Владелец TikTok уволил 100 сотрудников видеозвонком, но предложил другие должности в компании — CNBC Статьи редакции
Сокращения коснулись HR-подразделения, которое занимается «развитием талантов».
- Сотрудники отделов по работе с персоналом, которые отвечали за развитие сотрудников внутри компании, были уволены на пятиминутной планёрке. Им включили видеозвонок, сообщает CNBC.
- Попавшим под сокращение компания предложила претендовать на другие должности, пишет издание со ссылкой на служебную записку. В ней ByteDance объяснила увольнения тем, что команда не выполняла свои функции и «перестала соответствовать стратегии развития компании». На поиск новой должности у сотрудников было три недели.
- В ByteDance подтвердили увольнения, но не уточнили, сколько человек сократили. «Большинство перешли в новые команды», уточнила компания.
- В декабре 2021 года глава американского сервиса для оформления ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. После скандала совет директоров решил не лишать его должности. В 2020 году американский кикшеринг Bird уволил 406 сотрудников (30% штата) за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.
Или под:
ну ничего страшного, тяу тяу тяу
Не-не, липсинга+челленджа "ищи себе новую работу")
А в целом, какой формат сеточки - такое и увольнение - коротко, неинтересно, тупенько)
Вы хотите чтоб этот челлендж перерос в массовый )) Тогда так сотрудниками не напасёшься)
Становится похоже на челлендж среди ТОПов крупных брендов.
А шо каждому по отдельности звонить что-ли
Вообще не понимаю тоже сути вопроса.
Пол года видимо СЕО должен лично всех в кабинете принимать.
Мне кажется это так и есть)) Кто больше уволит за раз, в процентном соотношении от общего числа)
Кто будет первым в России?
сперва с пеной у рта за удалёнку ,
потом - о нет! нас уволили через Зум!
Что то мне это напоминает одну историю, как ген. директор уволил один видеозвонком 900 сотрудников)) Типа: "Уволить? 900? Пфф. Ща." )))
А как уволить 900?
Ну в смысле есть средства коммуникации. Email, бумажное письмо, объявление по громкой связи, звонок, собрание.
Эффективнее всего вообще просто электронное письмо.
easy come easy go
B2B продажи или Business-to-business — это когда одна компания продает свои товары или услуги другой. Согласитесь, если мы продаем отдельному человеку, то понимаем, его цель — потребление. Будь это продукты в супермаркете или бытовая техника. Но в «би ту би» специфика другая. Компания, покупая ваш продукт, желает с помощью него повысить конверсию…
Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.
Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.
Обычно мы в Basecamp представления не имеем, чем занимаются и где находятся коллеги. Заняты ли они работой? Не знаю. Ушли на перерыв? Без понятия. Обедают? Может быть. Забирают детей из школы? Возможно. И это никого не волнует.
Обучение — четыре года, будет 36 бюджетных мест.
Кратко — о нововведениях и сроках проведения.
Считается, что стартапы — удел молодых. Мой пост о том, как в возрасте «элегантности» начать новое предприятие.
Приветствую, читатели vc.ru! С вами снова Артем Кадочиков, директор клиники эстетической медицины Age Clinic. В своей первой статье я рассказывал, как была создана Age Clinic и чем уникальна авторская методика гарантированного естественного омоложения от Наталии Кадочиковой – моей прекрасной мамы (она же мой деловой партнёр и главный врач Age…
В настоящее время климатическая повестка становится ключевой для мировых политиков и бизнеса. Все больше компаний берут курс на декарбонизацию. В ООН говорят, что декарбонизация экономик — это путь к спасению человечества. Генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев в своей колонке в журнале Forbes рассказал, что пришло время обратиться к…
Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.