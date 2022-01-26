Часто такое встречается среди молодёжи и на неоплачиваемых стажировках.

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Пользователь TikTok под ником _fegler рассказал, как стажировался в магазине Reserved: спустя три часа он ушёл на обед и не вернулся: «Сказал, что меня сбила машина». В комментариях к ролику много таких историй, обратила внимание глава отдела маркетинга в Evliss Clinic Ольга Каи.

В её практике подобные случаи были дважды: первый раз новенькая вышла на обед и не вернулась, оставив в офисе очки. Во второй — сотрудник со стажем сбежал, оставив записку под клавиатурой.

Некоторые пользователи рассказали, что даже не доезжали до нового места работы в первый день, а занялись своими делами.

Другие на работу вышли, но через какое-то время сбегали без объяснения причин и переставали выходить на связь. Чаще всего пользователи «уходили на обед» или «покурить» и не возвращались.

«Мода» выходить на работу и сбегать без объяснения — это не что-то новое, так происходит давно, отмечают комментаторы. Чаще всего так делают молодые специалисты, сотрудники на линейных позициях или бесплатные стажёры.