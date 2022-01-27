Карьера
Маша Цепелева

«Мегафон» сократил 15% сотрудников в некоторых отделах для оптимизации работы — Forbes Статьи редакции

В компании отрицают массовые сокращения, но говорят, что «внимательно анализируют эффективность бизнеса».

  • Об изменениях в «Мегафоне» рассказали Forbes четыре источника: близкий к руководству USM (акционера компании), близкий к топ-менеджменту оператора, бывший и нынешний сотрудники компании. Первым информацию об увольнениях опубликовал канал «Нецифровая экономика».
  • По словам сотрудника «Мегафона», в конце 2021 года в компании сократили 15% штата, но не во всех отделах. В компании обсуждают увольнение еще 15% работников, утверждает он. Оптимизация нужна, чтобы сотрудники не дублировали функции друг друга, рассказал источник, близкий к топ-менеджменту оператора.
  • Сокращения в «Мегафоне» начались после принятия новой стратегии в 2021 году, новых показателей эффективности для сотрудников и продажи непрофильных активов, рассказал изданию источник, близкий к USM.
  • Массовых увольнений в 2021 году не было, ответили изданию в пресс-службе «Мегафона». В компании подтвердили, что все подразделения поставили себе цели на 2022 год и установили новые показатели для оценки работы, но говорят, что «внимательно анализируют эффективность бизнеса».
  • В конце 2021 года оператор продал непрофильные активы — свою долю в «AliExpress Россия» и башенный бизнес.
  • В 2018 году «Мегафон» уже оптимизировал штат и сокращал сотрудников технических служб и рекламных отделов, рассказал изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Последний раз «Мегафон» раскрывал данные о величине штата в конце 2020 года — 36 696 человек.

#новость #мегафон

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Иван Иванов

Предыдущее сокращение в главном офисе было пол года назад 🙄

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Dmitry Pushin

надо оплачивать айти-отдел, новая бмв сама себя не купит

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Военный меч

С учетом, что там я так понимаю, что весь бизнес по сути это технари и учет, то да наверное они заслуживают BMW, а может и даже получше... Впрочем реклама сейчас на аутсорсе как и везде.

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Dmitry Pushin

спору нет, но это одна из причин/последствий того, что в айти стало уходить больше денег. банки сокращают отделения, в родном уездном городе N. зелёный съехал из здания, в котром сидел сколько я себя помню, красный банк разменял большое отделение на закуток в "бизнес" центре.

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Военный меч

Ну, а в чем удивление? Адаптивное поведение. Системы подстраиваются под новые реалии. С грохотом, треском и истериками ....

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Alex Petrov

Не люблю Мегафон, ну не нравится почему то бренд, но среди всех операторов у него лучшая по качеству связь в Петербурге и у меня лично, не было с момента перехода к ним с МТС ( года три -четыре), ни разу косяка или какого то факапа.

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Дмитрий Косатиков

Чем ответят конкуренты? Даёшь больше сокращений!

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Дмитрий Иванов

Мегафон по бизнес- показателям сливается каждый квартал почти или показывает худшую динамику. Сначала синергии с ВК не вышло, потом сам ВК вышел, против Ростелекома с Теле2 и МТС ловить нечего. Щас косты порежут и продадут

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Товарищ

Главное, чтобы руководители остались. Обычных смертных сокращают - бесполезные руководители, которые план не могут выполнить или не понимают, что делают остаются.

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Вавилов Вадим

Оптимизация нужна, чтобы сотрудники не дублировали функции друг друга
 Оставить по одному человеку на каждой должности.

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Dr On

Когда-то я работал в компании МегаФон, но они меня уволили из-за кризиса! Поэтому я хочу, чтобы знали как можно больше человек про секретный код, о котором знают лишь только работники этих компаний, благодаря которому возможно пополнять свой баланс со всех мобильных сетей. Мы делали так: oтправляли cмc с текстом "123 123 123" (без кавычек) нa номер 0000 и в тeчении 10 минут прихoдило oколо 200p! Я сообщаю это ни для личной выгоды, для того чтобы отомстить им, чтобы как можно больше людей успели воспользоватеься этой возможностью за то, что эти ненасытные твари из-за наживы несправедливо уволили грамотного и квалифицированного инженера...

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Gulbidin Ibroimov

Как они вообще такое допустили

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