Карьера
Евгения Евсеева

Bank of America раздаст свои акции почти всем сотрудникам, потому что во время пандемии люди стали чаще увольняться Статьи редакции

Одни поняли, что устали работать в офисе, другим больше пришёлся по духу фриланс — поэтому корпорация решила удерживать их бонусами.

  • Всего Bank of America выделит на выплаты акции на сумму $1 млрд, пишет Insider. Вознаграждение получат сотрудники, чья годовая зарплата составляет $500 тысяч и меньше — это около 97% работников.
  • Каждый сотрудник в зависимости от зарплаты получит от 65 до 600 акций компании, которые будут поступать равными выплатами в течение трёх лет, начиная с 2023 года. Исходя из цены акций в $45, они получат от $2,9 тысячи до $27 тысяч.
  • Банк выдаёт вознаграждения в виде акций с 2017 года и уже выплатил около $3,3 млрд, но это первый раз, когда бонусы могут получить сотрудники с зарплатой меньше $100 тысяч в год, отмечает издание.
  • Bank of America решил повысить вознаграждения, чтобы удержать сотрудников в компании — в США на фоне пандемии люди начали увольняться, потому что поняли, что работать в офисе необязательно, либо потому что хотят попробовать себя в новой профессии или уйти во фриланс.
  • По данным Департамента труда США, летом 2021 года с работы добровольно ушли около 4,3 млн человек — это в три раза больше, чем в 2020-м.
  • Бонусы также связаны с рекордной прибылью в $32 млрд за 2021 год и ростом акций за год на 47%.

#новость #bankofamerica

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Юрий Белоножкин

от $2900 до $27 тысяч
Зачем рядом записывать две цифры разные форматом? Мозг ломается.

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Ivan

пора акции сливать?

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4
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Artem Maksimkov

ну вы, как финансист, как считаете?

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3
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Ivan

думаю сотрудники их будут сливать что будет снижением цены в итоге.
Или как?

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0
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Артем П.

Вот вам пища для размышления. Капитализация компании, на текущий день - 375$ млрд. Банк хочет раздать 1$ млрд в акциях, в течение 3х лет!

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1
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Ivan

по 27 млн дол в мес слива ?
думаю скажется

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Артем П.

Посмотрите объемы компании.

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Ivan

Через год встречаемся тут :)

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John Doe

там наверняка будут условия вроде постепенного начисления или не возможности реализовать акции в течении 5 лет к примеру.

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Artem Maksimkov

честно, не знаю

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igotosochi

Да уж, с такими низкими зп понятно, почему все хотят уволиться, как прожить-то на сотен?

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Вася Пражкин

Сложно. На Ламбу 2 года копить целых.

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Сергей Ермилов

На 100 000 долларов в месяц хрен протянешь без акций

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3
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Vyacheslav Anzhiganov

меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?

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Вася Пражкин

То в год зарплата, в баксах понятно. ВЦ вечно путают что-то.

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Aziz Aibekuulu

Определенно в вечнорастущих

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Vyacheslav Anzhiganov

Since 2017, the bank has given a total of $3.3 billion in stock awards to employees, but this is the first year that employees earning less than $100,000 have been able to participate.
В США указывается годовая заработная плата, следовательно стоит поправить не 100тыщ в месяц, а 100 тыщ долларов в год.

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2
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Aziz Aibekuulu

Я то уже подумал что сотрудники BoA получают 100к в месяц

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Ivan

ну типа 100к в год - это 8500 в месяц.
и дадут акций на 2700, до 2026 года.
это где-то 80 баксов в месяц выходит.
М-мотивация.

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Андрей

За сбером повторяют

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Sergei Timofeyev

Сбер переманивать начал из Bank of America

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Артур Амиров

Чем ответит ВТБ?

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Антон Штадлер

Некуда уже прибыль складывать, кинули стаффу на чай 😂

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Олег Иванов

100 тысяч в месяц? Скорее в год

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Bruce Robertson
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Dmitry No Name

Какие мтс плохие….

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Sergei Timofeyev

В одном случае мы видим Hold, в другом - мотивацию. Это многое объясняет.

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Andre Macareno

А в России вообще кто-то кроме топов акции получает? Даже в айти только про Яндекс слышал и только то ли с мидла, то ли синиора

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Ольга Федченко

Выдаст акции сотрудников или сотрудникам...??

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Denis Kosov

И про 100 тыс. в месяц тоже интересно

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Сергей Ермилов

А вот если бы они купили Стокманн...

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Vyacheslav Anzhiganov

меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?

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Вася Пражкин

Акции получат даже сотрудники с заплатой меньше 100 тысяч в месяц
 Вот же загнивают они там в своих Америках.

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Богданов Никита

100 к в месяц ? Это не ошибка, если нет, то я в культурном шоке)

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Вася Пражкин

Пока в год, хотя с такой инфляцией скоро в месяц будет. А какие тогда цены будут у нас на айфоны - лучше не думать.

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Варвара Седельникова

Ну не думаю что всё будет прямо так плохо

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Карьера
Евгения Евсеева
Bank of America раздаст свои акции почти всем сотрудникам, потому что во время пандемии люди стали чаще увольняться Статьи редакции

Одни поняли, что устали работать в офисе, другим больше пришёлся по духу фриланс — поэтому корпорация решила удерживать их бонусами.

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