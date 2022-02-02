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Карьера
Маша Цепелева

Основатель Xsolla Александр Агапитов ушёл с поста гендиректора компании Статьи редакции

Его место занял бывший технический директор Константин Голубицкий, проработавший в компании больше 10 лет.

5 5 комментариев
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Агапитов останется председателем совета директоров Xsolla, пишет Venture Beat со ссылкой на заявление компании. В нём не указана причина кадровых перестановок.

Мы работали с Константином вместе последние 10 лет. Уверен, что его руководство будет способствовать росту компании. А я смогу сосредоточиться на будущих инновациях для Xsolla.

Александр Агапитов
основатель Xsolla

Голубицкий будет работать над укреплением платформы в коммерции и развитием корпоративной культуры.

Xsolla продолжит создавать технологичные продукты и услуги, развивать новые коммерческие возможности для разработчиков мобильных игр. В конце 2022 года мы запустим новую версию нашего флагманского платежного продукта Xsolla Pay Station.

Константин Голубицкий
новый гендиректор Xsolla

Компания также планирует привлечь больше инвесторов и разработчиков игр к платформе Xsolla Game.

  • В августе 2021 года Александр Агапитов уволил из Xsolla почти 150 человек. «Команда биг дата» проанализировала их активность в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила как «невовлечённых и малопродуктивных».
  • Позже Агапитов пояснил, что Xsolla перестала показывать рост в 40% и, чтобы это компенсировать, сократила 10% сотрудников, которые получали самые маленькие зарплаты.
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Александр Агапитов Xsolla

#новость #xsolla

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Дмитрий Лукашов

Интересно, основывался ли он на Big Data?

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Егор Какой-то

Посчитал себя невовлеченным :)

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Evgeny Afanasev

Видимо акионеры и отдел бигдаты посчитали, что Агапитов проявлял слишком мало активности в джире компании

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Иннокентий Фефилов

А там нет акционеров.

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Семен Переделкин

Надеюсь, он себя снял с должности посредством телефонного звонка? Ну или хотя бы емеил себе написал.

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