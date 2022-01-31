Карьера
Маша Цепелева

Владелец TikTok уволил 100 сотрудников видеозвонком, но предложил другие должности в компании — CNBC Статьи редакции

Сокращения коснулись HR-подразделения, которое занимается «развитием талантов».

  • Сотрудники отделов по работе с персоналом, которые отвечали за развитие сотрудников внутри компании, были уволены на пятиминутной планёрке. Им включили видеозвонок, сообщает CNBC.
  • Попавшим под сокращение компания предложила претендовать на другие должности, пишет издание со ссылкой на служебную записку. В ней ByteDance объяснила увольнения тем, что команда не выполняла свои функции и «перестала соответствовать стратегии развития компании». На поиск новой должности у сотрудников было три недели.
  • В ByteDance подтвердили увольнения, но не уточнили, сколько человек сократили. «Большинство перешли в новые команды», уточнила компания.
  • В декабре 2021 года глава американского сервиса для оформления ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. После скандала совет директоров решил не лишать его должности. В 2020 году американский кикшеринг Bird уволил 406 сотрудников (30% штата) за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.

#новость #tiktok #bytedance

1561 просмотров
14 14 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Основной кот

Надо было уволить с помощью танца в ТикТоке. Было бы меньше негатива

Ответить
27
Развернуть ветку
Основной кот

С помощью челленджа))
Под вот эту вот до*бавшую мелодию "Oh no, oh no, oh no no no no no"

Ответить
11
Развернуть ветку
Дрюс Уилис

Или под:
ну ничего страшного, тяу тяу тяу

Ответить
0
Развернуть ветку
ilia

Не-не, липсинга+челленджа "ищи себе новую работу")

А в целом, какой формат сеточки - такое и увольнение - коротко, неинтересно, тупенько)

Ответить
0
Развернуть ветку
Юра Малышев

Вы хотите чтоб этот челлендж перерос в массовый )) Тогда так сотрудниками не напасёшься)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дяченко Александр

Становится похоже на челлендж среди ТОПов крупных брендов.

Ответить
4
Развернуть ветку
Иван Шеметов

А шо каждому по отдельности звонить что-ли

Ответить
2
Развернуть ветку
Ware Wow

Вообще не понимаю тоже сути вопроса.
Пол года видимо СЕО должен лично всех в кабинете принимать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Юра Малышев

Мне кажется это так и есть)) Кто больше уволит за раз, в процентном соотношении от общего числа)

Ответить
0
Развернуть ветку
Andre Macareno

Кто будет первым в России?

Ответить
0
Развернуть ветку
Агнец невинный

сперва с пеной у рта за удалёнку ,
потом - о нет! нас уволили через Зум!

Ответить
1
Развернуть ветку
Юра Малышев

Что то мне это напоминает одну историю, как ген. директор уволил один видеозвонком 900 сотрудников)) Типа: "Уволить? 900? Пфф. Ща." )))

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

А как уволить 900?
Ну в смысле есть средства коммуникации. Email, бумажное письмо, объявление по громкой связи, звонок, собрание.
Эффективнее всего вообще просто электронное письмо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

easy come easy go

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Маркетинг
Vitaliy Romanov
О B2B просто: процесс и воронка продаж

B2B продажи или Business-to-business — это когда одна компания продает свои товары или услуги другой. Согласитесь, если мы продаем отдельному человеку, то понимаем, его цель — потребление. Будь это продукты в супермаркете или бытовая техника. Но в «би ту би» специфика другая. Компания, покупая ваш продукт, желает с помощью него повысить конверсию…

12 12 комментариев
14
Право
Маша Цепелева
Швейцарская Sqwin SA не смогла через суд добиться запрета на продажу смартфонов Samsung в России из-за патентного спора Статьи редакции

Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.

12 12 комментариев
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Московский акселератор
«Московский акселератор» - лучшая стартовая площадка для стартапов
0 Обсудить
Yota
Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

3 3 комментария
2
Карьера
Ivan Kuznetsov
Тюрьма присутствия: почему мы не должны знать, чем сейчас заняты наши коллеги

Обычно мы в Basecamp представления не имеем, чем занимаются и где находятся коллеги. Заняты ли они работой? Не знаю. Ушли на перерыв? Без понятия. Обедают? Может быть. Забирают детей из школы? Возможно. И это никого не волнует.

4 4 комментария
13
Образование
Маша Цепелева
«Яндекс» и МФТИ запустят в вузе факультет программной инженерии Статьи редакции

Обучение — четыре года, будет 36 бюджетных мест.

76 76 комментариев
26
ADCI Solutions
Открыт приём заявок на участие в Russian Drupal Awards 2022

Кратко — о нововведениях и сроках проведения.

2 2 комментария
1
Личный опыт
Julia Komissarova
О стартапе после 45

Считается, что стартапы — удел молодых. Мой пост о том, как в возрасте «элегантности» начать новое предприятие.

159 159 комментариев
208
Маркетинг
Артем Кадочиков
Продвижение косметологической клиники: как выделяться на супер-конкурентном рынке

Приветствую, читатели vc.ru! С вами снова Артем Кадочиков, директор клиники эстетической медицины Age Clinic. В своей первой статье я рассказывал, как была создана Age Clinic и чем уникальна авторская методика гарантированного естественного омоложения от Наталии Кадочиковой – моей прекрасной мамы (она же мой деловой партнёр и главный врач Age…

2 2 комментария
10
Цифра
Forbes: Как цифровые решения могут помочь в декарбонизации промышленности

В настоящее время климатическая повестка становится ключевой для мировых политиков и бизнеса. Все больше компаний берут курс на декарбонизацию. В ООН говорят, что декарбонизация экономик — это путь к спасению человечества. Генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев в своей колонке в журнале Forbes рассказал, что пришло время обратиться к…

0 Обсудить
–1
Истории
Мари Губиева
Музыкальная революция на Уолл-стрит: в 90-х Дэвид Боуи выпустил облигации, основал провайдера и открыл виртуальный банк Статьи редакции

Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.

Источник: Pitchfork
14 14 комментариев
58
Больше статей
null