Bank of America раздаст свои акции почти всем сотрудникам, чтобы они не увольнялись Статьи редакции
Акции получат даже сотрудники с заплатой меньше 100 тысяч в месяц, которым раньше их не выдавали.
- Всего Bank of America выделит на выплаты акции на сумму $1 млрд, пишет Insider. Вознаграждение получат сотрудники, чья годовая зарплата составляет $500 тысяч и меньше — это около 97% работников.
- Каждый сотрудник в зависимости от зарплаты получит от 65 до 600 акций компании, которые будут поступать равными выплатами в течение трёх лет, начиная с 2023 года. Исходя из цены акций в $45, они получат от $2900 до $27 тысяч.
- Банк выдаёт вознаграждения в виде акций с 2017 года и уже выплатил около $3,3 млрд, но это первый раз, когда бонусы могут получить сотрудники с зарплатой меньше $100 тысяч в месяц, отмечает издание.
- Bank of America решил повысить вознаграждения, чтобы удержать сотрудников в компании на фоне нехватки кадров и борьбы компаний за них. Бонусы также связаны с рекордной прибылью в $32 млрд за 2021 год и ростом акций за год на 47%.
от $2900 до $27 тысяч
Зачем рядом записывать две цифры разные форматом? Мозг ломается.
пора акции сливать?
ну вы, как финансист, как считаете?
думаю сотрудники их будут сливать что будет снижением цены в итоге.
Или как?
честно, не знаю
Вот вам пища для размышления. Капитализация компании, на текущий день - 375$ млрд. Банк хочет раздать 1$ млрд в акциях, в течение 3х лет!
по 27 млн дол в мес слива ?
думаю скажется
Посмотрите объемы компании.
меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?
Определенно в вечнорастущих
За сбером повторяют
Сбер переманивать начал из Bank of America
Выдаст акции сотрудников или сотрудникам...??
И про 100 тыс. в месяц тоже интересно
Некуда уже прибыль складывать, кинули стаффу на чай 😂
Да уж, с такими низкими зп понятно, почему все хотят уволиться, как прожить-то на сотен?
100 тысяч в месяц? Скорее в год
А вот если бы они купили Стокманн...
В то же время в России
Какие мтс плохие….
меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?
На 100 000 долларов в месяц хрен протянешь без акций
Since 2017, the bank has given a total of $3.3 billion in stock awards to employees, but this is the first year that employees earning less than $100,000 have been able to participate.
В США указывается годовая заработная плата, следовательно стоит поправить не 100тыщ в месяц, а 100 тыщ долларов в год.
Акции получат даже сотрудники с заплатой меньше 100 тысяч в месяц, которым раньше их не выдавали.
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Исследование автора Sports.ru Дениса Пузырева.
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