Зрительный контакт и долгие паузы: почему психологи рекомендуют отдыхать от видеозвонков Статьи редакции
Постоянно наблюдать за собой во время созвона вредно для психики и самооценки. И фильтры не спасут ситуацию.
Во время пандемии видеозвонки стали настолько массовым явлением, что психологи ввели новый термин: zoom-усталость (zoom fatigue). Он означает ментальное истощение от онлан-созвонов — и распространяется не только на пользователей Zoom, но и других платформ.
На обычном совещании все разговаривают, делают пометки или печатают. Люди не часто переводят взгляд друг на друга, а длится это всего несколько секунд, отметил Бэйлинсон. Но в видеозвонке все участники смотрят в глаза говорящему на протяжении всего обсуждения. Это помогает сфокусироваться, но одновременно с этим изматывает.
Общение по видеосвязи требует больше сил на то, чтобы считывать интонацию и выражение лица, считает профессор бизнес-школы Insead Джанпьеро Петрильери. Например, чтобы показать своё одобрение, участники созвонов дольше кивают головой. В онлайн-беседе они также говорят на 15% громче, чем в обычной жизни.
Участникам созвона нужно контролировать только те части своего тела, которые попадают на видео. Но из-за того, что собеседнику зачастую видно только лицо, он не может считывать язык тела во время беседы. Поэтому участникам онлайн-совещаний сложнее оценить контекст ситуации и отношение говорящего.
Петрильери также указал на задержку, которая возникает во время общения в онлайне. Согласно исследованию разговоров по телефону или в интернете, даже задержка в 1,2 секунды воспринимается как невнимание со стороны собеседника.
Постоянное наблюдение за собой во время беседы может привести к увеличению тревожности и депрессии. Участники онлайн-встреч замечают больше собственных недостатков из-за созвонов и часто задумываются о собственном внешнем виде во время разговора.
Опросы сотрудников показывают, что наибольший стресс от онлайн-совещаний испытывают женщины, сотрудники низких позиций и новички.
В целом истощение от видеозвонков выше у тех, кто недоволен своим лицом. К таким результатам пришли учёные из Мичиганского государственного университета, Университета Центральной Флориды и Стэнфордского университета.
Сервисы предлагают пользователям фильтры, чтобы улучшить изображение: скрыть морщины и синяки под глазами. Но это не помогает снизить психологическое напряжение.
Те, кто не хочет применять фильтры, обращаются к пластическим хирургам. Как пишет The Economist, число пластических операций в США за время пандемии выросло на 10%.
Усталость от видеоконференций приводит к снижению мотивации и вовлеченности в работу команды. Рекомендации о том, как снизить утомляемость от созвонов подготовили Джереми Бейлинсон, автор книг о рабочей эффективности Кал Ньюпорт, занимающийся онлайн-социализацией людей с инвалидностью учёный Клод Норманд и исследователи из Американской психологической ассоциации:
1. Отключить окно с собственным изображением
И пользоваться им только в том случае, когда нужно настроить камеру.
2. Разрешить участникам включать и выключать видеосвязь
Этика подразумевает, что, участвуя в совещании с включённой камерой, сотрудник демонстрирует вовлеченность и уважение к выступающим. Но психологи рекомендуют организаторам совещаний сделать условия более гибкими и разрешить отключать камеру по собственному желанию.
3. Отодвинуть экран от лица
Поскольку для человеческого мозга непривычно постоянно видеть чужие лица вблизи, то такая ситуация может быть расценена как потенциально опасная или, наоборот, слишком личная. Поэтому психологи советуют создать «зону безопасности» между собой и виртуальными собеседниками: отодвинуться от компьютера подальше и не открывать видеоконференции на полный экран.
4. Отвернуться от экрана.
Во время конференции можно не только отключить собственное видео, но и отвернуться от монитора, продолжая слушать речь выступающих. Это помогает отдохнуть от невербальной активности.
5. Ходить во время совещания
6. Отвести время для бесед на общие темы
Чувство принадлежности к группе помогает снизить усталость.
7. Сократить число совещаний
Руководитель также должен устроить перерыв между онлайн-встречами, чтобы сотрудники могли отдохнуть.
8. Устраивать видеовстречи днём
Опрос 1,7 тысячи сотрудников показал, что онлайн-совещания, которые проходят между 13:30 и 14:30 вызывают меньше стресса, чем те, что проводят в другое время.
9. Выделить часы для созвонов
Сотрудникам лучше составить расписание и выделить часы, когда они доступны для разговора без предварительной договорённости.
10. Приглашать меньше участников
Совещания тет-а-тет оказываются более эффективными.
Мое сетевое почтение! Мы разработали пакет базовых юридических документов для индустрии геймдева и всех цифровых всадников, выкладываем их в открытый доступ на GitHub. Пакет будет улучшаться и дополняться – актуальная версия будет всегда доступна у нас на сайте.
На постмаркете стоимость акций компании упала на 22% — аналитики ожидали более сильных результатов.
В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах.
Как вы могли заметить по этому блогу, мы любим рассказывать о своей работе. Мы рассказываем о проектах, корпоративах, митапах и вообще всём, к чему прикладываем руку. Обычно мы делаем это по собственной инициативе, но в этот раз Хекслет сам предложил нам поучаствовать в их подкасте.
В прошлом году я удачно сходил к ним в офис: хотел заблокировать доступ к счету по доверенности, а получил незаконную смену тарифа. После шума в сети интернет все вернулось на круги своя. Ну не все...
Индивидуальные встречи — идеальное место, чтобы узнать мнение сотрудника о компании, команде и стиле управления руководства. Для руководителя это лучший момент, чтобы дать отзыв о работе специалиста и верно его направить, а может и дать конструктивную критику.
Успех продаж в e-commerce связан не только с различными комбинациями способов продвижения товара, но и с качественным и подробным его описанием. Что делать, если у тебя на платформе тысячи продавцов, которые могут продавать аналогичные товары? Как помочь клиенту выбрать из всего многообразия и при этом поддерживать на регулярной основе актуальные…
В феврале ФАС обязала такси-сервисы объяснить повышение цен в период до и после новогодних праздников.
Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.
Кукурузная шелуха, картофель, старые джинсы, авиационное снаряжение – та основа, из которой сегодня изготавливают экосумки и биоразлагаемые пакеты. Рассказываем о реализованных проектах, которые перешли в успешный бизнес.