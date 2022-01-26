Тред: работники рассказывают, как сбегали в первый же день и не возвращались Статьи редакции
Часто такое встречается среди молодёжи и на неоплачиваемых стажировках.
Пользователь TikTok под ником _fegler рассказал, как стажировался в магазине Reserved: спустя три часа он ушёл на обед и не вернулся: «Сказал, что меня сбила машина». В комментариях к ролику много таких историй, обратила внимание глава отдела маркетинга в Evliss Clinic Ольга Каи.
В её практике подобные случаи были дважды: первый раз новенькая вышла на обед и не вернулась, оставив в офисе очки. Во второй — сотрудник со стажем сбежал, оставив записку под клавиатурой.
Некоторые пользователи рассказали, что даже не доезжали до нового места работы в первый день, а занялись своими делами.
Другие на работу вышли, но через какое-то время сбегали без объяснения причин и переставали выходить на связь. Чаще всего пользователи «уходили на обед» или «покурить» и не возвращались.
«Мода» выходить на работу и сбегать без объяснения — это не что-то новое, так происходит давно, отмечают комментаторы. Чаще всего так делают молодые специалисты, сотрудники на линейных позициях или бесплатные стажёры.
Если у вас кто-то уходил так с работы, расскажите, как вы с этим справлялись — или как готовитесь к таким случаям.
Странные люди, если подписался под условиями работы будь добр исполнить. Не хочешь работать - Уволься. Должно же быть какое то уважение к самому себе.
К себе то оно есть)
Нет. Так могут думать те, кто считает себя самым умным.
Если на всю жизнь выбрал "низкооплачиваемая работа без перспектив" - тогда может быть. А так это в течение жизни может всплыть в любой момент, и обернуться серьёзным обломом.
Фраза "это в течение жизни может всплыть в любой момент, и обернуться серьёзным обломом" звучит угрожающе и непонятно, а можно конкретику? Что за облом и как такое всплывёт в течение жизни? Если говорить фактами, а не личным мнением.
Люди меняют работу, сферу деятельности и многое другое. Как вариант: хоть через месяц, хоть через 15 лет можно на сделке, на какой-то встрече, на новом собеседовании или в любой другой ситуации, от одного, кто был свидетелем этого случая получить характеристику вроде "Ненадежный дебил, может в любой момент пропасть". И откажут, без объяснения причин.
Да кто вспомнит о каком-то одном человеке который ушел в первый день испытательного срока
По закону есть три дня чтобы отказаться
максимально безобидное действо, тем более сейчас даже трудовую забирать не надо
А брать за основу опыт 15 лет назад и по этой причине отказывать - ой да вперед, я бы с такими людьми не стал работать, за 12 лет примеров как исправления, так и ухудшения человека - достаточно
Ренат, вы понимаете вероятность такого события исчезающе мала. Могут сказать, а могут не сказать. Не оправдываю людей, которые уходят по-английски, но предполагаю, что это случается не на пустом месте. Как раз в ситуациях непорядочности работодателя, когда других вариантов не остаётся. В такой истории ожидать негативной оценки через 15 лет от человека, который тебя может даже не вспомнит, ну такое... Конечно, лучше перебдеть, чем обосраться, но не до такой степени, имхо)
ой вот не надо этого манипулирования психикой. так на галерах гребцов и удерживают
Уйти если работа не нравится - нормально. Если об этом сказать - то вообще никаких претензий.
Не прийти и проспать - какой-то инфантилизм.
Бывает
Захочет - найдет другую, сейчас значит не очень хотелось работать, мб навязали, «все работают - и ты должен»
Ты должен только сам себе. Подписался под условия и будь обязан - это по понятиям так, на языке тюремной субкультуры, а у человека могут быть самые разные обстоятельства.
Если стажёр 19 лет без оформления и значимой ЗП решает не выходить по каким-то причинам, то его понять можно. Не вижу никакого криминала.
Это не понятия, а банальная вежливость. Если по каким-то причинам ты передумал работать, то скажи об этом, чтобы другие люди перестали на тебя рассчитывать.
Вежливость - это право человека, а не его обязанность. Тут надо предметно говорить по ситуации.
Один пример. Если тебе за 5 часов работы дали буквально 100 рублей и сказали завтра приходить, то абсолютно правильно будет не размениваться на вежливость с таким человеком. Я - за некоторую симметрию (взаимность).
Второй пример. Ты за штатом, без оформления, на стажировке за бесплатно, а скидывают на тебя всё и ещё немного. В этой ситуации быть вежливым с невежливыми людьми также считаю необязательно. Но это моё личное мнение, не навязываю.
если подписался
где?
Да нигде, это разводка такая. Типа ты чё, ты же подписался, пацаны не поймут, в лес тебя увезут. Это эхо из 90-х такое) Уточню, что всё это относится к ситуации, где ты без оформления, без денег, но уже почему-то должен.
Дважды такое было.
Один разработчик проработал месяц, ушел, оставив включенный комп со всеми логинами и паролями личными, типа вк, почты и прочего и пропал.
Трубки не брал, в соцсетях не откликался, мы переживали, что что-то случилось, может помощь нужна какая.
В итоге, пересилив воспитание, зашла в его вк, а он там кому-то написал «чот я заебался и ушёл». Аплодировали стоя.
Вторая вышла менеджером, день отработала и тоже исчезла. Через три дня панических поисков и игнорируемых дозвонов она прислала смску «Передумала».
С тех пор всегда при приёме беру адрес проживания и контакты ближайших родственников, чтобы себе нервы не мотать.
Не понимаю, как у людей такое поведение укладывается в норму.
Еще допускаю, когда человека сходу обижают, ущемляют и хочется просто нагадить в ответ на свинство, но когда такое проворачивают после заботливого онбординга - дичь.
