
Можете посоветовать, что-то более авторитетное?
Так средняя зп же, у нас на заводе после колледжа такие зп
Они просто других не знают. 😊
А где прокуратура и налоговая?
Google, Meta и другие компании не смогут использовать национальность и другие данные пользователей.
Вот уже полгода мы подстраиваем свою работу под требования 259 федерального закона, чтобы создать полностью легальную криптоплощадку на территории РФ. Я потратил несколько миллионов долларов на разработку платформы, работу юристов и оценщиков.
Компания должна была добавить альтернативные способы оплаты до 15 января.
Бизнес сможет не тратить время и силы на поиск специалистов, а сервис — трудоустроить своих учеников.
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