Но иногда работодатели и сами ведут себя некорректно.

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26 января на vc.ru вышел материал с рассказами о том, как сотрудники сбегали в первый рабочий день без объяснения причин. Сообщество поделилось в комментариях и своим опытом.

В комментариях пользователи развернули дискуссию, насколько этично повёл себя работодатель, прочитав личную переписку

Некоторые пользователи вспомнили, как выбирали между разными предложениями, другие — жалеют, что не смогли в первый же день уйти с работы, которая сразу не понравилась.

Не берут трубки, не отвечают на сообщения после тестовых заданий и предупреждают о смене времени собеседований в последний момент не только новые сотрудники, но и сами работодатели.