Bank of America раздаст свои акции почти всем сотрудникам, потому что во время пандемии люди стали чаще увольняться Статьи редакции
Одни поняли, что устали работать в офисе, другим больше пришёлся по духу фриланс — поэтому корпорация решила удерживать их бонусами.
- Всего Bank of America выделит на выплаты акции на сумму $1 млрд, пишет Insider. Вознаграждение получат сотрудники, чья годовая зарплата составляет $500 тысяч и меньше — это около 97% работников.
- Каждый сотрудник в зависимости от зарплаты получит от 65 до 600 акций компании, которые будут поступать равными выплатами в течение трёх лет, начиная с 2023 года. Исходя из цены акций в $45, они получат от $2,9 тысячи до $27 тысяч.
- Банк выдаёт вознаграждения в виде акций с 2017 года и уже выплатил около $3,3 млрд, но это первый раз, когда бонусы могут получить сотрудники с зарплатой меньше $100 тысяч в год, отмечает издание.
- Bank of America решил повысить вознаграждения, чтобы удержать сотрудников в компании — в США на фоне пандемии люди начали увольняться, потому что поняли, что работать в офисе необязательно, либо потому что хотят попробовать себя в новой профессии или уйти во фриланс.
- По данным Департамента труда США, летом 2021 года с работы добровольно ушли около 4,3 млн человек — это в три раза больше, чем в 2020-м.
- Бонусы также связаны с рекордной прибылью в $32 млрд за 2021 год и ростом акций за год на 47%.
от $2900 до $27 тысяч
Зачем рядом записывать две цифры разные форматом? Мозг ломается.
пора акции сливать?
ну вы, как финансист, как считаете?
думаю сотрудники их будут сливать что будет снижением цены в итоге.
Или как?
Вот вам пища для размышления. Капитализация компании, на текущий день - 375$ млрд. Банк хочет раздать 1$ млрд в акциях, в течение 3х лет!
по 27 млн дол в мес слива ?
думаю скажется
Посмотрите объемы компании.
Через год встречаемся тут :)
там наверняка будут условия вроде постепенного начисления или не возможности реализовать акции в течении 5 лет к примеру.
честно, не знаю
Да уж, с такими низкими зп понятно, почему все хотят уволиться, как прожить-то на сотен?
Сложно. На Ламбу 2 года копить целых.
На 100 000 долларов в месяц хрен протянешь без акций
меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?
То в год зарплата, в баксах понятно. ВЦ вечно путают что-то.
Определенно в вечнорастущих
Since 2017, the bank has given a total of $3.3 billion in stock awards to employees, but this is the first year that employees earning less than $100,000 have been able to participate.
В США указывается годовая заработная плата, следовательно стоит поправить не 100тыщ в месяц, а 100 тыщ долларов в год.
Я то уже подумал что сотрудники BoA получают 100к в месяц
ну типа 100к в год - это 8500 в месяц.
и дадут акций на 2700, до 2026 года.
это где-то 80 баксов в месяц выходит.
М-мотивация.
За сбером повторяют
Сбер переманивать начал из Bank of America
Чем ответит ВТБ?
Некуда уже прибыль складывать, кинули стаффу на чай 😂
100 тысяч в месяц? Скорее в год
Какие мтс плохие….
В одном случае мы видим Hold, в другом - мотивацию. Это многое объясняет.
А в России вообще кто-то кроме топов акции получает? Даже в айти только про Яндекс слышал и только то ли с мидла, то ли синиора
Выдаст акции сотрудников или сотрудникам...??
И про 100 тыс. в месяц тоже интересно
А вот если бы они купили Стокманн...
меньше 100 тысяч в месяц
в какой валюте?
Акции получат даже сотрудники с заплатой меньше 100 тысяч в месяц
Вот же загнивают они там в своих Америках.
100 к в месяц ? Это не ошибка, если нет, то я в культурном шоке)
Пока в год, хотя с такой инфляцией скоро в месяц будет. А какие тогда цены будут у нас на айфоны - лучше не думать.
Ну не думаю что всё будет прямо так плохо
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