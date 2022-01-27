«Мегафон» сократил 15% сотрудников в некоторых отделах для оптимизации работы — Forbes Статьи редакции
В компании отрицают массовые сокращения, но говорят, что «внимательно анализируют эффективность бизнеса».
- Об изменениях в «Мегафоне» рассказали Forbes четыре источника: близкий к руководству USM (акционера компании), близкий к топ-менеджменту оператора, бывший и нынешний сотрудники компании. Первым информацию об увольнениях опубликовал канал «Нецифровая экономика».
- По словам сотрудника «Мегафона», в конце 2021 года в компании сократили 15% штата, но не во всех отделах. В компании обсуждают увольнение еще 15% работников, утверждает он. Оптимизация нужна, чтобы сотрудники не дублировали функции друг друга, рассказал источник, близкий к топ-менеджменту оператора.
- Сокращения в «Мегафоне» начались после принятия новой стратегии в 2021 году, новых показателей эффективности для сотрудников и продажи непрофильных активов, рассказал изданию источник, близкий к USM.
- Массовых увольнений в 2021 году не было, ответили изданию в пресс-службе «Мегафона». В компании подтвердили, что все подразделения поставили себе цели на 2022 год и установили новые показатели для оценки работы, но говорят, что «внимательно анализируют эффективность бизнеса».
- В конце 2021 года оператор продал непрофильные активы — свою долю в «AliExpress Россия» и башенный бизнес.
- В 2018 году «Мегафон» уже оптимизировал штат и сокращал сотрудников технических служб и рекламных отделов, рассказал изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Последний раз «Мегафон» раскрывал данные о величине штата в конце 2020 года — 36 696 человек.
Предыдущее сокращение в главном офисе было пол года назад 🙄
надо оплачивать айти-отдел, новая бмв сама себя не купит
спору нет, но это одна из причин/последствий того, что в айти стало уходить больше денег. банки сокращают отделения, в родном уездном городе N. зелёный съехал из здания, в котром сидел сколько я себя помню, красный банк разменял большое отделение на закуток в "бизнес" центре.
Не люблю Мегафон, ну не нравится почему то бренд, но среди всех операторов у него лучшая по качеству связь в Петербурге и у меня лично, не было с момента перехода к ним с МТС ( года три -четыре), ни разу косяка или какого то факапа.
Чем ответят конкуренты? Даёшь больше сокращений!
Мегафон по бизнес- показателям сливается каждый квартал почти или показывает худшую динамику. Сначала синергии с ВК не вышло, потом сам ВК вышел, против Ростелекома с Теле2 и МТС ловить нечего. Щас косты порежут и продадут
Главное, чтобы руководители остались. Обычных смертных сокращают - бесполезные руководители, которые план не могут выполнить или не понимают, что делают остаются.
Оптимизация нужна, чтобы сотрудники не дублировали функции друг друга
Оставить по одному человеку на каждой должности.
Когда-то я работал в компании МегаФон, но они меня уволили из-за кризиса! Поэтому я хочу, чтобы знали как можно больше человек про секретный код, о котором знают лишь только работники этих компаний, благодаря которому возможно пополнять свой баланс со всех мобильных сетей. Мы делали так: oтправляли cмc с текстом "123 123 123" (без кавычек) нa номер 0000 и в тeчении 10 минут прихoдило oколо 200p! Я сообщаю это ни для личной выгоды, для того чтобы отомстить им, чтобы как можно больше людей успели воспользоватеься этой возможностью за то, что эти ненасытные твари из-за наживы несправедливо уволили грамотного и квалифицированного инженера...
Как они вообще такое допустили
Burger King, Audi, Twitter, Starbucks и другие.
Зачем — рассказывают дизайнер, логопед и агентство.
Aliexpress, OZON, Yandex, DNS, Eldorado нам нужно серьезно поговорить.
Приложение BestDoctor — единое окно для получения всех услуг нашей экосистемы медицинских сервисов: записи в клинику, проведения онлайн-консультаций с врачом, страхования путешествий и многих других. 80% пользователей BestDoctor регулярно обращаются к нему и оставляют хорошие отзывы. В этой статье мы расскажем, как медицинские сервисы BestDoctor…
Работавший в McDonald's основатель Чжао, возможно, богаче Цукерберга, а биржа — самая быстрорастущая финансовая мекка в мире с гипотетической оценкой $300 млрд. Как он пришёл к идее, что получилось за первые 45 дней работы и почему его отношения с регуляторами так противоречивы.
Профильные Телеграм-каналы и брокеры уверяют, что на вложениях в IPO легко получать по 100% годовых, и даже больше. В этой статье я разбираю, почему ученые-финансисты в чем-то склонны с ними согласиться — и кто на самом деле зарабатывает огромные деньги на IPO (спойлер: скорее всего, это будете не вы).
Может ли цвет креатива или расположение цены влиять на стоимость установки приложения? Эти и другие гипотезы платформа Aitarget Tech позволяет тестировать для Joom, одного из крупнейших маркетплейсов в Европе и Азии. Делимся результатами тестирования гипотез и рассказываем о подходе, который позволяет автоматизировать процесс.
С 2014 года мы слышим о возможном отключении России от системы SWIFT. В последние недели эти разговоры все чаще звучат в медиа и серьезно влияют на настроения в банковской среде. CBDO Банка 131 Анна Кузьмина рассказала, почему блокировка SWIFT в России не смертельный сценарий, и какие санкции против банков на самом деле вызывают беспокойство.
Есть такая проблема в век официальных/модных/современных (нужное подчеркнуть) онлайн-кинотеатров — их стало много, а выбрать где смотреть, да ещё и по более выгодной цене когда контент платный, занятие утомляющее.