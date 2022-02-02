Основатель Xsolla Александр Агапитов ушёл с поста гендиректора компании Статьи редакции
Его место занял бывший технический директор Константин Голубицкий, проработавший в компании больше 10 лет.
Агапитов останется председателем совета директоров Xsolla, пишет Venture Beat со ссылкой на заявление компании. В нём не указана причина кадровых перестановок.
Голубицкий будет работать над укреплением платформы в коммерции и развитием корпоративной культуры.
Компания также планирует привлечь больше инвесторов и разработчиков игр к платформе Xsolla Game.
- В августе 2021 года Александр Агапитов уволил из Xsolla почти 150 человек. «Команда биг дата» проанализировала их активность в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила как «невовлечённых и малопродуктивных».
- Позже Агапитов пояснил, что Xsolla перестала показывать рост в 40% и, чтобы это компенсировать, сократила 10% сотрудников, которые получали самые маленькие зарплаты.
Интересно, основывался ли он на Big Data?
Посчитал себя невовлеченным :)
Видимо акионеры и отдел бигдаты посчитали, что Агапитов проявлял слишком мало активности в джире компании
А там нет акционеров.
Надеюсь, он себя снял с должности посредством телефонного звонка? Ну или хотя бы емеил себе написал.
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