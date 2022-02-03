Постоянно наблюдать за собой во время созвона вредно для психики и самооценки. И фильтры не спасут ситуацию.

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Во время пандемии видеозвонки стали настолько массовым явлением, что психологи ввели новый термин: zoom-усталость (zoom fatigue). Он означает ментальное истощение от онлан-созвонов — и распространяется не только на пользователей Zoom, но и других платформ.

Общение по видеосвязи противоестественно, объяснил основатель лаборатории виртуальных человеческих взаимодействий в Стэнфорде Джереми Бэйлинсон. В жизни долгий зрительный контакт и находящееся очень близко лицо говорят о близости или опасности. Но это стало нормой во время рабочих созвонов.

На обычном совещании все разговаривают, делают пометки или печатают. Люди не часто переводят взгляд друг на друга, а длится это всего несколько секунд, отметил Бэйлинсон. Но в видеозвонке все участники смотрят в глаза говорящему на протяжении всего обсуждения. Это помогает сфокусироваться, но одновременно с этим изматывает.

Общение по видеосвязи требует больше сил на то, чтобы считывать интонацию и выражение лица, считает профессор бизнес-школы Insead Джанпьеро Петрильери. Например, чтобы показать своё одобрение, участники созвонов дольше кивают головой. В онлайн-беседе они также говорят на 15% громче, чем в обычной жизни.

Участникам созвона нужно контролировать только те части своего тела, которые попадают на видео. Но из-за того, что собеседнику зачастую видно только лицо, он не может считывать язык тела во время беседы. Поэтому участникам онлайн-совещаний сложнее оценить контекст ситуации и отношение говорящего.

Петрильери также указал на задержку, которая возникает во время общения в онлайне. Согласно исследованию разговоров по телефону или в интернете, даже задержка в 1,2 секунды воспринимается как невнимание со стороны собеседника.

Паузы создают естественный ритм беседы в реальной жизни. Но когда это происходит во время видеозвонка, то ты начинаешь переживать о качестве связи. Джанпьеро Петрильери профессор бизнес-школы Insead

Постоянное наблюдение за собой во время беседы может привести к увеличению тревожности и депрессии. Участники онлайн-встреч замечают больше собственных недостатков из-за созвонов и часто задумываются о собственном внешнем виде во время разговора.

Опросы сотрудников показывают, что наибольший стресс от онлайн-совещаний испытывают женщины, сотрудники низких позиций и новички.

Женщины часто ощущают, что они должны казаться идеальными и при этом не прикладывать к этому усилий. Их звонок с большей вероятностью могут прервать дети. Новые сотрудники же чувствуют, что должны работать с включенной камерой и участвовать во встрече, чтобы показать свою продуктивность. Эллисон Габриэль Соавтор исследования о zoom-усталости

В целом истощение от видеозвонков выше у тех, кто недоволен своим лицом. К таким результатам пришли учёные из Мичиганского государственного университета, Университета Центральной Флориды и Стэнфордского университета.

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Сервисы предлагают пользователям фильтры, чтобы улучшить изображение: скрыть морщины и синяки под глазами. Но это не помогает снизить психологическое напряжение.

Те, кто не хочет применять фильтры, обращаются к пластическим хирургам. Как пишет The Economist, число пластических операций в США за время пандемии выросло на 10%.

Большинство клиентов, которые обращаются за подтяжкой лица, говорят: «Я был на звонках в Zoom и не знаю, что произошло, но я выгляжу ужасно». пластический хирург из статьи The New York Times

Усталость от видеоконференций приводит к снижению мотивации и вовлеченности в работу команды. Рекомендации о том, как снизить утомляемость от созвонов подготовили Джереми Бейлинсон, автор книг о рабочей эффективности Кал Ньюпорт, занимающийся онлайн-социализацией людей с инвалидностью учёный Клод Норманд и исследователи из Американской психологической ассоциации:

1. Отключить окно с собственным изображением

И пользоваться им только в том случае, когда нужно настроить камеру.

2. Разрешить участникам включать и выключать видеосвязь

Этика подразумевает, что, участвуя в совещании с включённой камерой, сотрудник демонстрирует вовлеченность и уважение к выступающим. Но психологи рекомендуют организаторам совещаний сделать условия более гибкими и разрешить отключать камеру по собственному желанию.

3. Отодвинуть экран от лица

Поскольку для человеческого мозга непривычно постоянно видеть чужие лица вблизи, то такая ситуация может быть расценена как потенциально опасная или, наоборот, слишком личная. Поэтому психологи советуют создать «зону безопасности» между собой и виртуальными собеседниками: отодвинуться от компьютера подальше и не открывать видеоконференции на полный экран.

4. Отвернуться от экрана.

Во время конференции можно не только отключить собственное видео, но и отвернуться от монитора, продолжая слушать речь выступающих. Это помогает отдохнуть от невербальной активности.

5. Ходить во время совещания

Хождение повышает креативность и, по некоторым данным, снижает стресс.

6. Отвести время для бесед на общие темы

Чувство принадлежности к группе помогает снизить усталость.

7. Сократить число совещаний

Руководитель также должен устроить перерыв между онлайн-встречами, чтобы сотрудники могли отдохнуть.

8. Устраивать видеовстречи днём

Опрос 1,7 тысячи сотрудников показал, что онлайн-совещания, которые проходят между 13:30 и 14:30 вызывают меньше стресса, чем те, что проводят в другое время.

9. Выделить часы для созвонов

Сотрудникам лучше составить расписание и выделить часы, когда они доступны для разговора без предварительной договорённости.

10. Приглашать меньше участников