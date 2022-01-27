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Карьера
Таня Боброва

Как и почему люди сбегают с работы в первый день — опыт сообщества vc.ru Статьи редакции

Но иногда работодатели и сами ведут себя некорректно.

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26 января на vc.ru вышел материал с рассказами о том, как сотрудники сбегали в первый рабочий день без объяснения причин. Сообщество поделилось в комментариях и своим опытом.

В комментариях пользователи развернули дискуссию, насколько этично повёл себя работодатель, прочитав личную переписку

Некоторые пользователи вспомнили, как выбирали между разными предложениями, другие — жалеют, что не смогли в первый же день уйти с работы, которая сразу не понравилась.

Не берут трубки, не отвечают на сообщения после тестовых заданий и предупреждают о смене времени собеседований в последний момент не только новые сотрудники, но и сами работодатели.

Некоторые пользователи согласились, что в первый же день без объяснения причин часто уходит молодёжь или те, кто избегает ответственности. Другие их поддержали — не стоит тратить время на работу и объяснения, если «на месте» что-то не устроило. Предупредить об этом работодателя всё-таки стоит, а самим компаниям — придерживаться хотя бы трудового кодекса.

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4 комментария
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Семен Переделкин

Неужели никто не признался, что не вышел в первый день, потому что накануне набухался в говно, празднуя новую клёвую работу?

Ну тогда я буду первым.

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Военный меч

Спасибо, улыбнуло)

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Ярослав Яшин

Я три раза из четырёх успешно выполнил тестовое в 2020 году с фейковых аккаунтов (ВК, почта, неиспользуемый номер телефона). Извините, что до сих пор не ответил.

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Ivan Off

огонь ))

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