Заботливый онбординг с просмотром личного ВК - это что-то новенькое)) Я видимо отстал от трендов, спасибо, что делитесь, как оно бывает.
Даже по короткому тексту можно предположить, что вы и ваша контора стоили тех ребят, которые от вас по-английски уходили. Бывает)
мы переживали, что что-то случилось, может помощь нужна какая.
Чел, что с тобой не так? Черным по белому же написано, что начали беспокоиться. Может человек в беду попал или вовсе умер. А ты тут с нелепыми претензиями, что ПОСМЕЛИ В ЛИЧНЫЙ ВК ЗАЙТИ.
Какая разница
Это нарушение тайны переписки
Никогда не понимал таких долбоебов. Если ты подписался на какую-то работу, пусть даже не письменно, а устно согласился, а потом понял, что она тебя не устраивает - возьми и скажи о том, что тебя конкретно не устраивает.
А тупо сбежать и потом рассказывать как тебя на той работе били и унижали за микроденьги - это все равно, что сначала обосраться, а потом рассказывать сколько шкурок от помидорок на твоих красивых трусах из тебя при этом вылезло, попутно показывая те самые трусы, и рассказывая как стоически ты это все пережил.
Детский сад, ей богу.
Если ты подписался на какую-то работу, пусть даже не письменно, а устно согласился, а потом понял, что она тебя не устраивает - возьми и скажи о том, что тебя конкретно не устраивает.
Вон выше один надмозг пишет, что это «это по понятиям так, на языке тюремной субкультуры». Понятие порядочности таким персонажам видимо не знакомо.
Их мамки с папками по понятия воспитывали, или по варианту: "Мужик сказал, мужик сделал - это два совершенно разных мужика".
Про порядочность там и речи не идет: "Не хочу и все!".
К сожалению, был такой опыт…. Я очень ответственный человек и сама от себя такого не ожидала, но вот прошло уже 2 года и я ни чуть об этом не жалею.
История такая: после универа я сразу же побежала скать работу по специальности (химик). Через неделю поисков я уже проходила медкомиссию, чтобы выйти на долгожданную работу. В первую же смену, после того как я пообщалась с коллегами и посмотрела на «реальную картину» у меня закралось впечатление что это дичь какая-то. На следующий день пошла и написала заявление. С тех пор, я ни дня по специальности не работала- и не планирую.
Это не такой опыт. Вы имели мужество написать заявление.
А тут речь о том, что люди просто исчезают.
Сообщить «я передумал» в первый же день - это абсолютно нормально.
Ключевое - сообщить.
Помню, в 16 лет устроился торговать мороженым на улице. Сказали, первый день стажировка типа, но оплатят. Отстоял 7 часов вместе с девочкой-кассиром, из них 5 работал сам. В конце пришел хозяин, дал сто рублей, сказал больше не могу, завтра с утра жду на точке. Разумеется, завтра я не пришел, а его послал на ***. Пошел фрилансить в Интернете.
За 5 часов 100 рублей что-то очень мало. Зависит от года, конечно, до 2014-го это целых 3.5 бакса)
Из моей практики половина откликнувшихся на вакансию вообще не берет трубку и никак не связь не выходит. А из согласившихся на собеседование до офиса в назначенное время доезжает хорошо если треть. Остальные не считают нужным не то что позвонить или написать об изменении планов, но хотя бы взять трубку, когда звонишь им.
Возраст при этом не имеет значения.
Сбежала со стажировки Билайна, потому что по мнению менеджера, я должна была заставлять постоянно улыбаться команду, которая строила домик по условиям логической задачи из бумажных кирпичей. А мне всегда было сложно кого-то заставлять что-то делать. Ну и ещё в перерыв я позвонила маме, а у неё температура и в аптеку не идет, вот я и свалила - покупать ей лекарства.
Так вы ничегошеньки не потеряли)
Я сбежала со стажировки из компании кабельного тв, потому что пролила на себя чай и чувствовала очень глупо, ведь перед этим нам говорили, что нельзя таскать с собой еду и жидкости и почему. Ну и мокрые штаны не очень способствуют работе, особенно если добираться на неё больше 1.20 в отдалённые районы.
я сбежал в разумном возрасте потому что устные предупреждения не имели силы, а на письменные надеяться уже не было смысла
А в итоге на личном примере можете сказать, что потеряли и жалеете о решении?
Был такой коллега. Когда вышли покурить в его первый рабочий день, он рассказывал мне как любит книги Паланика, как ненавидит корпорации и всё в таком духе. Я с перекура вернулся, а он нет. Просто изчез. Наверное подумал, что у нас тоже корпорация. ¯\_(ツ)_/¯
Когда еще и в школу не ходил вроде, запрягла нас с другом какая-то бабка вербу рвать перед праздником. Наверное часа два этим занимались, задолбались и руки исцарапали все. Дала нам 10 рублей (или тогда еще тысяч рублей, не помню точно) и сказала чтоб еще два мешка нарвали завтра. Типа вот мешки, оставить здесь, деньги под камень потом положит. Ну мы решили что без аванса нас обманут, напихали камней с песком в мешки и были таковы)
работы будь добр исполнить то чего не договаривали , за микроденьги которые плотёт потом а с ёчётом ис пытатльного срока по 3-5 лет
всё интересно
Один раз мужчина средних лет устроился программистом, получил талоны на компенсацию питания в столовой, и потом пока талоны не кончились, бесплатно обедать приходил а на работу нет 😹
Вот давайте не будем, с хорошей работы, ещё никто не уходил. А если у вас условия работы дерьмовые, начальник идиот и зарплата не о чём, тут и говорить не о чем. Правильно сделали, что сбежали, пусть сами работают жмоты и дормоеды
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