Карьера
Евгения Евсеева

Bank of America раздаст свои акции почти всем сотрудникам, чтобы они не увольнялись Статьи редакции

Акции получат даже сотрудники с заплатой меньше 100 тысяч в месяц, которым раньше их не выдавали.

  • Всего Bank of America выделит на выплаты акции на сумму $1 млрд, пишет Insider. Вознаграждение получат сотрудники, чья годовая зарплата составляет $500 тысяч и меньше — это около 97% работников.
  • Каждый сотрудник в зависимости от зарплаты получит от 65 до 600 акций компании, которые будут поступать равными выплатами в течение трёх лет, начиная с 2023 года. Исходя из цены акций в $45, они получат от $2900 до $27 тысяч.
  • Банк выдаёт вознаграждения в виде акций с 2017 года и уже выплатил около $3,3 млрд, но это первый раз, когда бонусы могут получить сотрудники с зарплатой меньше $100 тысяч в месяц, отмечает издание.
  • Bank of America решил повысить вознаграждения, чтобы удержать сотрудников в компании на фоне нехватки кадров и борьбы компаний за них. Бонусы также связаны с рекордной прибылью в $32 млрд за 2021 год и ростом акций за год на 47%.

#новость #bankofamerica

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Юрий Белоножкин

от $2900 до $27 тысяч
Зачем рядом записывать две цифры разные форматом? Мозг ломается.

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Ivan

пора акции сливать?

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Artem Maksimkov

ну вы, как финансист, как считаете?

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Ivan

думаю сотрудники их будут сливать что будет снижением цены в итоге.
Или как?

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Artem Maksimkov

честно, не знаю

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Артем П.

Вот вам пища для размышления. Капитализация компании, на текущий день - 375$ млрд. Банк хочет раздать 1$ млрд в акциях, в течение 3х лет!

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Ivan

по 27 млн дол в мес слива ?
думаю скажется

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Артем П.

Посмотрите объемы компании.

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Vyacheslav Anzhiganov

меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?

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2
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Aziz Aibekuulu

Определенно в вечнорастущих

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Андрей

За сбером повторяют

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Sergei Timofeyev

Сбер переманивать начал из Bank of America

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Ольга Федченко

Выдаст акции сотрудников или сотрудникам...??

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Denis Kosov

И про 100 тыс. в месяц тоже интересно

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Антон Штадлер

Некуда уже прибыль складывать, кинули стаффу на чай 😂

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igotosochi

Да уж, с такими низкими зп понятно, почему все хотят уволиться, как прожить-то на сотен?

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Олег Иванов

100 тысяч в месяц? Скорее в год

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Сергей Ермилов

А вот если бы они купили Стокманн...

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Bruce Robertson

В то же время в России

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Dmitry No Name

Какие мтс плохие….

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Vyacheslav Anzhiganov

меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?

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Сергей Ермилов

На 100 000 долларов в месяц хрен протянешь без акций

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Vyacheslav Anzhiganov

Since 2017, the bank has given a total of $3.3 billion in stock awards to employees, but this is the first year that employees earning less than $100,000 have been able to participate.
В США указывается годовая заработная плата, следовательно стоит поправить не 100тыщ в месяц, а 100 тыщ долларов в год.

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Читать все 23 комментария
Карьера
Евгения Евсеева
Bank of America раздаст свои акции почти всем сотрудникам, чтобы они не увольнялись Статьи редакции

Акции получат даже сотрудники с заплатой меньше 100 тысяч в месяц, которым раньше их не выдавали.

23 23 комментария
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